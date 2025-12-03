La Cámara de Diputados de Paraguay sancionó el presupuesto 2026

Vista de una sesión del Congreso Nacional, en Asunción (EFE/Andrés Cristaldo/Archivo)

La Cámara de Diputados de Paraguay sancionó este martes el proyecto de presupuesto general de gastos para 2026, estimado en 149,7 billones de guaraníes (unos 18.995 millones de dólares), y lo remitió al Ejecutivo del presidente del país, Santiago Peña, para su promulgación o veto.

En una sesión extraordinaria, los diputados aprobaron con 39 votos a favor la versión con modificaciones del proyecto de ley “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026”, que fue remitido el jueves pasado por el Senado.

“Existe suficiente mayoría para la aceptación de las modificaciones planteadas por la Cámara de Senadores”, expresó el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, al cierre de esta sesión en la que los diputados trataron por segunda ocasión el proyecto de ley de presupuesto.

El pasado 25 de agosto, el Gobierno de Peña presentó al Congreso Nacional un proyecto de ley de presupuesto para 2026 por 149,2 billones de guaraníes (unos 18.900 millones de dólares), superior en un 12% al de 2025 y con un déficit estimado en 1,5% del producto interior bruto (PIB).

La propuesta del Ejecutivo se elaboró sobre la base de un crecimiento estimado del PIB para 2026 del 3,8%, una inflación del 3,5% y un tipo de cambio de 7,881 guaraníes por cada dólar.

El diputado Raúl Latorre, presidente de la Cámara Baja de Paraguay (EFE/Juan Pablo Pino/Archivo)

Durante el debate de esta jornada, que duró poco más de dos horas, la diputada oficialista Cristina Villalba, quien preside la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, dijo que el proyecto busca “asegurar la sostenibilidad fiscal sin descuidar las necesidades sociales”.

El Senado aprobó el jueves varias modificaciones al proyecto de ley presupuesto, entre ellos, 100.000 de millones de guaraníes (unos 14,4 millones de dólares) adicionales para la salud pública, y unos 17.000 millones de guaraníes (cerca de 2,6 millones de dólares) más para educación, informó este martes la Cámara de Diputados en un comunicado.

Igualmente, los senadores avalaron un aumento por aproximadamente 203.268 millones de guaraníes (unos 29,3 millones de dólares) al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) “para alquilar máquinas de votación” que se utilizarán en las elecciones municipales de octubre de 2026, añadió la nota.

El presupuesto para 2025 fue aprobado por un monto de 132,9 billones de guaraníes (unos 17.557 millones de dólares).

El proyecto ahora pasará al Ejecutivo para su promulgación o veto por parte del presidente de Paraguay, Santiago Peña (X)

La inflación en noviembre fue del 0,2%

En otro orden, Paraguay registró en noviembre pasado una inflación del 0,2%, un dato que corta dos meses seguidos de deflación y que fue impulsado por la subida de algunos servicios y alimentos, informó este martes el Banco Central (BCP).

El número es idéntico al índice de noviembre de 2024 y eleva del 3,2% al 3,4% la inflación acumulada en lo que va de 2025 en el país. Además, es ligeramente superior al 3,1% de los primeros 11 meses de 2024.

De acuerdo al mismo reporte del BCP, la inflación interanual quedó en 4,1%, mientras que para noviembre de 2024 el índice interanual fue de 3,4%.

El emisor señaló que las subidas en alimentos como embutidos (0,3%), carne de aves (0,6%), carne vacuna (1,5%), carne de cerdo (4,7%) y frutas frescas (17,3%) empujaron al alza la inflación de noviembre.

La inflación de Paraguay en noviembre fue del 0,2% (EFE/Andrés Cristaldo/Archivo)

Además, también experimentaron subidas de precios los servicios odontológicos (1,0%), de internet (1,7%) y de alojamientos (3,9%).

De igual forma, se incrementaron los precios en bienes durables de origen importado como vehículos y electrodomésticos tales como televisores, congeladores, cocinas, lavadoras y equipos de climatización, dijo el BCP en su reporte.

“Este comportamiento guarda relación con la llegada de nuevos modelos y partidas de productos recibidos”, explicó el ente.

Con todo, las caídas de precios en tubérculos y hortalizas (11,2%), huevos (7,7%), legumbres secas (4,3%), pescado fresco (1,8%) y pastas y arroces (0,9%) atenuaron el costo de la vida en Paraguay.

El BCP proyecta que la inflación cierre este 2025 en un 4,0%, ligeramente mayor al 3,8% del 2024.

(Con información de EFE)