América Latina

El ex presidente de Ecuador Lenín Moreno enfrenta un juicio por presuntos sobornos en la central Coca Codo Sinclair

La Corte Nacional de Justicia inició la audiencia en la que se acusa al ex mandatario, junto a familiares y ex funcionarios, de participar en una red que habría facilitado pagos ilícitos relacionados con la adjudicación de un contrato estratégico

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Lenín Moreno, en juicio en Ecuador por presuntos sobornos en la obra Coca Codo Sinclair. (EP)
Lenín Moreno, en juicio en Ecuador por presuntos sobornos en la obra Coca Codo Sinclair. (EP)

El ex presidente de Ecuador Lenín Moreno enfrenta desde este lunes un juicio en la Corte Nacional de Justicia, acusado junto a varios de sus familiares de recibir sobornos de la empresa china Sinohydro. La causa está relacionada con la adjudicación del contrato para la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, una de las mayores del país.

El proceso se centra en presuntos delitos cometidos entre 2008 y 2018, periodo en el que el entonces vicepresidente ejercía funciones durante el gobierno de Rafael Correa y más tarde asumió la presidencia entre 2017 y 2021.

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La Fiscalía General del Estado de Ecuador sostiene que se conformó una red de corrupción que involucraba a funcionarios públicos y privados, quienes habrían recibido sobornos que superan los 76 millones de dólares. Según la Fiscalía, estos pagos equivalían al 4% del valor total de la obra, y se realizaron a través de transacciones nacionales e internacionales. El fiscal general, Carlos Alarcón, afirmó que demostrará cómo los acusados beneficiaron a Sinohydro a cambio de estos pagos ilícitos.

La central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, construida por Sinohydro, es el centro del juicio por sobornos contra el expresidente Lenín Moreno. (REUTERS/Daniel Tapia/Archivo)
La central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, construida por Sinohydro, es el centro del juicio por sobornos contra el expresidente Lenín Moreno. (REUTERS/Daniel Tapia/Archivo)

El ex mandatario es señalado como autor directo de los hechos, ya que la Fiscalía lo acusa de influir decisivamente en la adjudicación del contrato. Entre los procesados también figuran su esposa, hija, dos hermanos y un cuñado, quienes supuestamente recibieron beneficios y colaboraron en el encubrimiento de los pagos. En total, 21 personas han sido vinculadas al caso, incluidos ex funcionarios del sector eléctrico y el ex embajador de China, Cai Runguo, quien no asistió a la audiencia.

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El abogado defensor, David Meza, manifestó que demostrará que su representado “no tuvo injerencia en el hecho”. Añadió que la acusación no considera que, por orden de Correa, el ex jefe de Estado Lenín Moreno se desempeñaba en el área de desarrollo social y no tenía relación directa con el sector energético ni con la construcción de la central.

Por su parte, el procesado ha declarado que las acusaciones son parte de “una venganza del ex presidente Correa”. Negó cualquier implicación, señalando al ex vicepresidente Jorge Glas, quien dirigía los sectores estratégicos durante el correísmo, como responsable de la presunta corrupción. Glas se encuentra actualmente en prisión cumpliendo dos sentencias por corrupción.

La central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair fue construida por Sinohydro entre 2010 y 2016, con un costo de aproximadamente 2.000 millones de dólares. Desde su puesta en funcionamiento ha sido objeto de cuestionamientos por fallas estructurales.

Rafael Correa, ex presidente de Ecuador (2007-2017), fue sentenciado por corrupción y reside en Bélgica como prófugo de la justicia. (EFE/ Miguel Gutierrez ARCHIVO)
Rafael Correa, ex presidente de Ecuador (2007-2017), fue sentenciado por corrupción y reside en Bélgica como prófugo de la justicia. (EFE/ Miguel Gutierrez ARCHIVO)

El ex gobernante regresó a Ecuador la semana pasada tras residir cinco años en Paraguay, donde se desempeñaba como comisionado para asuntos de discapacidad en la Organización de Estados Americanos (OEA). En declaraciones a la prensa, afirmó: “Yo me quedo acá”, descartando regresar a Paraguay mientras afronta el juicio presencialmente en Quito. Se prevé que las audiencias se extiendan durante varias semanas.

El caso Sinohydro se suma a una serie de procesos judiciales contra ex presidentes ecuatorianos. Rafael Correa fue sentenciado a ocho años de cárcel por supuestos sobornos en el caso Odebrecht y reside en Bélgica en condición de prófugo. Jamil Mahuad (1998-2000) y Abdalá Bucaram (1996-1997) también han enfrentado procesos por corrupción y mal manejo de fondos públicos; Mahuad vive en Estados Unidos y Bucaram retornó tras la prescripción de las causas en su contra.

En este tipo de causas, la legislación ecuatoriana contempla penas de tres a diez años de prisión para quienes resulten responsables. El proceso judicial por cohecho implica la revisión de transferencias financieras, contratos y eventuales beneficios obtenidos por los implicados durante la gestión de recursos públicos.

(Con información de AP y EFE)

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