Incautaron un iPhone oculto en un termo que intentaron entregar a la pareja del narco Sebastián Marset en una cárcel militar de Paraguay

Militares paraguayos detectaron el teléfono durante una visita a Gianina García Troche en la prisión de Viñas Cué. El intento fue atribuido a su hermano, quien quedó en libertad al no estar tipificada la maniobra como delito

Imagen de archivo de Gianina
Imagen de archivo de Gianina García Troche junto a Sebastián Marset, ciudadano uruguayo acusado de narcotráfico y prófugo de la Justicia

Militares paraguayos incautaron este sábado un teléfono móvil que el hermano de Gianina García Troche, identificada como la pareja del narcotraficante prófugo Sebastián Marset, intentó entregarle durante una visita a la cárcel militar Viñas Cué de Asunción, donde ella cumple prisión preventiva.

El Comando de las Fuerzas Militares informó que el aparato, un iPhone oculto dentro de un termo para tereré —bebida tradicional de Paraguay—, fue detectado durante el control de los objetos ingresados al penal.

La tentativa fue atribuida a Federico García Troche, hermano de la detenida, quien en la mañana del sábado acudió a Viñas Cué portando diversos alimentos y el termo manipulado. Según el comunicado castrense, durante el “riguroso proceso de verificación del contenido” fueron detectados el teléfono y otros insumos, procediéndose al levantamiento de un acta que fue enviada a la jueza del caso, Rosarito Montanía.

El teléfono que se intentó entregar a Gianina García Troche, pareja del narco uruguayo Sebastián Marset, estaba escondido en un termo

El acto no fue sancionado penalmente contra Federico García Troche. El presidente de la Corte de Justicia Militar, general de división aeronáutico Nicolás Narváez, explicó a EFE que el intento de introducir un teléfono en la cárcel no está tipificado como delito en el código penal paraguayo, motivo por el que el hermano de García Troche fue liberado tras lo ocurrido. Narváez agregó que está en manos de la jueza Montanía determinar si la acción constituye una violación a las condiciones específicas impuestas sobre la reclusión de la acusada.

Gianina García Troche permanece privada de libertad en la prisión militar de Viñas Cué desde el 21 de mayo, tras ser extraditada desde España. Su detención en territorio español ocurrió en julio de 2024, en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. Durante su estadía en prisión, fue trasladada a un hospital a principios de diciembre después de desmayos y convulsiones, y luego de recibir el alta médica fue reingresada al penal.

Gianina García Troche junto a Sebastián Marset en una imagen de archivo

La imputación formal contra García Troche se enmarca en la investigación paraguaya que siguió al operativo “A Ultranza Py”, desplegado en 2022 como el mayor golpe estatal hasta la fecha contra el crimen organizado y el blanqueo de capitales en Paraguay. El Ministerio Público acusa a García Troche de introducir al sistema financiero paraguayo millonarias sumas derivadas del tráfico de estupefacientes, utilizando métodos sofisticados para ocultar el origen y destino de los fondos.

Durante una audiencia judicial celebrada el 14 de octubre, García Troche declaró que no es la esposa de Marset, aunque admitió que es la madre de sus hijos.

El propio Sebastián Marset abordó la situación en una reciente entrevista concedida a la radio 780 AM y al canal Mega TV, en la que sostuvo que ofreció entregarse al Estado paraguayo a cambio de que García Troche quedara “fuera de todo cargo”. El Ejecutivo paraguayo, por su lado, rechazó cualquier tipo de negociación y reiteró su exigencia de que Marset comparezca ante la Justicia.

En octubre de 2025, Sebastián Marset reapareció con amenazas en un video y reactivó la alerta internacional: “Estamos preparados para hacer guerra”

Estados Unidos anunció el pasado 21 de mayo la oferta de una recompensa de USD 2.000.000 por información que permita la captura o condena de Marset, a quien también se le atribuyen cargos por el envío de más de 16 toneladas de cocaína a Europa, según el Departamento de Estado. Además, la justicia estadounidense presentó una acusación judicial por lavado de activos, asegurando que Marset gestionó millones de dólares provenientes del narcotráfico a través de instituciones financieras radicadas en Estados Unidos. A nivel regional, en 2023, Bolivia ofreció una recompensa de USD 100.000 por su arresto.

La extradición de García Troche a Paraguay se concretó casi un año después de su arresto en España. A su llegada, fue recluida de inmediato en la prisión militar Viñas Cué, donde rige una estricta custodia debido a la gravedad de las acusaciones y a su presunta vinculación con la red liderada por Marset.

(Con información de EFE y EP)

