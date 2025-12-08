América Latina

El 65% de los bolivianos aprueba la gestión de Rodrigo Paz en Bolivia, según un estudio de opinión

Este lunes el presidente boliviano cumple un mes en el poder. Según una encuesta, crece el apoyo a su gestión en los lugares donde perdió en las elecciones y disminuye en los lugares donde ganó

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia,
Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, durante sus primeras semanas de gestión. Foto: Facebook / Rodrigo Paz

Este lunes el presidente boliviano Rodrigo Paz cumple el primer mes de gestión, con un respaldo del 65%, según reveló un estudio de opinión de la empresa Ipsos Ciesmori para el canal Unitel.

“¿En general, diría usted que aprueba o desaprueba la gestión del presidente Rodrigo Paz Pereira?” fue la pregunta planteada a 400 personas de las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, las más pobladas del país. El 65% de las personas consultadas aprobó la gestión.

Paradójicamente, Paz recibe mayor respaldo en las regiones en las que perdió en las elecciones mientras disminuye su apoyo en los lugares en los que ganó.

El estudio muestra que tiene mayor apoyo en Santa Cruz (71%), donde había perdido en el balotaje frente al expresidente Jorge Quiroga (2001-2002), que obtuvo un amplio 61% frente al 38,5% de Paz. En esa región, el 14% desaprueba su gestión y el 15% respondió que ‘no sabe’.

En contraste, en la populosa región de El Alto, donde había ganado con 71,6% de los votos, sumó 59% de respaldo, un rechazo del 25% y un 20% de encuestados que “no sabe” cómo valorar su gestión.

El candidato presidencial boliviano Rodrigo
El candidato presidencial boliviano Rodrigo Paz gesticula durante un acto de campaña de cara al balotaje en El Alto, Bolivia, el martes 30 de septiembre de 2025. (AP Foto/Juan Karita)

En La Paz y Cochabamba, el respaldo es de 60% y 63%, respectivamente. En ambas ciudades había obtenido una votación de 41% y 45%, según el registro del Tribunal Supremo Electoral.

En una entrevista anterior sobre el balance de su gestión, el analista y consultor en comunicación política, Carlos Saavedra, señaló que las medidas iniciales del Gobierno no han estado “en equilibrio” con la mayoría de sus votantes, que según la cartografía electoral están concentrados en poblaciones rurales e intermedias que en elecciones anteriores habían votado por la izquierda, y que hubo una tendencia a vincularse con sectores conservadores.

Algunas medidas asumidas en el primer mes del Gobierno —como la eliminación de algunos impuestos minoritarios, la exclusión de representación indígena y campesina del Gobierno y proximidad con élites empresariales y agroindustriales— podrían explicar la pérdida de popularidad en las regiones que votaron por él.

Aún así, el porcentaje general del estudio que representa un 65% de apoyo, muestra un alto nivel de legitimidad y contrasta con los niveles que había alcanzado su predecesor, el expresidente Luis Arce, que mostró una caída sostenida en el respaldo de la población según diversos estudios de opinión. En las últimas encuestas, Arce obtuvo menos del 20% de apoyo y se posicionó como uno de los presidentes peor valorados de la región.

El Alto, Bolivia. 18 de
El Alto, Bolivia. 18 de agosto de 2025. REUTERS/Claudia Morales

A diferencia del porcentaje obtenido por Paz, la encuesta muestra una pérdida de apoyo al vicepresidente Edmand Lara, que en el arranque de la gestión difundió varios videos en los que se mostró abiertamente crítico al Gobierno y al presidente Paz, a quien llegó a insultar calificándolo como “cínico” y “mentiroso”.

Según el informe presentado la noche del domingo, el 52% de los entrevistados desaprueba la gestión de Lara, mientras que el 34% la aprueba y un 14% de los encuestados respondió “no sabe”.

El Alto es la ciudad que más respaldo le brinda al vicepresidente con el 48% de aprobación, seguido de Cochabamba (34%), Santa Cruz (29%) y La Paz (26%).

El estudio fue realizado entre el 19 de noviembre y el 1 de diciembre de 2025, a hombres y mujeres mayores de 18 años de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz con conexión a internet. La muestra es de 400 casos con un margen de error referencial de +/- 4,90.

