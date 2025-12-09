América Latina

Imputada por la megaestafa ganadera en Uruguay se opone al remate judicial de su lujoso apartamento en Punta del Este

La implicada permanece bajo arresto domiciliario en un exclusivo edificio turístico mientras la Justicia avanza en el proceso de subasta

Daniela Cabral, viuda del ex
Daniela Cabral, viuda del ex director de Conexión Ganadera Gustavo Basso (APU)

Daniela Cabral es una de las imputadas por la megaestafa de Conexión Ganadera, un fondo pecuario que se dedicaba a captar el dinero de ahorristas para comprar ganado y a cambio pagaba una renta fija. La firma, en realidad, era un esquema Ponzi y no tenía dinero para pagarle a sus clientes. Un día antes de que se supiera de los números rojos de la empresa, el esposo de Cabral, Gustavo Basso, se suicidó en un accidente voluntario de tránsito.

Los más de 4.000 clientes afectados iniciaron una serie de demandas y la Fiscalía uruguaya avanza con la investigación. Basso era uno de los directores de la firma y tenía como socio a otro empresario, Pablo Carrasco. Las esposas de ambos, Cabral y Ana Iewdiukow, eran socios. Las tres personas que están vivas fueron imputadas por este caso: Carrasco y Iewdiukow están en la cárcel, mientras que Cabral está en prisión domiciliaria.

Pero el lugar en el que permanece Cabral ha generado indignación en los afectados: Cabral fijó su domicilio en una de las tres torres del edificio Imperiale, ubicado en la rambla Lorenzo Pacheco, a metros de Los Dedos de Punta del Este. Pero ese apartamento en el que vive Cabral será rematado. El juez de concurso del caso Conexión Ganadera, Leonardo Méndez, decretó la venta en remate privado de este apartamento, informó El Observador.

Torre de edificios Imperiale, tomado
Torre de edificios Imperiale, tomado por la inmobiliaria Weiss Mora Weiss

“Siendo de muy difícil conservación el bien inmueble descrito por sus importantes gastos fijos, autorizase la venta en subasta privada”, dice la resolución del juez. Los gastos comunes de este lugar son de unos 80.000 pesos uruguayos mensuales, algo menos de USD 2.000 por mes en temporada baja. Este apartamento está valuado en USD 915.000.

Pero Cabral y sus hijas, Agustina Basso y Candelaria Basso, se resisten a esta posibilidad.

Según informó La Diaria, el abogado Carlos López –que representa a estas tres mujeres– presentó un recurso de reposición ante el juez contra la decisión de rematar el apartamento en el que cumple prisión domiciliaria Cabral. En el escrito, el defensor rechaza el argumento del síndico del caso, Alfredo Ciavattone, que fundamentó la decisión en los gastos que implica el mantenimiento del edificio, algo que va en detrimento de la masa activa que quede para repartir entre los afectados.

La imagen de Gustavo Basso
La imagen de Gustavo Basso y su esposa, Daniela Cabra, durante una movilización de damnificados por Conexión Ganadera (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

La familia Basso-Cabral señala en el escrito que el costo de los gastos comunes es de USD 1.211 por mes en temporada baja, al tiempo que el valor se eleva hasta USD 2.052 en el verano. Pero señaló que no tiene deudas ni ningún otro tipo de gasto. “La conservación del inmueble que se pretende rematar extrajudicialmente no es ni difícil ni costosa”, argumentó el defensor, según el escrito consignado por La Diaria.

Además, para la familia, la decisión vulnera el derecho de Cabral a cumplir con la prisión en su domicilio y “autoriza la liquidación anticipada de un valioso bien que integra el acervo hereditario”. Señalan también que no se está utilizando dinero que afecte a los damnificados de Conexión Ganadera.

Otro de los argumentos que presenta la familia es comercial. “El mercado inmobiliario dinámico durante el verano es el de arrendamiento, no necesariamente el de venta y mucho menos de inmuebles de especial valor. El inmueble, además, está ocupado por la compareciente Daniela Cabral Bilhere, por disposición de la Justicia Penal, de modo que difícilmente existan interesados que estén dispuestos a pagar el verdadero valor del departamento”, expresó.

Gustavo Basso, director fallecido de
Gustavo Basso, director fallecido de Conexión Ganadera (captura Valor Agregado)

“No se advierte cómo la venta intempestiva y a las apuradas de un inmueble valiosísimo cuya conservación, según se demostró, no le genera dificultad ni costo alguno podría ser el modo más conveniente para la satisfacción de los acreedores”, agregó la defensa de la familia Basso-Cabral.

Argumentan que hay otros activos que son más difíciles de conservar y que no serán enviados a remate.

En México, el Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono (SAPTEL) ofrece atención telefónica las 24 horas del día en el número: 0155 5259-8121. En los Estados Unidos se puede marcar al +1-888-628-9454.

En el Centro de Asistencia al Suicida de Buenos Aires atienden a cualquier persona en crisis en las líneas gratuitas 135 desde Buenos Aires y GBA o al (54-11) 5275-1135 las 24 horas del día. Está también el Centro de Atención al Familiar del suicida (CAFS): Tel. (011) 4758-2554 (cafs_ar@yahoo.com.ar – www.familiardesuicida.com.ar).

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda; puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomiendan sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

En Uruguay, la línea de atención al suicidio es el 0800 07 67 y el * 0767

