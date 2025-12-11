América Latina

Detuvieron en Chile a un sospechoso que portaba cinco armas de fuerzas de seguridad argentinas

Las armas tienen la inscripción “Fábrica Militar de Armas Portátiles Rosario” y “Policía Federal de Argentina” y estaban con su respectiva munición y cargadores

El Ministerio Público investiga cómo
El Ministerio Público investiga cómo entraron las armas al país.

En prisión preventiva quedó un hombre de nacionalidad chilena que fue sorprendido portando cinco armas procedentes de Argentina, junto a sus municiones y respectivos cargadores. El sujeto fue formalizado por los delitos de internación de arma ilegal, porte de arma prohibida y tenencia ilegal de munición, y ahora el Ministerio Público investiga cómo entraron al país.

La incautación se produjo la noche del domingo pasado, cuando carabineros del OS-7 fiscalizaron un bus en el paso fronterizo de Liucura -también conocido como Pino Hachado-, comuna de Lonquimay (800 kms al sur de Santiago), bus que se dirigía a Santiago.

A bordo, los uniformados detectaron a un sujeto evidentemente nervioso, por lo que procedieron a pedirle su identificación y a revisar su equipaje. Grande sería su sorpresa al hallar las cinco subametralladoras, las cuales lucían las inscripciones “Fábrica Militar de Armas Portátiles Rosario” y “Policía Federal de Argentina”.

Junto a las armas también se decomisaron 15 cargadores y 50 cartuchos de calibre 11.25x23, conocidos como “caza elefantes” por su alto calibre.

Las armas son muy parecidas
Las armas son muy parecidas a las UZI que utiliza Carabineros de Chile.

Investigación secreta

Según detalló este miércoles Miguel Velásquez, fiscal adjunto de Lautaro, el 7 de diciembre pasado “personal de la sección OS-7 en conjunto con la Fiscalía Regional de la Araucanía efectuaron un trabajo investigativo que fue bastante rápido, eficiente y con alta coordinación, el que culminó en definitiva con la detención de un hombre de nacionalidad chilena”, consignó Emol.

De acuerdo al persecutor, el sujeto “transportaba en un bus que se trasladaba desde la comuna de Lonquimay hacia el interior del territorio nacional, 5 subametralladoras de procedencia argentina, cargadores y munición, los que además presentan su números de serie borrados (...) se solicitó la medida cautelar de prisión preventiva la que fue decretada el día lunes por el Juzgado de Garantía de Lautaro, decretándose un plazo de investigación de cinco meses y la que se encuentra declarada secreta”.

En la misma línea el general Miguel Herrera, Jefe de Zona de Carabineros de La Araucanía, explicó que se trata de “subametralladoras de alto poder de fuego con una modalidad muy parecida a la UZI que utiliza Carabineros de Chile, la cual tiene dos configuraciones: el calibre 9 que lo utiliza generalmente la policía argentina y el calibre 45 que lo utiliza el ejército argentino”.

Debido a esto, Carabineros se encuentra “desarrollando todas las diligencias a través de nuestro agregado en Buenos Aires para determinar la procedencia de las armas”, señaló al medio citado.

Israel Campusano, seremi de Seguridad Pública de La Araucanía, advirtió finalmente que “estamos frente a un hallazgo ya de nivel nacional en cuanto al poder de armamento que se está internando en el país”.

Diputados bolivianos piden enjuiciar a Evo Morales por el desfalco del Fondo Indígena

Tras la detención de Luis Arce, algunos legisladores pidieron ampliar la investigación contra el antiguo líder del MAS, bajo cuyo gobierno se ejecutaron los desembolsos

Jeannette Jara y José Antonio Kast cierran sus campañas presidenciales rumbo al balotaje en Chile

En paralelo, el Gobierno fijó el protocolo post-segunda vuelta: Boric llamará al triunfador y lo recibirá en La Moneda

Edmand Lara habló sobre la aprehensión de Luis Arce: “Los que han robado a la patria van a devolver hasta el último centavo”

El vicepresidente de Bolivia felicitó a la Policía por la detención del exmandatario, investigado por presunta corrupción en el manejo de un fondo económico para poblaciones indígenas. “¡Que mueran los corruptos!”, arengó

La dictadura cubana oficializó la dolarización parcial de su economía

El nuevo marco normativo prioriza sectores exportadores y busca optimizar recursos ante la caída del PIB y la escasez de liquidez

Denunciaron a 126 personas responsables de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua

Una exhibición en Costa Rica busca visibilizar a los perpetradores y promover la reflexión sobre justicia y reconstrucción nacional

Ocho bebidas energéticas al día: el hábito que llevó a un hombre al borde de la muerte

Diputados bolivianos piden enjuiciar a Evo Morales por el desfalco del Fondo Indígena

Edmand Lara habló sobre la aprehensión de Luis Arce: “Los que han robado a la patria van a devolver hasta el último centavo”

Lídia Jorge conquista el Premio Pessoa y reafirma su lugar como referente de la literatura portuguesa contemporánea

La dictadura cubana oficializó la dolarización parcial de su economía

Forbes presentó el listado de las 100 mujeres más poderosas del mundo en 2025

ENTRETENIMIENTO

Ed Sheeran, Ejae y Shaboozey: los compositores detrás de las canciones candidatas al Oscar revelaron sus secretos

Taylor Swift nombra su canción favorita dentro de todo su catálogo: “Es tanta presión”

Quién es Bela Bajaria, el cerebro detrás del éxito global de Netflix: cómo conquistó Hollywood y transformó el streaming

Disney y OpenAI revolucionan el entretenimiento: los fans podrán crear videos con Mickey Mouse, Iron Man y Darth Vader en Sora

Más de 200 personajes de Disney llegarán a ChatGPT y Sora tras acuerdo multimillonario