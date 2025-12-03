Jair Bolsonaro permanecerá al menos siete años en prisión bajo régimen cerrado y podrá solicitar libertad condicional en 2037

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro tendrá que permanecer en cárcel en régimen cerrado al menos siete años y medio (REUTERS)

Jair Bolsonaro, ex presidente de Brasil, deberá permanecer al menos siete años y medio en régimen cerrado según cálculos difundidos por la Justicia una semana después de comenzar a cumplir su condena de 27 años y tres meses de prisión por golpe de Estado.

Un documento del Juzgado de Ejecuciones Penales de Brasilia, remitido el martes a la Corte Suprema, establece que Bolsonaro podrá solicitar el beneficio de la prisión semiabierta a partir del 24 de abril de 2033. Si le es concedido, el ex mandatario —que para entonces tendrá 78 años— podrá salir durante el día para trabajar o estudiar, pero deberá regresar a prisión para dormir.

La misma resolución indica que Bolsonaro tendría derecho a solicitar la libertad condicional el 13 de marzo de 2037, fecha en la que estará a punto de cumplir 82 años, siempre y cuando cumpla con las restricciones y garantías previstas en el sistema penal.

El documento oficial precisa que el condenado empezó a cumplir su condena el pasado 4 de agosto, fecha en la que la Suprema Corte determinó la prisión domiciliaria por la violación de medidas restrictivas. La culminación de la pena está prevista para 2052.

A pesar de la sentencia firme, Bolsonaro mantiene la esperanza de que la Corte Suprema admita el recurso presentado la semana pasada para anular su proceso, aunque la probabilidad de éxito es baja tras el cierre judicial definitivo del expediente.

El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro, en la entrada de su casa, donde estaba bajo arresto domiciliario (REUTERS)

Actualmente, el ex presidente de Brasil cumple su condena en una celda especial de la sede de la Policía Federal en Brasilia, tras ser hallado culpable de encabezar “una conspiración con la que intentó impedir la toma de posesión del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva”, vencedor de las elecciones de octubre de 2022.

Por la decisión judicial, Bolsonaro permanecerá privado de sus derechos políticos durante todo el período que dure su condena penitenciaria y por ocho años adicionales tras completarla.

Según informó el diario Folha, esto significa que el ex mandatario brasileño no podrá ejercer cargos públicos, de no haber cambios en su sentencia, hasta 2060, cuando superaría los 100 años de edad.

El Partido Liberal (PL) de Brasil, ante la confirmación de la sentencia, resolvió apartar al líder político de toda función honoraria dentro del partido y suspender la remuneración que venía percibiendo como presidente honorario de la agrupación.

El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro aparece en la puerta de su casa (REUTERS/Mateus Bonomi)

“La respectiva actividad partidaria de nuestro líder también será suspendida, incluyendo su remuneración, mientras se mantengan los efectos de la condena”, anunció el PL en un comunicado. La medida implica la interrupción de pagos mensuales que ascendían a más de 39.000 reales.

El reportaje de Folha detalla que este ingreso equivalía a cerca de la mitad de los fondos mensuales que recibía Bolsonaro, ya que también percibía pensiones militares y como ex diputado, por un total superior a 86.000 reales.

Por su parte, el actual presidente brasileño, Lula da Silva, afirmó que la condena a 27 años de prisión impuesta a Bolsonaro constituye “una lección de democracia para el mundo”. En su primera reacción pública sobre el caso, el mandatario aseguró en un acto oficial que con la ejecución de la sentencia “Brasil ha dado un paso importante” en el fortalecimiento democrático.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, hbaló sobre la condena a Jair Bolsonaro (REUTERS/Mariana Greif)

“Sin ningún alarde, la Justicia brasileña mostró su fuerza, no se amedrentó con las amenazas de afuera e hizo un juicio primoroso”, enfatizó, aludiendo a las sanciones de Estados Unidos y a las críticas del presidente Donald Trump, quien calificó el proceso como una “caza de brujas”.

De acuerdo con Lula, “el proceso comenzó sin una sola acusación de la oposición”, señalando que “todas las acusaciones fueron hechas por miembros de la banda que intentó dar un golpe en este país”.

El mandatario subrayó que “por primera vez en 500 años de historia de Brasil, hay un ex presidente de la República y varios generales presos por un intento de golpe”, y valoró este hecho como una evidencia de que “la democracia y sus leyes valen para todos”. Lula expuso que se siente “feliz”, pero no por la prisión de los acusados, sino porque “este país demostró que está maduro para ejercer la democracia en su más alta plenitud”.

(Con información de EFE)