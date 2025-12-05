Noboa defendió sus viajes al exterior: “Cada uno mejora la vida de los ecuatorianos”

El presidente Daniel Noboa, en el centro, el ministro de Defensa Gian Carlo Loffredo, a la izquierda, y el nuevo jefe del Ejército, el general Henry Delgado, llegan a la ceremonia de cambio de mando en Quito, Ecuador, el miércoles 26 de noviembre de 2025. (AP Foto/Dolores Ochoa)

El presidente Daniel Noboa defendió públicamente la frecuencia de sus viajes al exterior en medio de un creciente debate nacional sobre el alcance, los costos y los resultados de su estrategia internacional.

Durante un encuentro con la comunidad migrante ecuatoriana en Madrid, el mandatario afirmó que quienes critican su agenda internacional “son los sufridores de siempre” y sostuvo que cada desplazamiento fuera del país, según él, “mejora la vida de los ecuatorianos”.

Noboa aseguró que preferiría permanecer en Ecuador, pero justificó su presencia constante en el extranjero en función de beneficios económicos y de cooperación que, afirma, se derivan de estas visitas. “Me quedaría feliz de la vida en mi casa con mis hijos, pero cada uno de los viajes, en alguna forma, directa o indirectamente, mejora la vida de los ecuatorianos”, dijo ante la audiencia reunida en la capital española.

Las declaraciones llegan en un momento en el que el presidente acumula más de dos docenas de desplazamientos internacionales desde que asumió el cargo en noviembre de 2023. De acuerdo con el registro citado en el propio reporte, Noboa ha realizado 28 viajes, combinando misiones oficiales y desplazamientos personales, y solo en 2024 sumó 14 salidas al exterior.

Esta cifra ha encendido alertas entre analistas y sectores políticos que cuestionan la pertinencia de tantos desplazamientos frente a un país con indicadores económicos y sociales aún frágiles, y con demandas internas asociadas a seguridad, empleo y servicios públicos que requieren atención continua.

Noboa insiste en que los viajes han permitido al Ecuador obtener cooperación, becas, convenios y apoyo de gobiernos y empresas extranjeras. Según dijo en el encuentro en Madrid, su gobierno habría gestionado cerca de 200.000 becas en Ecuador y en el exterior durante sus dos años de administración, beneficios que, asegura, han impactado directamente a jóvenes, madres solteras y familias vulnerables.

También señaló que el riesgo país ha disminuido de 1.918 puntos en 2023 a 540, un descenso que atribuye parcialmente a la confianza internacional generada por su presencia fuera del país y por los mecanismos de cooperación económica que se han consolidado gracias a estas giras diplomáticas.

El presidente defendió además los objetivos de su actual gira, que continuará en los Emiratos Árabes Unidos. En ese país, Noboa prevé sostener reuniones de alto nivel, promover acuerdos en seguridad, impulsar el comercio en sectores como el atunero y florícola, y avanzar en gestiones sobre proyectos de vivienda y cooperación tecnológica.

La Presidencia ha subrayado que estos encuentros buscan ampliar el posicionamiento estratégico del Ecuador, atraer inversión y fortalecer la seguridad nacional. Sin embargo, la visita coincide con el fin de semana del Gran Premio de Abu Dabi, uno de los eventos deportivos más costosos del mundo, lo que ha alimentado nuevas críticas sobre la pertinencia del viaje y los gastos asociados.

En España, Noboa buscó reforzar su mensaje de que los viajes representan un beneficio directo para el país. En su encuentro con la comunidad migrante insistió en que los acuerdos gestionados por su administración tendrán un impacto en la economía nacional, en el financiamiento estudiantil y en la percepción internacional de la estabilidad ecuatoriana.

Sin embargo, las instituciones gubernamentales no han informado sobre los resultados de los últimos desplazamientos, por lo que la brecha entre el discurso presidencial y la percepción pública sigue ampliándose.

Las declaraciones de Noboa en Madrid, más que contener la controversia, la reactivaron con nuevos matices. El país continúa a la espera de información más detallada sobre el impacto real de una diplomacia que, aunque más activa que la de sus antecesores inmediatos, enfrenta cuestionamientos por su ritmo, su oportunidad y sus prioridades.