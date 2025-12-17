América Latina

El lujoso apartamento en Punta del Este de imputada por megaestafa ganadera será rematado

Daniela Cabral, la viuda del director de Conexión Ganadera Gustavo Basso, está en prisión preventiva en el inmueble ubicado frente a Los Dedos, lo que ha generado indignación de los damnificados

Torre de edificios Imperiale, tomado
Torre de edificios Imperiale, tomado por la inmobiliaria Weiss Mora Weiss

La empresaria Daniela Cabral, una de las imputadas por la megaestafa de Conexión Ganadera en Uruguay, pasa sus días de prisión domiciliaria en un lujoso apartamento en la Playa Brava de Punta del Este, frente a los emblemáticos dedos que distinguen la ciudad. En las últimas semanas, sin embargo, recibió la noticia de que ese apartamento sería rematado pero ella se resistía a eso.

Esta semana, Cabral volvió a sufrir un revés judicial con la confirmación de que el apartamento será rematado.

Conexión Ganadera es una empresa fundada en 1999 en Uruguay que se dedicaba a la captación de ahorro privado para comprar ganado. A cambio, ofrecía una renta fija –en un negocio expuesto a varias variables– de al menos el 7%. Pero en realidad, la firma era un esquema Ponzi: el negocio no era viable por sí mismo sino que pagaba la renta de viejos inversores con el dinero que ingresaba de los nuevos.

Después de la caída de otros fondos que funcionaban igual, los números rojos de Conexión Ganadera quedaron en evidencia y los damnificados presentaron varias denuncias ante la Justicia. Días antes de que se conociera esta situación, Gustavo Basso, uno de los directores de la firma, se suicidó al chocar de manera voluntaria contra una maquinaria vial en una ruta.

Daniela Cabral, viuda del ex
Daniela Cabral, viuda del ex director de Conexión Ganadera Gustavo Basso (APU)

Basso era el esposo de Cabral, que fue imputada por estafa y enviada a prisión domiciliaria mientras avanza la investigación. Además, Conexión Ganadera tiene otros socios: el otro director, Pablo Carrasco, y su esposa, Ana Iewdiukow, quienes son acusados de estafa y lavado de activos y esperan el juicio en la cárcel.

Tras su imputación, Cabral eligió esperar el juicio en su apartamento en el edificio Imperiale en Punta del Este, una decisión que generó indignación de los damnificados por la empresa. Hace algunas semanas, el juez Leonardo Méndez decidió que ese apartamento debía ser rematado. Argumentó que era difícil la conservación del inmueble para la familia porque tenía “importantes gastos fijos”.

El apartamento está valuado en USD 915.000.

Damnificados de Conexión Ganadera (REUTERS/Martin
Damnificados de Conexión Ganadera (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

Pero Cabral y sus hijas, Agustina Basso y Candelaria Basso, se resistieron a esta posibilidad al presentar un recurso, quienes rechazaron que la conservación del inmueble sea “costosa”. Para la familia, la decisión vulnera el derecho de Cabral a cumplir con la prisión en su domicilio y “autoriza la liquidación anticipada de un valioso bien que integra el acervo hereditario”. También presentaron argumentos comerciales.

“No se advierte cómo la venta intempestiva y a las apuradas de un inmueble valiosísimo cuya conservación, según se demostró, no le genera dificultad ni costo alguno podría ser el modo más conveniente para la satisfacción de los acreedores”, agregó la defensa de la familia Basso-Cabral.

Pero este recurso también fue rechazado por un Tribunal de Apelaciones.

Gustavo Basso, director fallecido de
Gustavo Basso, director fallecido de Conexión Ganadera (captura Valor Agregado)

La Justicia indicó en un decreto, informado por El País, que “no corresponde admitir el recurso de apelación interpuesto en subsidio, conforme el restringido régimen en aspecto prevé el artículo 252 de la Ley de Concursos y Reorganización Empresarial”. Además, consideró que “se resolvió la enajenación de un bien que integra la masa activa del concurso, conforme el régimen previsto por el artículo 74”.

Los defensores de los damnificados, en tanto, habían pedido que se remate este apartamento no solo por la “necesidad económica”. Los defensores de los afectados Oscar Brum, Leonardo Costa y Joaquín Bonaudi señalaron que la subasta obedece también a una cuestión de “profunda justicia”: “La prisión domiciliaria de Cabral en dicho inmueble lesiona todos los días –no ya la confianza de la sociedad en el sistema de justicia– sino incluso la sensibilidad y pudor de la sociedad en su conjunto”.

Daniela Cabral, viuda del ex
Daniela Cabral, viuda del ex director de Conexión Ganadera Gustavo Basso (APU)

Los defensores de damnificados consideran que es importante que se venda todo lo que se pueda, de forma de evitar que se siga gastando el dinero de los ahorristas para mantener inmuebles que están embargados.

En México, el Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono (SAPTEL) ofrece atención telefónica las 24 horas del día en el número: 0155 5259-8121. En los Estados Unidos se puede marcar al +1-888-628-9454.

En el Centro de Asistencia al Suicida de Buenos Aires atienden a cualquier persona en crisis en las líneas gratuitas 135 desde Buenos Aires y GBA o al (54-11) 5275-1135 las 24 horas del día. Está también el Centro de Atención al Familiar del suicida (CAFS): Tel. (011) 4758-2554 (cafs_ar@yahoo.com.ar – www.familiardesuicida.com.ar).

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda; puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomiendan sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

En Uruguay, la línea de atención al suicidio es el 0800 07 67 y el * 0767

