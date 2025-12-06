El caso del joven que fue devorado por un león revela el drama de las enfermedades mentales en Brasil

Gerson de Melo Machado fue devorado por una leona

Las imágenes de Gerson de Melo Machado, de 19 años, saltando la valla de un recinto del zoológico de Parque Arruda Câmara, en João Pessoa, en el estado de Paraíba, y siendo devorado por una leona, han dado la vuelta al mundo por lo espantoso de la escena. En el video grabado por algunos visitantes desconcertados, se ve al joven deslizarse deliberadamente desde un árbol y entregarse a la leona que lo esperaba abajo. La muerte del joven fue el epílogo de una existencia desgarrada por la enfermedad psiquiátrica y la falta de acceso a un tratamiento adecuado.

Gerson de Melo Machado padecía trastornos psicóticos, probablemente esquizofrenia, ya que tanto su madre como su abuela, de la que había sido separado a los 10 años, también los padecían. A pesar de los repetidos intentos de obtener un diagnóstico psiquiátrico correcto para el joven, los psiquiatras se limitaron durante años a decir que padecía trastornos de conducta. Tras la trágica muerte de Gerson, Verônica Oliveira, del Consejo Tutelar de Mangabeira en Joao Pessoa, la institución que se ocupaba de él desde hacía nueve años, denunció en sus redes sociales el abandono médico del chico.

“Su trastorno mental era evidente, pero el Estado respondió diciendo que solo se trataba de un trastorno de conducta. Pero, ¿quién con un problema de conducta entra en la jaula de un león?”, dijo Oliveira. “Gerson necesitaba cuidados que no le fueron proporcionados. Los psiquiatras insistían en decir que Gerson era solo un niño que no se adaptaba debido a sus problemas de conducta”, añade. Para Oliveira, lo que ocurrió fue solo la última etapa de una tragedia anunciada. “Fue un chico abandonado y desatendido por todo el sistema”. La Fiscalía de Paraíba abrió una investigación.

El día antes de la muerte de Gerson, otro episodio ocurrido esta vez en Río de Janeiro puso de manifiesto el drama de la gestión de las enfermedades mentales en Brasil. João Antônio Miranda Tello Gonçalves, que había sido apartado de su trabajo durante dos meses “por problemas psicológicos”, regresó a su oficina del Centro Federal de Educación Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet) y mató a dos compañeras, Allane de Souza Pedrotti Matos y Layse Costa Pinheiro. A pesar de sus problemas psiquiátricos, Gonçalves tenía permiso de armas y la Glock 380 con la que disparó a las dos mujeres estaba legalmente registrada.

Gerson de Melo Machado, quien padecía trastornos psicóticos, saltó la valla de un recinto del zoológico de Parque Arruda Câmara, en João Pessoa, en el estado de Paraíba

Aunque existe el Sistema Único de Saúde (SUS), es decir, un sistema sanitario público, el acceso a los servicios psiquiátricos y psicológicos en Brasil es muy desigual y presenta grandes diferencias regionales. Un informe de 2023 publicado en la revista del SUS “Epidemiología y Servicios de Salud”, titulado “La salud mental en Brasil: retos para la elaboración de políticas de asistencia y el seguimiento de los factores determinantes”, ofrece una imagen dramática del país. “La encuesta nacional de salud de 2013 mostró que el 78,8% de los brasileños con síntomas depresivos moderados o graves no recibió ningún tipo de tratamiento para esta afección, con discrepancias regionales significativas: en la región norte, el porcentaje de personas no tratadas era del 90,2%, mientras que en la región sur era del 67,5%”, se lee en el informe. Esta investigación también revela un dato alarmante: Brasil ocupa el cuarto lugar entre los países latinoamericanos con el mayor aumento anual de suicidios y, en números absolutos, ocupa el segundo lugar en esta región de las Américas. El impacto social es significativo. “Hay pruebas de que las enfermedades mentales están asociadas a un aumento de la frecuencia y la gravedad de otras enfermedades crónicas, al aumento del absentismo laboral y a discapacidades excesivas”, concluye el informe.

Un joven ingresó a una jaula y fue atacado por un león hasta la muerte

Según datos del Ministerio de Previsión Social, en 2024 Brasil registró más de 470.000 bajas laborales por ansiedad, depresión y otros trastornos mentales, la cifra más alta de los últimos diez años y un aumento del 68% con respecto a 2023. Los datos revelan que las personas permanecen una media de tres meses alejadas del trabajo, con un coste social cuantificable en unos 3.000 millones de reales (551 millones de dólares). Las mujeres, con una edad media de 40 años, son las más afectadas por la ansiedad y la depresión, y representan alrededor del 64% de las personas que han solicitado la baja laboral.

Los estados más afectados son San Pablo, Minas Gerais y Río de Janeiro, mientras que el estado meridional de Rio Grande do Sul, debido a las dramáticas inundaciones del año pasado, ha registrado un grave deterioro de la salud mental de la población. Según los expertos, esta cifra récord es el resultado de múltiples factores, desde la pandemia hasta las presiones económicas, pasando por el aumento de las separaciones. “Las mujeres, en particular, sufren una sobrecarga mental. Tienen salarios más bajos y, a menudo, son las responsables financieras del hogar. Toda esta presión sigue existiendo, amplificada por la crisis generalizada durante la pandemia”, afirmó al sitio web de noticias G1 el psiquiatra Arthur Danila, investigador sobre ansiedad en la Universidad de San Pablo (USP).

El Gobierno brasileño ha intentado reaccionar ante el aumento de los casos de ansiedad y depresión entre los trabajadores introduciendo el pasado mes de mayo cambios significativos en la norma NR-1, el reglamento que establece las directrices generales de seguridad y salud en el trabajo. Con la actualización, la salud mental entra oficialmente entre los aspectos sujetos a vigilancia y control por parte de los inspectores del Ministerio de Trabajo. Esto significa que las empresas deben demostrar que adoptan medidas concretas para prevenir condiciones psicológicamente perjudiciales, como el exceso de trabajo, la falta de descansos adecuados, el acoso o el mobbing, bajo pena de multas. Sin embargo, la fiscalización de la aplicación de esta nueva norma no comenzará hasta mayo de 2026, lo que demuestra la dificultad del sistema para garantizar rápidamente el funcionamiento de sus etapas.

Gerson de Melo Machado tenía 19 años

Fuera del ámbito laboral, la gestión de los trastornos psiquiátricos por parte del sistema público sigue siendo problemática. A pesar de que, según los datos del Ministerio de Salud, el Sistema Único de Salud (SUS) prestó casi 13,9 millones de consultas psicológicas solo en los primeros seis meses de 2024, lo que supone un aumento significativo con respecto a años anteriores, los recursos siguen siendo inferiores a la demanda social, lo que a menudo provoca la discontinuidad de los servicios en programas que, por el contrario, deberían ser estables o continuos en el tiempo. En muchos casos, los pacientes no reciben un seguimiento adecuado o un tratamiento integrado, o, como en el caso de Gerson, ni siquiera acceden a la terapia debido a diagnósticos inexactos. En cuanto a la asistencia privada, es muy costosa, con clínicas que pueden llegar a cobrar más de 300 dólares al día en hospitalizaciones que, en casos de crisis, son prolongadas. Para empeorar el panorama, también se ha producido un aumento del abuso de drogas, que a menudo conduce a un agravamiento de la salud mental de los consumidores. En Brasil, en 2021, el SUS registró 400.300 visitas de personas con trastornos mentales y de conducta debidos al consumo de drogas y alcohol. Esta cifra supone un aumento del 12% con respecto a 2020, año en el que se registraron 356.000 casos.

Entre 2002 y 2015, se cerraron muchos hospitales psiquiátricos y manicomios después de que se aprobó en 2001 la “ley de reforma psiquiátrica”. Esta ley, inspirada en el modelo europeo, creó una nueva política nacional de salud mental que favorecía la atención en comunidades en lugar de la hospitalización.

Como alternativa, se crearon redes de atención comunitaria, la denominada Red de Atención Psicosocial (RAPS), con centros territoriales como los Centros de Atención Psicosocial (CAPS). Sin embargo, según los expertos, la red no es suficiente para enfermedades como la esquizofrenia. “El CAPS es una buena propuesta porque se basa en la idea de una asistencia regionalizada y comunitaria, que es lo que se debería promover para la esquizofrenia. Pero la asistencia a las personas afectadas por esta enfermedad requiere medicamentos específicos e intervenciones psicosociales, y para ello no existe un protocolo adecuado en la red sanitaria”, declaró al sitio web Folha de São Paulo Ary Gadelha de Alencar Araripe Neto, subdirector del Departamento de Psiquiatría y coordinador del Programa de Esquizofrenia de la Universidad Federal de San Pablo (Unifesp).

En este contexto, también sigue siendo crítica la gestión de los manicomios judiciales brasileños, conocidos también con el nombre de Hospitales de Custodia y Tratamiento Psiquiátrico. En 2023, la Resolución 487 del Consejo Nacional de Justicia decidió su cierre, un proceso dilatado cuya discusión ha llegado hasta el Supremo Tribunal Federal (STF), que deberá decidir si la Resolución es constitucional o no. El tema es controvertido: por un lado, existe la preocupación, compartida por muchos médicos, de no disponer de una alternativa creíble para garantizar la seguridad de los pacientes que han cometido delitos y de la sociedad; por otro, continúan las denuncias de condiciones degradantes dentro de estas estructuras. Un limbo del que la decisión del STF podría ayudar a salir cuando se reanude el debate tras la interrupción del pasado mes de julio.