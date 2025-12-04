Una ONG abrirá en Costa Rica un Museo de la Memoria sobre violaciones a los Derechos Humanos en Nicaragua

Una protesta por los derechos humanos en Nicaragua (AP Foto/Jose Luis Magana/Archivo)

La ONG Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua comunicó que abrirá en Costa Rica el "Museo de la Memoria: Lo que no debemos olvidar“, dedicado a resguardar y difundir la memoria de las “graves violaciones a derechos humanos cometidas en Nicaragua entre 2018 y 2025”.

El objetivo de la exposición es aportar a la construcción de un futuro democrático sostenible, fundamentado en el reconocimiento de la verdad, la dignidad de las víctimas y la necesidad de justicia, reparación y garantías de no repetición, según explicó la organización, que está conformada principalmente por activistas nicaragüenses y tiene su sede en San José.

La exhibición se realizará entre el 8 y el 12 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos, celebrado cada 10 de diciembre desde la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948.

La organización destacó que Nicaragua enfrenta una larga historia de guerras, impunidades, injusticias y graves desigualdades, un legado que ha perpetuado ciclos de violencia y dictaduras a lo largo de generaciones.

En palabras de la ONG: “Frente a la actual dictadura (régimen que dirigen los esposos y ”copresidentes", Daniel Ortega y Rosario Murillo) y a la política oficial de amnistía y olvido, el Colectivo Nicaragua Nunca Más insiste en que superar el pasado implica conocerlo, describirlo, reflexionarlo y transmitirlo con un sentido cívico, pedagógico y como el primer paso para el camino a la justicia”.

La propuesta del Museo de la Memoria surge como respuesta al intento de la dictadura nicaragüense de “falsear la historia y borrar los crímenes de lesa humanidad”.

Los "copresidentes" de Nicaragua, Rosario Murillo y Daniel Ortega (EFE/Rodrigo Sura/Archivo)

Según la ONG, desde la sociedad civil y el exilio, la exposición sirve como herramienta para combatir el olvido y la impunidad, honrar a las víctimas y ofrecer voz a los sobrevivientes.

La muestra cuenta con tres fuentes principales de información: documentación propia del colectivo —incluyendo informes generales, temáticos, reportes del Observatorio contra la Tortura, bases de datos y testimonios de víctimas—, informes y materiales de otras organizaciones nacionales e instancias internacionales de derechos humanos, así como investigaciones efectuadas por medios de comunicación independientes.

A partir de esta documentación, el Museo de la Memoria “organiza y presenta al público un recorrido que permite entender qué pasó, cómo operó la represión, quiénes son los responsables señalados y cuáles son las demandas de justicia que siguen vigentes”.

La exposición está dividida en cuatro secciones: Lo que pasó en Nicaragua y su impacto; las estrategias de represión; los perpetradores —que incluye una lista de 126 personas señaladas por víctimas y organismos de derechos humanos— y testimonios y ruta de la justicia.

El museo abrirá en las instalaciones del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) en San José, y ofrecerá visitas guiadas desde el 9 de diciembre, mediante inscripción previa en línea.