América Latina

El Senado brasileño debatirá este miércoles el proyecto de ley que podría reducirle la pena de prisión al ex presidente Bolsonaro

La propuesta, que recibió el aval de la Cámara de Diputados la semana pasada, busca acortar el tiempo real de reclusión al redefinir sanciones para diversos delitos, entre ellos el de golpe de Estado

Guardar
Vista general del Senado Federal
Vista general del Senado Federal de Brasil durante una sesión en Brasilia (REUTERS/Adriano Machado)

El Senado de Brasil comenzará este miércoles a debatir el proyecto de ley que podría reducirle la pena de prisión de 27 años impuesta al ex presidente Jair Bolsonaro, condenado por su responsabilidad como líder en un complot destinado a impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva como jefe de Estado.

La propuesta, que recibió el aval de la Cámara de Diputados la semana pasada, busca acortar el tiempo real de reclusión al redefinir sanciones para diversos delitos, entre ellos el de golpe de Estado. Bolsonaro, de 70 años, continúa encarcelado desde noviembre tras haber sido condenado por intentar obstruir la toma de poder del actual mandatario en 2023.

El texto en discusión busca cambiar la normativa vigente, la cual señala que la sentencia efectiva del ex presidente podría alcanzar los ocho años, pero con la reforma esa cifra se reduciría a poco más de dos años.

La iniciativa encontró afiliados dentro del sector bolsonarista, que defiende la amnistía para el ex mandatario, considerado el referente central de la derecha y la ultraderecha en el país, incluso en medio de su reclusión en una celda de la Policía Federal.

Los aliados de Bolsonaro calificaron la disminución de la rebaja de penas como “un primer paso” hacia la amnistía total. En la Cámara baja, el proyecto obtuvo 291 votos a favor y 148 en contra, y ahora deberá enfrentar al Senado, conformado por 81 senadores, un escenario desfavorable para el bolsonarismo.

El ex presidente brasileño Jair
El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro habla con los medios en el Senado Federal en Brasilia, el 17 de julio de 2025 (REUTERS/Adriano Machado)

El texto abarca propuestas que supondrían cambios profundos en la aplicación de las penas por crímenes relacionados con intentos de golpe de Estado. Uno de los puntos centrales estableció que cuando estos delitos sean perpetrados por una “multitud”, como ocurrió durante el asalto a las instituciones en Brasilia en 2023, la sanción podría reducirse hasta dos tercios respecto a la pena original.

Otra modificación relevante del proyecto es la alteración de la progresión de régimen penal. La nueva redacción contempló que los condenados podrían pasar del régimen cerrado al semiabierto tras cumplir al menos una sexta parte de la pena, o una cuarta parte si en el delito medió violencia.

El senador Paulo Pereira defendió la iniciativa opositora al presentarla como un acto de “reconciliación” y de “corrección de excesos” cometidos en las condenas emitidas por el Supremo Tribunal Federal (STF) del mes pasado.

La ultraderecha brasileña intentará impulsar
La ultraderecha brasileña intentará impulsar el proyecto favorable para Jair Bolsonaro (EFE/ André Borges)

Dentro de la Cámara alta, distintos parlamentarios advirtieron su disposición a modificar o rechazar el texto. Por su parte, el senador Alessandro Vieira, miembro de los partidos de centro, anunció que votará en contra de la propuesta, ya que lo identifica con un “caballo de Troya” porque “reduce drásticamente las penas de delincuentes”.

Vieria no dejó pasar por alto que la aprobación del proyecto daría rienda libre a la libertad condicional de un centenar de seguidores de Bolsonaro, encarcelados por los hechos del 8 de enero de 2023. Dentro de la oposición, la iniciativa no estaría sumando adeptos y el rechazo entre los partidos de izquierda y organizaciones de derechos humanos se basa en una amnistía total encubierta.

En ese sentido, el presidente brasileño Lula da Silva habló sobre la condena a su principal rival político y señaló que fue “un paso importante” para el fortalecimiento de las instituciones brasileñas.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaJair BolsonaroLuiz Inácio Lula da SilvaBrasilSenado de Brasilgolpe de Estado

Últimas Noticias

El Jurado Nacional de Perú confirmó la participación de 36 candidatos en las elecciones presidenciales de 2026

La autoridad electoral peruana oficializó la lista de aspirantes que competirán en los próximos comicios, tras la validación de los resultados internos de los partidos y la exclusión de una agrupación por irregularidades

El Jurado Nacional de Perú

EEUU instó al CNE de Honduras a realizar su trabajo con “libertad y transparencia” para que la ciudadanía conozca los resultados electorales

La Embajada de Estados Unidos en el país exhortó a las autoridades electorales hondureñas a garantizar un proceso abierto, mientras la población espera los resultados oficiales de los comicios generales celebrados a finales de noviembre

EEUU instó al CNE de

Crisis institucional en Honduras: el CNE denunció nuevos obstáculos para iniciar el escrutinio especial de las elecciones

La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, afirmó que personal propuesto por los partidos políticos presiona al organismo, impide el ingreso de funcionarios y se niega a realizar el recuento electoral

Crisis institucional en Honduras: el

El Congreso de Costa Rica mantuvo el fuero de Rodrigo Chaves pese a la investigación electoral

La Cámara no alcanzó la mayoría calificada para levantar la inmunidad del presidente, investigado por el Tribunal Supremo de Elecciones por presunta beligerancia política en plena campaña rumbo a los comicios de 2026

El Congreso de Costa Rica

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia respaldaron el informe de la ONU que documenta el agravamiento de la represión en Venezuela

Ambos líderes denunciaron detenciones arbitrarias, torturas y la institucionalización del miedo como mecanismos para disciplinar a la sociedad bajo el régimen chavista

María Corina Machado y Edmundo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Está acusado por tres homicidios

Está acusado por tres homicidios en Rosario y podría enfrentar una pena de más de 40 años de prisión

La fecha y la hora en la que RTVE revelará quién presentará sus campanadas tras la baja de Andreu Buenafuente y Silvia Abril

Las revistas del corazón esta semana: de la nueva ilusión de Victoria Federica al balance de Isabel Preysler en un año clave

Vigilan buques rusos cerca de las costas españolas: la Armada sigue dos unidades del Kremlin en aguas de interés

Si buscas un ordenador que te haga la vida más fácil, este MacBook Air con Apple Intelligence es difícil de superar

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Merz recibirá este lunes a Zelenski en Berlín para abordar el proceso de paz junto a líderes europeos

Ana Boyer y Fernando Verdasco anuncian que después de 3 niños, su cuarto hijo será una niña

Aciago 2025 deja a Sudán del Sur con visos de guerra civil entre violencia y caos político

Kibo Ventures lanza un fondo de 120 millones y refuerza su apuesta europea con inversiones y fichajes

Hallado muerto en su casa de Los Ángeles el cineasta Rob Reiner y su mujer

ENTRETENIMIENTO

La vez que Rob Reiner

La vez que Rob Reiner salvó a “Seinfeld” de ser cancelada

Nick Reiner contrata a abogado de alto perfil tras ser acusado del asesinato de sus padres

Warner Bros planea rechazar la oferta de Paramount por 108 mil millones de dólares y respalda su acuerdo con Netflix

La razón por la que Leonardo DiCaprio no quiere convertirse en director de cine

Artistas y compañeros: Teyana Taylor y Oscar Isaac revelaron cómo la colaboración en el set transformó su visión del arte