América Latina

Franco Parisi llamó a votar nulo en el balotaje presidencial de Chile: “Es un ahorro”

El ex candidato advirtió que un posible triunfo de José Antonio Kast sería una “mala noticia”

Guardar
Parisi quedó en el tercer lugar en la primera vuelta presidencial al lograr el 19,80% de los votos.

El líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, llamó a votar nulo en el balotaje presidencial de este domingo en Chile entre la carta oficialista, Jeannette Jara, y el líder republicano, José Antonio Kast. Según el economista, de esta manera se produciría un “ahorro para Chile”, puesto que el Servicio Electoral (Servel) paga a los candidatos por cada sufragio recibido.

Cabe recordar que Parisi desplazó en la primera vuelta con largueza al libertario Johannes Kaiser (13.94%) y a la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei (12,44%), y se convirtió ipso facto en la “niña mimada” de la política chilena al asegurar que no le endorsará su apoyo ni a Jara ni Kast, a quienes llamó a “ganarse los votos”.

Ambos candidatos han recorrido el país los últimos días de manera frenética, buscando convencer a los indecisos y, sobre todo, a los 2.550.770 que votaron en la primera vuelta por Parisi, posicionándolo en el tercer lugar con el 19,80% de los sufragios.

Así las cosas este jueves, a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el timonel del PDG sostuvo que ya que “tanto Kast como Jara han hablado de que hay que aumentar el ahorro fiscal o disminuir el gasto fiscal, te tengo una propuesta ahora, qué tú puedes hacer, sin preguntarle ni a un diputado, ni a un senador, ni a nadie: si se vota nulo, no hay plata ni para el candidato A ni para el candidato B, ni el candidato J ni K ni Z ni nada“, lanzó.

“Es decir, le estamos generando un ahorro al fisco y también a todos y cada uno de los chilenos. Por eso, nosotros decimos que al votar nulo le estás generando un ahorro, me parece, son como $500 pesos por voto (USD 50 centavos) de ahorro para Chile”, señaló.

“Deseándole lo mejor obviamente a ambos, votando nulo no se le paga plata a ningún candidato. Fácil y bonito. Por eso nosotros no somos ni fachos ni comunachos. Un abrazo“, cerró.

Jeannette Jara, candidata presidencial que
Jeannette Jara, candidata presidencial que representa a la coalición izquierdista gobernante de Chile y miembro del Partido Comunista, y José Antonio Kast, del Partido Republicano, posaron juntos en el último debate televisado antes de las elecciones del 14 de diciembre, en Santiago de Chile (REUTERS/Pablo Sanhueza)

Victoria de Kast: “mala noticia”

A pesar de su llamado a votar nulo, Parisi dejó en claro que la campaña en segunda vuelta de Jara es la que mas se ha acercado a los votantes del PDG.

“Lo que está en papeleta es lo que viene para Chile y creo que viene muy malo; gane quien gane —y lo más probable es que gane Kast— eso es una mala noticia para Chile, porque situaciones esquinas no son buenas”, señaló en entrevista con La Tercera.

Y es que en el último debate presidencial ambos “parecían exnovios peleando; los dos son malos y se acabó”, aseguró.

Sin embargo, destacó el trabajo en terreno hecho por la militante comunista al asegurar que “la candidatura de Jara durante esta segunda parte ha sido bastante buena”.

De paso, criticó la premisa de Kast de instalar un “gobierno de emergencia”, idea que tildo de “pésima”.

“¿Quién quiere vivir cuatro años en emergencia? ¿Qué proyectos de largo plazo va a hacer? Ninguno. Es una mala decisión política”, fustigó.

Tocante al debate televisivo entre ambos la noche del miércoles, finalizó diciendo que “fue un desastre (...) Yo habría esperado que Kast hubiese sido el adulto en la sala”, remató.

Temas Relacionados

Franco ParisiElecciones Chile 2025Jeannette JaraJosé Antonio Kast

Últimas Noticias

La banda criminal peruana Los Navarro se infiltró en Ecuador mediante identidades falsas y alianzas locales

La captura de Julio César Navarro, alias “Diablo”, expuso la presencia consolidada de esta organización y sus vínculos con grupos dedicados al narcotráfico, armas y extorsión

La banda criminal peruana Los

Chile: 20 detenidos en el mayor decomiso de medicamentos ilegales en la historia del país

Más de 50 toneladas de remedios fueron incautadas, amén de unos USD 100 mil en efectivo, 13 vehículos y 200 ampollas de fentanilo

Chile: 20 detenidos en el

Los presidentes de Ecuador y Perú se reúnen en Quito

La jornada está marcada por actividades oficiales y mensajes de continuidad en la relación bilateral entre ambos países

Los presidentes de Ecuador y

María Corina Machado se reunió con la hija del expresidente Sebastián Piñera en Oslo: “Pronto nos veremos en Chile”

La Nobel de la Paz saludó efusivamente a Magdalena Piñera y deslizó un posible viaje al país

María Corina Machado se reunió

Bolivia: Diputados aprueban en grande y en detalle el primer crédito de la gestión de Rodrigo Paz

El crédito de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón había sido rechazado en la anterior legislatura. Quedan dos préstamos pendientes de aprobación, que se tratarán el lunes.

Bolivia: Diputados aprueban en grande
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Quién es Leonel Chiarella, el

Quién es Leonel Chiarella, el hombre de Pullaro que se convirtió en el presidente de la UCR más joven de la historia

Pese al fallo de la Justicia, el Gobierno no dispondrá partidas por la Ley de Emergencia en Discapacidad

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex: Bomberos atienden incendio en la Jardín Balbuena

Golpe para miles de colombianos: EE. UU. pone fin al programa de reunificación familiar y endurece las medidas para permisos humanitarios

La UCR eligió a Leonel Chiarella como nuevo presidente

INFOBAE AMÉRICA
Inclinada, pero aún de pie:

Inclinada, pero aún de pie: cómo la torre de Pisa logró resistir terremotos y eventos extremos

La Fuerza Armada de Venezuela incauta dos aeronaves vinculadas al narcotráfico

Ministro de Defensa venezolano dice que confiscación de buque viola derecho internacional

Venezuela dice que Estados Unidos pretende "devolver en urnas" a jóvenes estadounidenses

Venezuela denuncia intento de intimidación de EE.UU. con sobrevuelo de aviones de combate

ENTRETENIMIENTO

Sam Asghari, exesposo de Britney

Sam Asghari, exesposo de Britney Spears, se desnuda para la revista Playgirl

‘Stuart Fails to Save the Universe’: mira el primer vistazo al nuevo spin-off de ‘The Big Bang Theory’

Las guerreras K-pop, la película coreana que rompió récords y fue elegida como Revelación 2025 por TIME

Expulsan a Bonnie Blue de Indonesia: la estrella porno no podrá volver a Bali por 10 años

Rebel Wilson enfrenta un conflicto legal que retrasa el estreno de The Deb