El régimen cubano empieza a sentir los efectos de la crisis: el Partido Comunista postergó su noveno congreso

El presidente y primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel, observa la celebración del Día Internacional del Trabajador en La Habana, Cuba, el 5 de mayo de 2023. REUTERS/Alexandre Meneghini

El noveno congreso del Partido Comunista de Cuba, previsto para abril, fue pospuesto debido a la grave crisis económica que azota al país, anunciaron el domingo medios estatales cubanos.

Los congresos del PCC, el único partido legal en Cuba, se celebran generalmente cada cinco años, salvo en circunstancias excepcionales.

La decisión de postergar la instancia se tomó el sábado en una reunión plenaria del Comité Central del partido, a propuesta del expresidente Raúl Castro, de 94 años, quien se desempeña como miembro del parlamento desde que dejó la presidencia del PCC en 2021 pero conserva gran influencia política.

“La propuesta (...) fue hecha pública por el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en una carta leída ante la sesión plenaria”, informó Cubadebate en su sitio web.

Un trabajador muestra un fajo de pesos cubanos en La Habana, Cuba, el 11 de diciembre de 2020. (Foto AP/Ramón Espinosa, Archivo)

En su misiva Castro destaca su postura de que los congresos deben efectuarse dentro de los plazos previstos, pero dice que esta vez resulta conveniente postergar su realización para “dedicar el 2026 a recuperarnos en todo lo que sea posible”.

La decisión fue aprobada por unanimidad por el Comité Central, según Cubadebate.

La crisis también obligó al Parlamento a reducir sus sesiones a un día, el próximo 18 de diciembre y cancelar las reuniones de las comisiones de trabajo que habitualmente se desarrollaban tres días antes de la sesión plenaria.

Cuba lleva sumida en una grave crisis desde hace cinco años con escasez de productos básicos, alta inflación, la dolarización parcial de la economía y largos apagones.

La pandemia, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y fallidas políticas económicas y monetarias han agravado los problemas estructurales de la economía insular.

A ello se suma el actual brote epidémico de dengue y chikunguña con miles de casos detectados, severos síntomas, un pronóstico desfavorable en el corto plazo y, hasta la fecha, al menos 47 muertes, en su mayoría menores de edad.

Nuevos apagones

El país sufrirá este domingo otra jornada de prolongados apagones, que afectarán de forma simultánea a cerca del 55% de la isla durante el horario de mayor consumo de energía, el de la tarde-noche, de acuerdo a la previsión de la compañía estatal Unión Eléctrica (UNE).

En la víspera, el servicio estuvo afectado las 24 horas y el pronóstico de la UNE para este día es similar por “déficit de capacidad” de generación.

Un hombre camina por la calle durante un apagón mientras Cuba lucha por paliar los cortes de luz en medio de la reducción del suministro de combustible procedente de Venezuela, en La Habana, Cuba, 18 de noviembre de 2025. REUTERS/Norlys Pérez

Al inicio de esta semana los apagones cubrieron por más de 20 horas dos tercios del país caribeño, incluida La Habana, una vez más debido a la falta de combustible importado y las averías en varias centrales termoeléctricas.

Cuba atraviesa una grave crisis energética desde mediados de 2024 por las frecuentes averías en las centrales térmicas cubanas, que operan con un pésimo estado técnico y con décadas acumuladas de explotación, y la falta de divisas para importar el combustible para producir energía.

