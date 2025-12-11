El ex presidente Juan Orlando Hernández afirmó que Trump le “abrió los ojos a mucha gente” en Honduras

El ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico, agradeció el indulto de EEUU a Donald Trump (Europa Press)

El ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, recientemente indultado en Estados Unidos (EEUU) tras haber cumplido parte de una condena de 45 años por narcotráfico, afirmó este miércoles que el apoyo público del presidente estadounidense Donald Trump al candidato Nasry Asfura “le abrió los ojos a mucha gente en Honduras”.

En declaraciones difundidas tras su salida de prisión, tras lo que permanece en paradero desconocido, aunque se presume que sigue en territorio estadounidense, el ex mandatario sostuvo que Trump marcó la diferencia en un proceso electoral en el que el aspirante del Partido Nacional mantiene una ventaja mínima sobre su rival Salvador Nasralla.

“El pueblo hondureño mandó un claro mensaje. De manera aplastante rechazaron la ideología fallida de la izquierda radical, del socialismo proveniente de Venezuela”, aseguró Hernández, en alusión al oficialismo liderado por la presidenta Xiomara Castro, partido político que rechazó los resultados provisionales y denunció que el indulto realiza interferencia electoral directa.

El recientemente liberado criticó a la izquierda por lo que describió como un patrón de deslegitimación electoral: “Cada vez que yo ganaba una elección, la izquierda radical decía ‘si no ganamos, no vamos a reconocer las elecciones’”, afirmó.

Consultado sobre su futuro, quien supo mantener estar en la Presidencia entre el 27 de enero de 2014 y 27 de enero de 2022 de Honduras, no precisó sus próximos pasos ni si planea solicitar asilo en EEUU, aunque subrayó: “Mi prioridad ahora es cómo poderme reunir con mi familia. No los he visto en cuatro años”.

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, habla durante un mensaje conjunto con el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) en 2020 (REUTERS/Jorge Cabrera)

En cuanto a la posibilidad de acudir a Israel, país con el que tejió lazos durante su mandato, Hernández dijo que “es una decisión complicada”, admitiendo no contar con “ningún apoyo financiero para hacerlo”.

La Fiscalía de Honduras solicitó la captura internacional de Hernández tras el indulto

El fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, anunció el lunes pasado que pidió la ejecución de una orden de captura internacional contra el ex presidente. Hernández enfrenta acusaciones de lavado de activos y fraude en el marco del caso Pandora II.

“Hemos sido lacerados por los tentáculos de la corrupción y por las redes criminales que han marcado profundamente la vida de nuestro país. Es por ello que he instruido a la ATIC y también exhorto a los organismos de seguridad del Estado y a nuestros aliados internacionales, como Interpol, a ejecutar la orden de captura internacional contra el expresidente Juan Orlando Hernández”, señaló Zelaya en un mensaje publicado en su cuenta de X, emitido en la víspera del Día Internacional Contra la Corrupción.

El fiscal explicó que la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) hondureña iniciará los trámites internos necesarios para la detención de Hernández, mientras se coordina con Interpol para su posible captura fuera del territorio nacional.

Zelaya subrayó además el compromiso del Ministerio Público con “una lucha frontal” contra los delitos que se le atribuyen al exmandatario, incluyendo fraude y lavado de activos, que habrían tenido impacto en la administración pública hondureña durante su gobierno.

Por su parte, el candidato presidencial Nasralla expresó que Hernández debería ser juzgado en Honduras después de ser liberado por el indulto otorgado.

“Juzgarlo y meterlo preso y ahora liberarlo son hechos de otro estado. No son cosas que hizo el Estado de Honduras. Él debe ante el Estado de Honduras y cuando haya una justicia que sea neutral y no controlada por un partido, él será oportunamente juzgado por Honduras”, declaró Nasralla al medio CNN.

(Con información de AFP)