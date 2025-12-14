América Latina

El régimen cubano empieza a sentir los efectos de la crisis: el Partido Comunista postergó su noveno congreso

La organización política decidió aplazar su principal reunión que estaba prevista para abril del próximo año

Guardar
El presidente y primer secretario
El presidente y primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel, observa la celebración del Día Internacional del Trabajador en La Habana, Cuba, el 5 de mayo de 2023. REUTERS/Alexandre Meneghini

El noveno congreso del Partido Comunista de Cuba, previsto para abril, fue pospuesto debido a la grave crisis económica que azota al país, anunciaron el domingo medios estatales cubanos.

Los congresos del PCC, el único partido legal en Cuba, se celebran generalmente cada cinco años, salvo en circunstancias excepcionales.

La decisión de postergar la instancia se tomó el sábado en una reunión plenaria del Comité Central del partido, a propuesta del expresidente Raúl Castro, de 94 años, quien se desempeña como miembro del parlamento desde que dejó la presidencia del PCC en 2021 pero conserva gran influencia política.

“La propuesta (...) fue hecha pública por el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en una carta leída ante la sesión plenaria”, informó Cubadebate en su sitio web.

Un trabajador muestra un fajo
Un trabajador muestra un fajo de pesos cubanos en La Habana, Cuba, el 11 de diciembre de 2020. (Foto AP/Ramón Espinosa, Archivo)

En su misiva Castro destaca su postura de que los congresos deben efectuarse dentro de los plazos previstos, pero dice que esta vez resulta conveniente postergar su realización para “dedicar el 2026 a recuperarnos en todo lo que sea posible”.

La decisión fue aprobada por unanimidad por el Comité Central, según Cubadebate.

La crisis también obligó al Parlamento a reducir sus sesiones a un día, el próximo 18 de diciembre y cancelar las reuniones de las comisiones de trabajo que habitualmente se desarrollaban tres días antes de la sesión plenaria.

Cuba lleva sumida en una grave crisis desde hace cinco años con escasez de productos básicos, alta inflación, la dolarización parcial de la economía y largos apagones.

Los congresos del PCC, el
Los congresos del PCC, el único partido legal en Cuba, se celebran generalmente cada cinco años, salvo en circunstancias excepcionales. - crédito Pixabay

La pandemia, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y fallidas políticas económicas y monetarias han agravado los problemas estructurales de la economía insular.

A ello se suma el actual brote epidémico de dengue y chikunguña con miles de casos detectados, severos síntomas, un pronóstico desfavorable en el corto plazo y, hasta la fecha, al menos 47 muertes, en su mayoría menores de edad.

Nuevos apagones

El país sufrirá este domingo otra jornada de prolongados apagones, que afectarán de forma simultánea a cerca del 55% de la isla durante el horario de mayor consumo de energía, el de la tarde-noche, de acuerdo a la previsión de la compañía estatal Unión Eléctrica (UNE).

En la víspera, el servicio estuvo afectado las 24 horas y el pronóstico de la UNE para este día es similar por “déficit de capacidad” de generación.

Un hombre camina por la
Un hombre camina por la calle durante un apagón mientras Cuba lucha por paliar los cortes de luz en medio de la reducción del suministro de combustible procedente de Venezuela, en La Habana, Cuba, 18 de noviembre de 2025. REUTERS/Norlys Pérez

Al inicio de esta semana los apagones cubrieron por más de 20 horas dos tercios del país caribeño, incluida La Habana, una vez más debido a la falta de combustible importado y las averías en varias centrales termoeléctricas.

Cuba atraviesa una grave crisis energética desde mediados de 2024 por las frecuentes averías en las centrales térmicas cubanas, que operan con un pésimo estado técnico y con décadas acumuladas de explotación, y la falta de divisas para importar el combustible para producir energía.

(con información de AFP y EFE)

Temas Relacionados

Partido Comunista de CubaRaúl CastrosesiónCubaCrisis en Cuba

Últimas Noticias

María Corina Machado pidió intensificar la presión sobre Maduro: “Para alcanzar la libertad se necesita fuerza”

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025 respaldó las acciones estadounidenses orientadas a cortar el financiamiento de la dictadura chavista. “Como toda estructura criminal, sufre cuando se interrumpen los flujos de sus actividades delictivas”, dijo

María Corina Machado pidió intensificar

Jeannette Jara evitó referirse a la gestión de Gabriel Boric en Chile: “El Gobierno debe hablar de su legado”

La candidata oficialista por el Partido Comunista votó en Conchalí y aseguró que tanto ella como su contrincante en el balotaje de este domingo, José Antonio Kast, deben “respetar los resultados debidamente y como corresponde”

Jeannette Jara evitó referirse a

José Antonio Kast dijo que Chile atraviesa “una situación muy compleja” y prometió “dejar la vida” para reconstruir el país

El candidato por el Partido Republicano, favorito en todas las encuestas, habló con la prensa tras emitir su voto en Santiago, durante el balotaje de este domingo

José Antonio Kast dijo que

Gabriel Boric votó por última vez como presidente de Chile: “La democracia se cuida todos los días”

El mandatario sufragó en Punta Arenas en el balotaje que definirá a su sucesor entre la comunista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast. Destacó el sistema electoral chileno como “un orgullo para la región”

Gabriel Boric votó por última

La Corte Suprema autorizó a Jair Bolsonaro a realizarse un examen médico en la celda de la Policía Federal

El máximo tribunal brasileño permitió que un equipo realice el estudio, con el fin de evaluar una posible hernia y determinar si requiere intervención quirúrgica

La Corte Suprema autorizó a
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tuti Vargas contó a sus

Tuti Vargas contó a sus seguidores que la robaron durante el concierto de J Balvin en el estadio El Campín de Bogotá

Indignación por escándalo de strippers en San Marcos: estudiantes molestos por polémico show en facultad y afecta imagen de la universidad

Revelaron la sorprendente técnica de caza de un depredador marino prehistórico: cómo usaba sus mandíbulas

La región de Europa donde nació la palabra ‘Spa’: un refugio termal entre impresionantes paisajes y bonitos pueblos

Isabel Zuleta contestó a Paola Holguín por hablar de denuncias en su contra: “No olvide que no es juez”

INFOBAE AMÉRICA
Revelaron la sorprendente técnica de

Revelaron la sorprendente técnica de caza de un depredador marino prehistórico: cómo usaba sus mandíbulas

Adelanto del escrutinio electoral en Honduras está siendo "socavado", denuncia consejera

Policía lusa propuso en 2025 la cancelación de 1.000 títulos de residencia irregulares

Temas del día de Internacional de domingo 14 de diciembre (19:00 GMT)

Arresto provisional a pandillero hondureño pedido por Guatemala por falsificar identidades

ENTRETENIMIENTO

Lady Gaga detuvo su concierto

Lady Gaga detuvo su concierto en Australia tras accidente de bailarín: “¿Estás bien?”

“Heated Rivalry”: todo sobre la nueva serie de romance gay que conquista audiencias

John Cena se despidió de la WWE tras 24 años de carrera

La confesión de Rowan Atkinson sobre Mr. Bean: “Me desagrada como persona, nunca cenaría con él”

El devastador evento en Reino Unido que quebró a Taylor Swift durante su “Eras Tour”