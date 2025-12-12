América Latina

Balotaje en Chile: el candidato José Antonio Kast prometió “orden, seguridad y confianza” en el cierre de su campaña

El aspirante ultraderechista habló ante miles de seguidores detrás de un vidrio blindado y afirmó que la actual administración “generó caos, desorden e inseguridad”

Balotaje en Chile: el candidato José Antonio Kast prometió “orden, seguridad y confianza” en el cierre de su campaña (REUTERS)

El candidato José Antonio Kast prometió “orden, seguridad y confianza” en su cierre de campaña en Temuco, donde aseguró que entregará al país “un shock de esperanza” si vence el domingo en el balotaje frente a la izquierdista Jeannette Jara. El aspirante ultraderechista habló ante miles de seguidores detrás de un vidrio blindado y afirmó que la actual administración “generó caos, desorden e inseguridad”.

Unas 5.000 personas se reunieron en una plaza de Temuco, en el sur de Chile, donde jóvenes, familias y simpatizantes ondearon banderas chilenas y corearon: “¡Se siente, se siente, Kast presidente!”. El candidato subió al escenario junto a los colaboradores más cercanos de su comando y abrió su intervención con una frase dirigida al Gobierno: “Este gobierno generó caos, desorden e inseguridad. Y nosotros vamos a ir a la inversa: vamos a generar orden, seguridad y confianza”.

Kast, de 59 años, llega por tercera vez a una segunda vuelta presidencial. Quedó segundo en la primera ronda del 16 de noviembre detrás de Jara, pero diversos sondeos lo ubicaron como favorito por amplio margen para el balotaje del 14 de diciembre. “En marzo va a haber un shock de esperanza”, señaló ante sus adherentes.

Temuco, capital de la región de la Araucanía, es un bastión electoral de la derecha y del Partido Republicano. Se ubica a unos 800 kilómetros al sur de Santiago y concentra a gran parte de la población mapuche del país. La zona registra episodios de violencia rural y ataques incendiarios que el Estado atribuye a grupos radicales que reclaman tierras o participan en redes criminales.

Unas 5.000 personas se reunieron en una plaza de Temuco, en el sur de Chile, donde jóvenes, familias y simpatizantes ondearon banderas chilenas y corearon: “¡Se siente, se siente, Kast presidente!” (REUTERS)

En su discurso, Kast insistió en que su proyecto busca “recuperar la paz” y destacó que “la gran mayoría de las personas de la región quieren paz”. Señaló además que “dejará la vida por la patria” y que trabajará para que “los jóvenes vuelvan a soñar con un Chile próspero”. En otro tramo, afirmó: “Sin comunismo en La Moneda, con los comunistas en Chile, pero portándose bien, yo quiero ser presidente de todos los chilenos”.

El candidato criticó al Gobierno del presidente Gabriel Boric y sostuvo que la administración “lo tuvo todo para hacer las cosas bien” pero “destruyó todo, nuestra educación y el sueño de la casa propia”. También llamó a “unirse para enfrentar la ineptitud del mal gobierno”, en lo que describió como un escenario de “crisis total”.

La seguridad volvió a dominar la campaña presidencial. Aunque Chile figura entre los países más seguros de la región, una encuesta de Ipsos de octubre señaló que el 63% de la población sitúa el crimen como su principal preocupación. Kast propone la detención y expulsión de casi 340.000 migrantes indocumentados, además de la construcción de un muro en la frontera con Bolivia, la apertura de una zanja y el despliegue de 3.000 militares para frenar ingresos irregulares.

Kast criticó al Gobierno del presidente Gabriel Boric y sostuvo que la administración “lo tuvo todo para hacer las cosas bien” pero “destruyó todo, nuestra educación y el sueño de la casa propia”. (REUTERS)

Durante el cierre de campaña, Kast reiteró su mensaje a los migrantes en situación irregular: “Les quedan 90 días”, con fecha límite el 11 de marzo, día del cambio de gobierno. También advirtió a los prófugos que “se entreguen antes” de que él asuma, e indicó: “Cada peso que nosotros gastemos buscándolos, ustedes lo van a pagar en la cárcel”.

Hacia el final del acto, afirmó que impulsará “un gobierno de emergencia” que concluirá como “un gobierno de unidad nacional” si logra imponerse el domingo. Kast suma el apoyo del ex diputado Johannes Kaiser, que obtuvo 13,9%, y de la ex alcaldesa Evelyn Matthei, que consiguió 12,4% en la primera vuelta. Jara alcanzó el 26,9% y calificó el desafío del balotaje como “inmenso”.

Quien resulte electo gobernará desde el 11 de marzo con un Parlamento dividido, donde la derecha y la ultraderecha están a dos diputados de la mayoría y donde el Partido de la Gente tendrá un rol decisivo.

(Con información de AFP y EFE)

