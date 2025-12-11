América Latina

Un estudio arrojó que 8 de cada 10 chilenos no cree que los políticos estén conectados con los problemas de la gente

El sondeo realizado por la Universidad de Los Andes también reveló que casi la mitad de la población ve el futuro con incertidumbre

Guardar
La desafección ciudadana es transversal
La desafección ciudadana es transversal en todos los estratos socioeconómicos y a lo largo y ancho de todo el país.

Ad portas de una elección presidencial polarizada este domingo 14, un reciente sondeo de la Universidad de los Andes en colaboración con Tú Influyes reveló que los chilenos sienten un profundo distanciamiento de la clase política. De acuerdo al estudio, 8 de cada 10 encuestados aseguró que no cree que los políticos estén conectados con las necesidades de la gente común y corriente, desafección que es transversal en todos los estratos socioeconómicos y a lo largo y ancho de todo el país.

Así, ante la pregunta “¿cree usted que los políticos entienden los problemas de la gente?”, el 81% respondió de manera negativa, mientras que solo un 14% respondió afirmativamente y el 5% dijo no saber o prefirió no contestar.

Dicha antipatía aparece más marcada en el norte del país (86%), baja en el centro (77%) y vuelve a subir en la zona sur (82%). Por estrato social y nivel socioeconómico, la cifra alcanza 84% en el grupo D, 81% en el E y C3, 80% en el C2 y 74% en el ABC1, el mas alto.

Según el profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes, Guillermo Bustamante, se trata de “personas que están desafectadas de la política. La desafección es hoy uno de los principales problemas por los que atraviesan los regímenes democráticos, donde la ciudadanía deja de creer que efectivamente se están preocupando por ellos“.

Debido a esto, “quienes están más desafectados de la política tienden a no valorar lo que se desarrolla en ella y a alejarse de participar en procesos democráticos fundamentales, como el voto. Esto podría explicar, en parte, por qué tantas personas están entrando nuevamente al padrón electoral en sistemas de voto obligatorio: porque la obligatoriedad contrarresta precisamente esa tendencia al alejamiento”, complementó el académico.

El 48% de los entrevistado
El 48% de los entrevistado dijo sentir incertidumbre al pensar en el futuro del país.

Incertidumbre

Dentro de las preguntas, quizá la más curiosa fue el tipo de emoción que siente el entrevistado al pensar en el futuro del país: un 48% dijo sentir incertidumbre, seguido por esperanza (20%), temor (15%), desilusión (9%), confianza (5%) e indiferencia (2%).

Tocante al tema que marcó la agenda de este año, un 48% señaló que su principal preocupación es la seguridad en el país, seguido por la economía y las pensiones (7% cada una), la desigualdad (4%), salud (2%), vivienda (1%) y medioambiente (1%).

En cuanto a los desafíos del gobierno entrante, el 25% sostuvo que lo primordial es controlar la inflación y evitar que siga subiendo el costo de vida, seguido por la generación de empleo (21%), el fortalecimiento de los programas sociales (14%), mejoras salariales (14%) y la reducción de impuestos (12%).

Al cierre, el sondeo buscó averiguar cuáles son las mayores preocupaciones de los chilenos: el 37% dijo temer que algo malo le pase a su familia; un 17% dijo estar estresado porque el sueldo no le alcanza para llegar a fin de mes; otro 12% dijo estar preocupado por su jubilación en la vejez; el 9% se mostró intranquilo por no poder pagar un tratamiento médico complicado; otro 9% dijo tener miedo a ser víctima de un asalto; un 8% a perder el trabajo; un 4% a no poder pagar la educación de los hijos y finalmente, el 3% respondió que “no sabe”.

Temas Relacionados

ChileUniversidad de Los AndesEncuestaDesafección clase política

Últimas Noticias

María Corina Machado realiza su primera aparición pública en Oslo tras más de un año en la clandestinidad

La líder opositora venezolana cantó el himno y saludó a sus seguidores desde el balcón de su habitación en el Grand Hotel Oslo, el punto tradicional donde se congrega el público tras la ceremonia del Nobel

María Corina Machado realiza su

HRW cuestionó al Gobierno de Ecuador por congelar cuentas de organizaciones sociales con informes secretos de inteligencia

La ONG denunció la inmovilización de fondos de colectivos indígenas y ambientalistas sin órdenes judiciales

HRW cuestionó al Gobierno de

El vicepresidente de Bolivia felicitó a la Policía Nacional por la detención de Luis Arce por presunta corrupción

La aprehensión se realizó en cumplimiento de una orden emitida por la Fiscalía y vinculada a supuestos malos manejos en el Fondo de Desarrollo Indígena

El vicepresidente de Bolivia felicitó

Copa Airlines extendió hasta el 18 de diciembre la suspensión de vuelos a Venezuela ante la alerta de seguridad en el Caribe

La decisión responde a problemas en las señales de navegación y a una recomendación de precaución emitida por autoridades estadounidenses

Copa Airlines extendió hasta el

Estados Unidos aplicará un nuevo paquete de sanciones comerciales al régimen de Nicaragua

Las medidas surgen del informe estadounidense que documentó abusos laborales, violaciones de derechos humanos y el desmantelamiento institucional bajo Ortega. Pese a ello, Washington optó por un primer año sin castigos arancelarios.

Estados Unidos aplicará un nuevo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Habrá clases este jueves 11

¿Habrá clases este jueves 11 de diciembre? La SEP responde

Álvaro Uribe aseguró que Iván Cepeda es protegido por grupos narcotraficantes para hacer campaña presidencial sin presiones: “Es su revolución”

Hugo Aguilar Ortiz rinde su primer informe en la Suprema Corte: independencia judicial y el reto de acercarse al pueblo

La Terminal de Transporte de Bogotá prevé movilizar más de 1,7 millones de pasajeros en temporada alta: siga estas recomendaciones

Quién es “El Limones”, el jefe de plaza en Durango y Coahuila ligado a Los Mayos

INFOBAE AMÉRICA
La OEA repudió los llamados

La OEA repudió los llamados a alterar el orden público en Honduras en medio del tenso cierre electoral

María Corina Machado realiza su primera aparición pública en Oslo tras más de un año en la clandestinidad

El grupo M23 tomó la ciudad de Uvira, desató el éxodo de miles de ciudadanos y agrava la crisis humanitaria en el Congo

HRW cuestionó al Gobierno de Ecuador por congelar cuentas de organizaciones sociales con informes secretos de inteligencia

María Corina Machado ya está en Oslo y se prepara para reencontrarse con su familia y simpatizantes

ENTRETENIMIENTO

Gwyneth Paltrow reflexionó sobre la

Gwyneth Paltrow reflexionó sobre la soledad en sus años de mayor éxito: “Aún no me conocía bien”

Gene Simmons pide al Congreso corregir “una injusticia histórica” sobre regalías en la radio

Una red de cuentas falsas impulsó las acusaciones de simbolismo nazi contra Taylor Swift, según una nueva investigación

Así fue el operativo que terminó en el arresto de Bonnie Blue en Bali: “Enviaron agentes encubiertos”

Jeffrey Garcia, la voz de Sheen en “Jimmy Neutrón”, murió tras graves complicaciones de salud