América Latina

El ex presidente Juan Orlando Hernández afirmó que Trump le “abrió los ojos a mucha gente” en Honduras

Las declaraciones del ex mandatario ocurren tras su liberación, en las cuales valoró el respaldo del mandatario estadounidense al candidato Nasry Asfura

Guardar
El ex presidente hondureño Juan
El ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico, agradeció el indulto de EEUU a Donald Trump (Europa Press)

El ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, recientemente indultado en Estados Unidos (EEUU) tras haber cumplido parte de una condena de 45 años por narcotráfico, afirmó este miércoles que el apoyo público del presidente estadounidense Donald Trump al candidato Nasry Asfura “le abrió los ojos a mucha gente en Honduras”.

En declaraciones difundidas tras su salida de prisión, tras lo que permanece en paradero desconocido, aunque se presume que sigue en territorio estadounidense, el ex mandatario sostuvo que Trump marcó la diferencia en un proceso electoral en el que el aspirante del Partido Nacional mantiene una ventaja mínima sobre su rival Salvador Nasralla.

El pueblo hondureño mandó un claro mensaje. De manera aplastante rechazaron la ideología fallida de la izquierda radical, del socialismo proveniente de Venezuela”, aseguró Hernández, en alusión al oficialismo liderado por la presidenta Xiomara Castro, partido político que rechazó los resultados provisionales y denunció que el indulto realiza interferencia electoral directa.

El recientemente liberado criticó a la izquierda por lo que describió como un patrón de deslegitimación electoral: “Cada vez que yo ganaba una elección, la izquierda radical decía ‘si no ganamos, no vamos a reconocer las elecciones’”, afirmó.

Consultado sobre su futuro, quien supo mantener estar en la Presidencia entre el 27 de enero de 2014 y 27 de enero de 2022 de Honduras, no precisó sus próximos pasos ni si planea solicitar asilo en EEUU, aunque subrayó: “Mi prioridad ahora es cómo poderme reunir con mi familia. No los he visto en cuatro años”.

El presidente de Honduras, Juan
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, habla durante un mensaje conjunto con el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) en 2020 (REUTERS/Jorge Cabrera)

En cuanto a la posibilidad de acudir a Israel, país con el que tejió lazos durante su mandato, Hernández dijo que “es una decisión complicada”, admitiendo no contar con “ningún apoyo financiero para hacerlo”.

La Fiscalía de Honduras solicitó la captura internacional de Hernández tras el indulto

El fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, anunció el lunes pasado que pidió la ejecución de una orden de captura internacional contra el ex presidente. Hernández enfrenta acusaciones de lavado de activos y fraude en el marco del caso Pandora II.

“Hemos sido lacerados por los tentáculos de la corrupción y por las redes criminales que han marcado profundamente la vida de nuestro país. Es por ello que he instruido a la ATIC y también exhorto a los organismos de seguridad del Estado y a nuestros aliados internacionales, como Interpol, a ejecutar la orden de captura internacional contra el expresidente Juan Orlando Hernández”, señaló Zelaya en un mensaje publicado en su cuenta de X, emitido en la víspera del Día Internacional Contra la Corrupción.

El fiscal explicó que la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) hondureña iniciará los trámites internos necesarios para la detención de Hernández, mientras se coordina con Interpol para su posible captura fuera del territorio nacional.

Fiscal general de Honduras, Johel
Fiscal general de Honduras, Johel Zelaya

Zelaya subrayó además el compromiso del Ministerio Público con “una lucha frontal” contra los delitos que se le atribuyen al exmandatario, incluyendo fraude y lavado de activos, que habrían tenido impacto en la administración pública hondureña durante su gobierno.

Por su parte, el candidato presidencial Nasralla expresó que Hernández debería ser juzgado en Honduras después de ser liberado por el indulto otorgado.

“Juzgarlo y meterlo preso y ahora liberarlo son hechos de otro estado. No son cosas que hizo el Estado de Honduras. Él debe ante el Estado de Honduras y cuando haya una justicia que sea neutral y no controlada por un partido, él será oportunamente juzgado por Honduras”, declaró Nasralla al medio CNN.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaNasry AsfuraJuan Orlando HernándezDonald TrumpEleccionesElecciones Honduras 2025Partido NacionalHondurasEstados Unidos

Últimas Noticias

Los pasos que acorralan a Nicolás Maduro

La dictadura de Venezuela está al borde del colapso. Estados Unidos decidió estrangular su último recurso de financiamiento: el petróleo ilegal

Los pasos que acorralan a

Uruguay negó extradición a Bolivia del ex cura acusado de abuso sexual que vivió 17 años escondido en Salto

Los delitos que se le tipifican al ex sacerdote Juan José Sant’Anna prescribieron en el país, pese a que no lo habrían hecho en Bolivia

Uruguay negó extradición a Bolivia

El Ejército de Honduras prometió garantizar la transición presidencial cuando se conozcan los resultados oficiales del CNE

El máximo responsable militar hondureño afirmó que se respetará la decisión que surja del conteo final, mientras persisten protestas y cuestionamientos sobre la transparencia del proceso electoral

El Ejército de Honduras prometió

El Senado de Brasil aprobó una ley que endurece las penas contra el crimen organizado e incorpora el delito específico de “facción criminal”

La propuesta, que ahora regresa a la Cámara de Diputados para su ratificación, fue impulsada por el presidente Lula da Silva y endurecida por partidos de derecha durante su tramitación

El Senado de Brasil aprobó

La Corte Constitucional de Ecuador abrió la revisión de la sentencia que mantiene prófugo al ex presidente Jamil Mahuad desde hace más de 20 años

El proceso obliga a revisar si la última resolución de la Corte Nacional vulneró derechos constitucionales durante más de dos décadas de litigio.

La Corte Constitucional de Ecuador
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Salario mínimo 2026: así quedaría

Salario mínimo 2026: así quedaría la prima de servicios con las propuestas presentadas por empresarios y sindicatos

Este mítico sillón de IKEA que arrasa en ventas está rebajado a solo 89 euros: es comodísimo y destaca por su diseño atemporal

RTVE adelanta las canciones del Benidorm Fest 2026 tras la salida de España de Eurovisión: la llamativa ausencia de un concursante

‘La Revuelta’ rectifica el mensaje sobre el VIH de Eduardo Casanova: “Hay que hacer una puntualización. Es un tema de salud pública”

Trump lanzó ultimátum a Petro y Jota Pe Hernández reaccionó: “Será que finalmente terminará pudriéndose en una cárcel”

INFOBAE AMÉRICA
El cierre del negocio

El cierre del negocio

Los pasos que acorralan a Nicolás Maduro

La prensa extranjera está decepcionada por las continuas demoras del Supremo israelí sobre Gaza

Martinis, el Nobel que desafió a Google para construir con libertad el ordenador cuántico

Mbappé se ausenta del entrenamiento en vísperas del City

ENTRETENIMIENTO

Navidad en casa: Johanne se

Navidad en casa: Johanne se reinventa y enfrenta el amor en la esperada tercera temporada

Los Simpson y la historia del episodio que tenía un final alternativo “inédito” escondido en un parque de atracciones

La dura crítica de Russell Crowe a Joaquin Phoenix en Gladiator: “Fue terriblemente poco profesional”

Eric Dane convirtió su experiencia con la ELA en una causa pública y familiar: “Mi vida ya no gira en torno a mí”

“El regalo prometido”: la trágica vida de los actores del clásico navideño protagonizado por Arnold Schwarzenegger