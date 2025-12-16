La ONU registró un incremento del cultivo de la hoja de coca en Bolivia durante 2024

Cocaleros cosechan hoja de coca en Los Yungas, a las afueras de Trinidad Pampa, una zona cocalera de Bolivia, el domingo 14 de abril de 2024. A casi 80 kilómetros de La Paz, en la comunidad de Trinidad Pampa, los cocales pintan de verde las pendientes andinas. Ancestralmente los indígenas andinos masticaban las hojas de coca para disipar el cansancio y mitigar el hambre. (AP Foto/Juan Karita)

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) registró un incremento en los cultivos de hoja de coca en Bolivia en 2024, según un reporte presentado este lunes en la Cancillería.

El Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca señala que la superficie de cultivos actual es de 34.000 hectáreas, un 10% más en comparación con el año 2023.

El resultado también representa un excedente de 54,5 % de lo permitido legalmente. La Ley General de la Coca establece una superficie legal de 22.000 hectáreas en las dos zonas permitidas para el cultivo: 14.300 hectáreas en Los Yungas de La Paz y 7.700 en el Trópico de Cochabamba. Según la Unodc, en el primer caso se registran 19.230 hectáreas y 14.275 en el segundo.

“Del total reportado el 57% de cultivos de coca se hallan ubicados en la región de Los Yungas de La Paz, mientras que el 42% se encuentran en el Trópico de Cochabamba y el 1% en el norte de La Paz”, señala el informe.

El mayor aumento de superficies cultivadas en relación al año anterior se dio en la región del Trópico de Cochabamba, donde hubo un incremento del 18% frente al 4% que se registró en Los Yungas.

Una persona toca hojas de coa en el mercado de Sacaba, Cochabamba, Bolivia. 12 de agosto de 2025. REUTERS/Agustin Marcarian

Sin embargo, los cultivos de coca en Áreas Protegidas reportaron un decrecimiento de 68 hectáreas, que representan un 12%: de 583 hectáreas en 2023 a 515 hectáreas reportadas en 2024.

El informe también indica que la producción potencial de hoja de coca secada al sol en Bolivia se estimó en 72.887 toneladas métricas, lo que representa un valor estimado de 618 millones de dólares americanos.

El informe fue presentado semanas después de que la Organización Mundial de la Salud resolviera que la hoja de coca continúe incluida en la Lista I de la Convención sobre drogas —categoría que reúne a las sustancias consideradas más peligrosas y sujetas al mayor nivel de control—, al argumentar que su fácil procesamiento para obtener cocaína y el incremento global en la producción de esa droga representan un riesgo para la salud pública.

En junio de 2023, el Gobierno de Bolivia -entonces encabezado por Luis Arce- había iniciado una campaña internacional para lograr la reclasificación de la hoja de coca en una categoría menos restrictiva y abrir el camino al comercio legal, la investigación científica y el desarrollo industrial.

La Paz, Bolivia. 11 de enero de 2025. REUTERS/Claudia Morales

Si bien la OMS reconoce los usos tradicionales de la hoja de coca y algunos indicios de un potencial uso terapéutico, concluye que la evidencia científica es insuficiente para modificar su estatus.

La hoja de coca desempeña un rol importante en la vida social, económica y cultural de diversas regiones de Bolivia. Es considerada un estimulante natural que desde hace siglos se mastica, se elabora y se venera en algunos pueblos andinos. Por otro lado, tiene un profundo valor simbólico ligado a la identidad cultural de algunas comunidades, para los que también representa una resistencia histórica, soberanía cultural y el derecho de las comunidades a preservar sus tradiciones frente a políticas internacionales que la asocian exclusivamente con el narcotráfico.

Además de sus usos tradicionales, la hoja constituye una fuente de ingresos para familias productoras en zonas autorizadas por ley. Sin embargo, los cultivos excedentarios, que son difíciles de controlar por su dispersión geográfica y la demanda ilegal, representan uno de los principales desafíos para la lucha antidrogas.

Entre las recomendaciones que señala el informe de la Unodc, sugiere al Estado boliviano incrementar las medidas de control de los cultivos, priorizando los Parques Nacionales y Áreas Protegidas; así como actualizar los factores de rendimiento promedio del cultivo de la hoja de coca, con el objetivo de determinar su producción potencial y fortalecer las políticas públicas orientadas a garantizar que el cultivo y el comercio de la hoja de coca se mantengan dentro de los límites necesarios para fines lícitos.