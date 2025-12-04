América Latina

Chile suspendió importaciones porcinas desde España tras un brote de Peste Africana

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) también reforzó las inspecciones en el Aeropuerto de Santiago

El famoso jamón serrano está
El famoso jamón serrano está entre los productos prohibidos.

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) ordenó este miércoles suspender de forma inmediata la importación de todos los productos derivados del cerdo desde España, luego que se declarara un brote de Peste Porcina Africana (PPA) en dicho país.

Desde la oficina responsable de la seguridad fitosanitaria agregaron que también "se reforzaron las inspecciones en el Aeropuerto de Santiago, para revisar el equipaje de pasajeros que lleguen desde Europa o con conexiones en ese continente".

“Todo producto porcino de origen español o sin etiquetado que permita verificar su procedencia será interceptado y destruido, con el fin de evitar el ingreso de productos de riesgo", advirtieron desde el SAG mediante un comunicado de prensa.

Ciudadanos compran comida delante de
Ciudadanos compran comida delante de jamón de bellota español colgado en un "Mercado de Abastos" en Barcelona, España el 3 de diciembre de 2025. REUTERS/Nacho Doce

Tocante a la enfermedad que afecta a los porcinos españoles, detallaron que “afecta exclusivamente a los cerdos y jabalíes, y de la cual Chile se mantiene libre”.

“No es una zoonosis, por lo que no se transmite a las personas ni por contacto con animales ni por consumo de carne o productos derivados. Sin embargo, debido a su alto impacto productivo, un eventual ingreso al país representaría un riesgo grave para la industria porcina nacional, una de las principales exportadoras de carne y derivados a nivel mundial", explicaron.

Debido a esto, se instauró además un periodo de resguardo de 30 días “equivalente a dos ciclos de incubación del virus desde la fecha probable de infección. Esto implica que todas las cargas con materia prima producida desde el 28 de octubre en adelante no podrán ingresar al país hasta que la Unión Europea establezca oficialmente la zonificación correspondiente", cerraron desde el SAG.

