Xiomara Castro destituyó al ministro de Educación de Honduras por felicitar a su esposa opositora reelecta como diputada

Xiomara Castro destituyó al ministro de Educación por elogiar a su esposa opositora reelecta como diputada (REUTERS/ARCHIVO)

El ministro de Educación de Honduras, Daniel Sponda, fue destituido este miércoles 3 de diciembre por la presidenta Xiomara Castro, luego de que este felicitara públicamente a su esposa, Erika Urtecho, por haber sido reelegida como diputada del opositor Partido Liberal por el departamento de Gracias a Dios. El anuncio fue realizado por Castro a través de la red social X, donde indicó: “He ordenado se le comunique al Vice Ministro Jaime Rodríguez, que debe asumir la Secretaría de Educación como Ministro por ley. Y, estoy notificando al Ministro Daniel Sponda mi agradecimiento por su trabajo y dedicación hasta este día 3 de diciembre”.

Sponda, quien ocupaba el cargo desde 2022 como activista del Partido Libertad y Refundación (Libre), había utilizado previamente sus redes sociales para felicitar a Urtecho. En su mensaje, destacó: “Este departamento, es rico en naturaleza y cultura, siempre ha sufrido un abandono histórico, la falta de vías de comunicación e inversión en los derechos fundamentales”, y describió las condiciones geográficas y logísticas de la región, lo cual hace “que las campañas electorales sean extremadamente difíciles y costosas”. Subrayó además que “por décadas, ningún diputado había logrado reelegirse de manera consecutiva. Hoy, la diputada Erika Urtecho marca un hito. Su liderazgo auténtico demostró que la integridad supera las campañas de mentiras y el dinero”.

Sponda expresa orgullo por la reelección de su esposa y destaca el liderazgo de Erika Urtecho en la región de la Muskitia

Tras enterarse de la noticia por redes sociales, el ex funcionario dijo desconocer si la destitución “fue por ese mensaje”.

“Solo recibí la notificación y la acepto, igual que acepté el cargo en 2021”, según declaraciones citadas por el confidencial de Honduras. “Mi mayor pecado fue enamorarme de Erika, mi más grande bendición”, añadió.

Sponda se encontraba en un viaje oficial en Europa cuando se enteró a través de redes sociales de la noticia (@spondadaniel)

El cese de Sponda se produce en medio del conteo de votos tras las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, en las que, según los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, reconoce una derrota frente a los partidos tradicionales. Sponda, también en sus redes sociales, afirmó el lunes: “también se aprende de la derrota”, refiriéndose a los resultados preliminares que posicionan a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, y Nasry Asfura, del Partido Nacional, con más de un millón de votos cada uno, mientras Moncada alcanza cerca de 500.000 votos tras el 80 % del escrutinio.

Nasralla y Asfura lideran la oposición al Libre, partido fundado por Manuel Zelaya, esposo y asesor de Xiomara Castro, tras el golpe de Estado del 26 de junio de 2009. Nasralla previamente respaldó a Castro en una alianza para la fórmula presidencial que logró la victoria en 2021. Posteriormente, Nasralla fue nombrado uno de los tres designados presidenciales en la administración de Castro, cargo que dejó tras discrepancias con la presidenta y su esposo.

Erika Urtecho, esposa de Sponda, logra la reelección como diputada del Partido Liberal en Gracias a Dios (@erikaurtecho)

Sponda se convierte así en, al menos, el segundo ministro que reconoce con anticipación la derrota de Libre, después de Octavio Pineda, titular de Infraestructura y Transporte, quien permanece en el cargo. Pineda también hizo un llamado a realizar “una transición ordenada al nuevo gobierno”.

A través de sus redes sociales, Sponda manifestó sentirse “inmensamente orgulloso” de su esposa, a quien expresó: “Te amo, Erika. Tu entrega por nuestra gente y por la Muskitia es innegable. Cosas buenas vienen para el pueblo miskito”.

En declaraciones a un canal de televisión en Tegucigalpa, Sponda señaló que fue notificado de su despido mientras se encontraba en Bélgica, participando en la asamblea de la Alianza Mundial de Educación, de la que hasta hoy era miembro del directorio y representante de América Latina desde hace dos años. Sponda y Urtecho contrajeron matrimonio a finales de 2023, un evento ampliamente cubierto por pertenecer ambos a partidos políticos rivales.