El Senado brasileño debatirá este miércoles el proyecto de ley que podría reducirle la pena de prisión al ex presidente Bolsonaro

Vista general del Senado Federal de Brasil durante una sesión en Brasilia (REUTERS/Adriano Machado)

El Senado de Brasil comenzará este miércoles a debatir el proyecto de ley que podría reducirle la pena de prisión de 27 años impuesta al ex presidente Jair Bolsonaro, condenado por su responsabilidad como líder en un complot destinado a impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva como jefe de Estado.

La propuesta, que recibió el aval de la Cámara de Diputados la semana pasada, busca acortar el tiempo real de reclusión al redefinir sanciones para diversos delitos, entre ellos el de golpe de Estado. Bolsonaro, de 70 años, continúa encarcelado desde noviembre tras haber sido condenado por intentar obstruir la toma de poder del actual mandatario en 2023.

El texto en discusión busca cambiar la normativa vigente, la cual señala que la sentencia efectiva del ex presidente podría alcanzar los ocho años, pero con la reforma esa cifra se reduciría a poco más de dos años.

La iniciativa encontró afiliados dentro del sector bolsonarista, que defiende la amnistía para el ex mandatario, considerado el referente central de la derecha y la ultraderecha en el país, incluso en medio de su reclusión en una celda de la Policía Federal.

Los aliados de Bolsonaro calificaron la disminución de la rebaja de penas como “un primer paso” hacia la amnistía total. En la Cámara baja, el proyecto obtuvo 291 votos a favor y 148 en contra, y ahora deberá enfrentar al Senado, conformado por 81 senadores, un escenario desfavorable para el bolsonarismo.

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro habla con los medios en el Senado Federal en Brasilia, el 17 de julio de 2025 (REUTERS/Adriano Machado)

El texto abarca propuestas que supondrían cambios profundos en la aplicación de las penas por crímenes relacionados con intentos de golpe de Estado. Uno de los puntos centrales estableció que cuando estos delitos sean perpetrados por una “multitud”, como ocurrió durante el asalto a las instituciones en Brasilia en 2023, la sanción podría reducirse hasta dos tercios respecto a la pena original.

Otra modificación relevante del proyecto es la alteración de la progresión de régimen penal. La nueva redacción contempló que los condenados podrían pasar del régimen cerrado al semiabierto tras cumplir al menos una sexta parte de la pena, o una cuarta parte si en el delito medió violencia.

El senador Paulo Pereira defendió la iniciativa opositora al presentarla como un acto de “reconciliación” y de “corrección de excesos” cometidos en las condenas emitidas por el Supremo Tribunal Federal (STF) del mes pasado.

La ultraderecha brasileña intentará impulsar el proyecto favorable para Jair Bolsonaro (EFE/ André Borges)

Dentro de la Cámara alta, distintos parlamentarios advirtieron su disposición a modificar o rechazar el texto. Por su parte, el senador Alessandro Vieira, miembro de los partidos de centro, anunció que votará en contra de la propuesta, ya que lo identifica con un “caballo de Troya” porque “reduce drásticamente las penas de delincuentes”.

Vieria no dejó pasar por alto que la aprobación del proyecto daría rienda libre a la libertad condicional de un centenar de seguidores de Bolsonaro, encarcelados por los hechos del 8 de enero de 2023. Dentro de la oposición, la iniciativa no estaría sumando adeptos y el rechazo entre los partidos de izquierda y organizaciones de derechos humanos se basa en una amnistía total encubierta.

En ese sentido, el presidente brasileño Lula da Silva habló sobre la condena a su principal rival político y señaló que fue “un paso importante” para el fortalecimiento de las instituciones brasileñas.

(Con información de AFP)