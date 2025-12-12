Franco Parisi llamó a votar nulo en el balotaje presidencial de Chile: “Es un ahorro”

Parisi quedó en el tercer lugar en la primera vuelta presidencial al lograr el 19,80% de los votos.

El líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, llamó a votar nulo en el balotaje presidencial de este domingo en Chile entre la carta oficialista, Jeannette Jara, y el líder republicano, José Antonio Kast. Según el economista, de esta manera se produciría un “ahorro para Chile”, puesto que el Servicio Electoral (Servel) paga a los candidatos por cada sufragio recibido.

Cabe recordar que Parisi desplazó en la primera vuelta con largueza al libertario Johannes Kaiser (13.94%) y a la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei (12,44%), y se convirtió ipso facto en la “niña mimada” de la política chilena al asegurar que no le endorsará su apoyo ni a Jara ni Kast, a quienes llamó a “ganarse los votos”.

Ambos candidatos han recorrido el país los últimos días de manera frenética, buscando convencer a los indecisos y, sobre todo, a los 2.550.770 que votaron en la primera vuelta por Parisi, posicionándolo en el tercer lugar con el 19,80% de los sufragios.

Así las cosas este jueves, a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el timonel del PDG sostuvo que ya que “tanto Kast como Jara han hablado de que hay que aumentar el ahorro fiscal o disminuir el gasto fiscal, te tengo una propuesta ahora, qué tú puedes hacer, sin preguntarle ni a un diputado, ni a un senador, ni a nadie: si se vota nulo, no hay plata ni para el candidato A ni para el candidato B, ni el candidato J ni K ni Z ni nada“, lanzó.

“Es decir, le estamos generando un ahorro al fisco y también a todos y cada uno de los chilenos. Por eso, nosotros decimos que al votar nulo le estás generando un ahorro, me parece, son como $500 pesos por voto (USD 50 centavos) de ahorro para Chile”, señaló.

“Deseándole lo mejor obviamente a ambos, votando nulo no se le paga plata a ningún candidato. Fácil y bonito. Por eso nosotros no somos ni fachos ni comunachos. Un abrazo“, cerró.

Jeannette Jara, candidata presidencial que representa a la coalición izquierdista gobernante de Chile y miembro del Partido Comunista, y José Antonio Kast, del Partido Republicano, posaron juntos en el último debate televisado antes de las elecciones del 14 de diciembre, en Santiago de Chile (REUTERS/Pablo Sanhueza)

Victoria de Kast: “mala noticia”

A pesar de su llamado a votar nulo, Parisi dejó en claro que la campaña en segunda vuelta de Jara es la que mas se ha acercado a los votantes del PDG.

“Lo que está en papeleta es lo que viene para Chile y creo que viene muy malo; gane quien gane —y lo más probable es que gane Kast— eso es una mala noticia para Chile, porque situaciones esquinas no son buenas”, señaló en entrevista con La Tercera.

Y es que en el último debate presidencial ambos “parecían exnovios peleando; los dos son malos y se acabó”, aseguró.

Sin embargo, destacó el trabajo en terreno hecho por la militante comunista al asegurar que “la candidatura de Jara durante esta segunda parte ha sido bastante buena”.

De paso, criticó la premisa de Kast de instalar un “gobierno de emergencia”, idea que tildo de “pésima”.

“¿Quién quiere vivir cuatro años en emergencia? ¿Qué proyectos de largo plazo va a hacer? Ninguno. Es una mala decisión política”, fustigó.

Tocante al debate televisivo entre ambos la noche del miércoles, finalizó diciendo que “fue un desastre (...) Yo habría esperado que Kast hubiese sido el adulto en la sala”, remató.