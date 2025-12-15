América Latina

El peso chileno abrió al alza tras el contundente triunfo de José Antonio Kast

El dólar cayó a $903 esta jornada, mínimo que no se veía desde 2024

La apreciación de la moneda
La apreciación de la moneda nacional se debe a una mayor estabilidad política para el mercado, la moderación de las expectativas inflacionarias y el precio récord del cobre.

Luego de la contundente victoria de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial este domingo, el mercado chileno reaccionó optimista y el peso chileno abrió al alza frente el dólar, que cayó a $903, mínimo que no se veía desde 2024.

De acuerdo a los expertos, dicha apreciación de la moneda nacional se debe a tres factores: una mayor estabilidad política para el mercado luego del triunfo del líder republicano, la consecuente moderación de las expectativas inflacionarias y el precio récord del cobre, que cotiza a USD5,4 por libra en la Bolsa de Metales de Londres.

Cabe recordar que la moneda norteamericana ya venía cayendo desde hace unas semanas a medida que las encuestas daban por ganador al líder republicano por un amplio margen, y el viernes pasado cerró en $909,7 completando una baja semanal de $14.

Según el analista de Mercados de Capitaria, Diego Montalbetti, la categórica victoria de Kast con el 58,2% de los votos versus el 41,84% de la carta oficialista Jeannette Jara, e imponiéndose a lo largo y ancho de todo el país emite “una señal de mayor estabilidad política, menor incertidumbre regulatoria y un entorno más favorable para la inversión”, aseguró a BioBíoChile.

Debido a esto, añadió que también “continuará impulsando al IPSA (Índice de Precios Selectivo de Acciones, el principal índice bursátil de Chile)”.

En tanto, el cobre sigue estable en USD 5,4, otorgando firmeza al peso.

Finalmente, el Dollar Index -índice que mide el valor de la moneda norteamericana-, bajó a 97,8 puntos, dando cuenta de su caída a nivel mundial.

Los analistas coinciden en que
Los analistas coinciden en que el triunfo de Kast es una señal de estabilidad política favorable para la inversión.

¿Seguirá cayendo el dólar?

En la misma línea, el chief business officer de Global66, Rodrigo Lama, sostuvo que el triunfo del líder republicano es visto como “favorable para los activos locales, dada la expectativa de un entorno más pro-inversión, mayor certidumbre regulatoria y dinamismo económico, factores que tienden a fortalecer a la moneda chilena”.

“Si la volatilidad global se mantiene acotada, los datos económicos de EE.UU confirman una desaceleración ordenada y el mercado recibe señales pro-crecimiento del presidente electo de Chile, el USD/CLP podría extender su apreciación hacia niveles cercanos a $900″, señaló al medio citado.

Finalmente, el analista jefe de Admirals Latinoamérica, Felipe Sepúlveda, prevé que para esta jornada el peso fluctúe entre los $900 y los $914.

Así las cosas, queda aún por ver cómo reaccionará el mercado a los siguiente movimientos que haga el flamante nuevo mandatario, puesto que el anuncio de su equipo económico o de cualquier otra iniciativa pro-mercado podría llevar al peso a seguir fortaleciéndose por sobre el dólar.

