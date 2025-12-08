Crisis institucional en Honduras: la candidata oficialista anunció que no reconoce los resultados de las elecciones

Crisis institucional en Honduras: la candidata oficialista anunció que no reconocerá los resultados de las elecciones (REUTERS)

La candidata presidencial de Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, declaró el domingo que su partido no reconocerá los resultados de las elecciones generales celebradas en Honduras y convocó protestas nacionales para el sábado 13 de diciembre. La dirigente oficialista afirmó que el proceso electoral del 30 de noviembre ocurrió bajo injerencia externa y presentó serias irregularidades.

En una conferencia de prensa realizada junto a miembros de la cúpula de su partido, Moncada que “Libre no reconoce las elecciones celebradas bajo injerencia y coacción de Donald Trump y la oligarquía aliada que embistieron al pueblo con un golpe electoral”.

Moncada afirmó que el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) presentó fallas graves y señaló que más del 95% de las actas incluyeron “inconsistencias”. Según explicó, esas irregularidades impidieron que el escrutinio avanzara con la transparencia necesaria. También resaltó su preocupación por la falta de actualizaciones en el portal oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), que estuvo dos días sin nuevos datos.

Por su parte, el CNE atribuyó las fallas a “problemas técnicos” de la empresa encargada del sistema. Sin embargo, después de la conferencia de Moncada, las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López comunicaron que el servicio de transmisión se restablecería en el transcurso de la noche, sin proporcionar detalles sobre los incidentes ni precisar tiempos exactos de normalización.

La candidata también advirtió que ningún representante de su partido debía participar en procesos de transición mientras persistiera lo que calificó como un “golpe electoral en curso”.

Las consejeras del CNE de Honduras, Ana Paola Hall y Cossette López (REUTERS)

En sus palabras, “el partido Libre desautoriza a todo funcionario público que se ponga a la orden y anuncie cooperar en transición gubernamental con los enemigos del pueblo, autores de este golpe electoral en curso”. Moncada afirmó que la dirección política de Libre mantendría una posición de firme rechazo ante cualquier intento de validar los resultados preliminares.

La dirigente criticó, además, lo que describió como una “narrativa imperial del comunismo”, utilizada —según indicó— como un mecanismo de ataque durante la campaña. No ofreció ejemplos específicos.

Otro de los puntos abordados por la candidata oficialista fue el indulto otorgado esta semana por el presidente estadounidense Donald Trump al ex mandatario hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por delitos vinculados al narcotráfico.

Moncada declaró: “Condenamos el indulto al narcotraficante Juan Orlando Hernández” y “exigimos se presenten los requerimientos fiscales y se ordene la captura internacional por sus crímenes”.

El ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández

El conteo preliminar, detenido desde el viernes con el 88,02% de las actas escrutadas, muestra al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, en primera posición con 1.132.321 votos (40,19%). Le sigue Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1.112.570 votos (39,49%) y Moncada ocupa el tercer lugar con 543.675 votos (19,30%).

Tras una reunión encabezada por su coordinador general, el ex presidente Manuel Zelaya, Libre emitió un comunicado en el que instruyó a su militancia a denunciar la “injerencia extranjera” ante la ONU, la OEA y la CELAC. El documento calificó la presunta manipulación del sistema electoral como “el crimen de traición a la patria al suplantar y adulterar la soberanía popular”.

El partido exigió la nulidad total de las elecciones, pidió investigar presuntos “actos de terrorismo electoral ejecutados a través del sistema de transmisión” y convocó una “asamblea extraordinaria de la dignidad nacional” para el 13 de diciembre, fecha en la que Moncada llamó a movilizaciones.

(Con información de EFE)