Un estudio arrojó que 8 de cada 10 chilenos no cree que los políticos estén conectados con los problemas de la gente

La desafección ciudadana es transversal en todos los estratos socioeconómicos y a lo largo y ancho de todo el país.

Ad portas de una elección presidencial polarizada este domingo 14, un reciente sondeo de la Universidad de los Andes en colaboración con Tú Influyes reveló que los chilenos sienten un profundo distanciamiento de la clase política. De acuerdo al estudio, 8 de cada 10 encuestados aseguró que no cree que los políticos estén conectados con las necesidades de la gente común y corriente, desafección que es transversal en todos los estratos socioeconómicos y a lo largo y ancho de todo el país.

Así, ante la pregunta “¿cree usted que los políticos entienden los problemas de la gente?”, el 81% respondió de manera negativa, mientras que solo un 14% respondió afirmativamente y el 5% dijo no saber o prefirió no contestar.

Dicha antipatía aparece más marcada en el norte del país (86%), baja en el centro (77%) y vuelve a subir en la zona sur (82%). Por estrato social y nivel socioeconómico, la cifra alcanza 84% en el grupo D, 81% en el E y C3, 80% en el C2 y 74% en el ABC1, el mas alto.

Según el profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes, Guillermo Bustamante, se trata de “personas que están desafectadas de la política. La desafección es hoy uno de los principales problemas por los que atraviesan los regímenes democráticos, donde la ciudadanía deja de creer que efectivamente se están preocupando por ellos“.

Debido a esto, “quienes están más desafectados de la política tienden a no valorar lo que se desarrolla en ella y a alejarse de participar en procesos democráticos fundamentales, como el voto. Esto podría explicar, en parte, por qué tantas personas están entrando nuevamente al padrón electoral en sistemas de voto obligatorio: porque la obligatoriedad contrarresta precisamente esa tendencia al alejamiento”, complementó el académico.

El 48% de los entrevistado dijo sentir incertidumbre al pensar en el futuro del país.

Incertidumbre

Dentro de las preguntas, quizá la más curiosa fue el tipo de emoción que siente el entrevistado al pensar en el futuro del país: un 48% dijo sentir incertidumbre, seguido por esperanza (20%), temor (15%), desilusión (9%), confianza (5%) e indiferencia (2%).

Tocante al tema que marcó la agenda de este año, un 48% señaló que su principal preocupación es la seguridad en el país, seguido por la economía y las pensiones (7% cada una), la desigualdad (4%), salud (2%), vivienda (1%) y medioambiente (1%).

En cuanto a los desafíos del gobierno entrante, el 25% sostuvo que lo primordial es controlar la inflación y evitar que siga subiendo el costo de vida, seguido por la generación de empleo (21%), el fortalecimiento de los programas sociales (14%), mejoras salariales (14%) y la reducción de impuestos (12%).

Al cierre, el sondeo buscó averiguar cuáles son las mayores preocupaciones de los chilenos: el 37% dijo temer que algo malo le pase a su familia; un 17% dijo estar estresado porque el sueldo no le alcanza para llegar a fin de mes; otro 12% dijo estar preocupado por su jubilación en la vejez; el 9% se mostró intranquilo por no poder pagar un tratamiento médico complicado; otro 9% dijo tener miedo a ser víctima de un asalto; un 8% a perder el trabajo; un 4% a no poder pagar la educación de los hijos y finalmente, el 3% respondió que “no sabe”.