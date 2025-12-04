América Latina

Ecuador desvinculó al gerente de un hospital público tras entregar el cuerpo de una niña a su madre en una caja de cartón

El caso, que generó indignación, motivó una auditoría interna y reavivó cuestionamientos sobre las condiciones del sistema de salud y el trato a comunidades amazónicas

Los padres recibieron a su hija fallecida en esta caja. (X/ Christian Sánchez Mendieta)

La desvinculación del gerente del Hospital General de Macas, en Morona Santiago, abrió un debate nacional sobre las condiciones en las que el sistema público de salud maneja los procedimientos posteriores a la muerte de pacientes vulnerables. La medida se produjo después de que se conociera que el cuerpo de una niña indígena fue entregado a sus padres dentro de una caja de cartón, un hecho que generó rechazo masivo cuando las imágenes circularon en redes sociales y fueron confirmadas por dirigentes amazónicos.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) dispuso la salida del directivo y anunció una auditoría interna para determinar responsabilidades administrativas y operativas en la casa de salud.

La alerta inicial se difundió el 3 de diciembre, cuando usuarios reportaron que una familia achuar caminaba por un camino de tierra llevando sobre la cabeza la caja que contenía el cuerpo de su hija fallecida.

Los padres debieron cargar la caja con el cadáver de su hija de camino a casa. (X/ Christian Sánchez Mendieta)

De acuerdo con el periodista Christian Sánchez Mendieta de El Mercurio, la niña tenía un mes y tres días de nacida y pertenecía a la comunidad Kaiptach, del cantón Taisha. Había sido evacuada de emergencia el 29 de noviembre hacia el Hospital de Macas, donde murió horas después. Según el mismo registro, la familia recibió el cadáver dentro de un cartón improvisado envuelto con cinta de embalaje, sin que mediara una gestión adecuada para la entrega del cuerpo.

La imagen de los padres avanzando por una vía rural en plena noche, publicada en redes sociales, provocó indignación. Organizaciones sociales, comunidades indígenas y usuarios comunes cuestionaron la actuación del hospital y exigieron explicaciones inmediatas.

El Ministerio de Salud reaccionó esa misma noche con un comunicado en el que reconoció la gravedad del caso, dispuso la desvinculación del gerente y ordenó el inicio de un proceso de auditoría para esclarecer cómo se manejó el protocolo post mortem de la recién nacida. El MSP aseguró que las decisiones se tomaron tras evaluar informes técnicos preliminares que evidenciarían irregularidades en la entrega del cuerpo a los familiares.

El comunicado oficial también señaló que se adoptarán sanciones para todo el personal que resulte involucrado en el manejo inadecuado del procedimiento. Además, la cartera de Estado afirmó que reforzará la obligatoriedad del cumplimiento estricto de la normativa vigente en todos los establecimientos de salud del país, con el fin de evitar que episodios similares vuelvan a repetirse.

El caso desató indignación nacional (X/ Christian Sánchez Mendieta)

La institución no ofreció, sin embargo, detalles adicionales sobre las condiciones en las que la niña llegó al hospital ni sobre la causa exacta de su fallecimiento, elementos que aún se encuentran en evaluación interna.

El caso expuso nuevamente las brechas estructurales en la atención sanitaria en zonas amazónicas. Las rutas largas, la falta de transporte formal y las limitaciones logísticas agudizan la vulnerabilidad de las familias.

Aunque el MSP anunció medidas internas, en redes sociales se ha insistido en que la investigación no debe limitarse a sancionar a funcionarios de nivel medio, sino revisar la cadena completa de decisiones que permitió que una familia recibiera el cuerpo de su hija en condiciones consideradas indignas y contrarias a los estándares sanitarios.

Mientras tanto, el hospital continúa bajo auditoría y se espera que en los próximos días se determinen responsabilidades concretas. La desvinculación del gerente representa, por ahora, la primera consecuencia institucional de un hecho que ha conmocionado al país y que ha puesto en el centro del debate la urgencia de reforzar las prácticas hospitalarias, la supervisión estatal y el respeto a las comunidades amazónicas en situaciones de extrema sensibilidad.

Este hecho además ha acrecentado el rechazo a los viajes del presidente Daniel Noboa, quien se encuentra de gira oficial en Europa, en medio de diversas crisis en el Ecuador.

