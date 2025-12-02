Robaron casi USD 1,3 millones desde una empresa de transportes de valores en Chile

El funcionario sustrajo limpiamente cuatro bolsas con dinero en efectivo y huyó en un furgón que lo esperaba afuera de la empresa.

La empresa de seguridad y transportes de valores Prosegur informó este lunes que los delincuentes que robaron cuatro bolsas con dinero en efectivo desde su bodega en el centro de Concepción (500 kms al sur de Santiago), se llevaron un botín que ronda los 1,200 millones de pesos, a saber, casi USD 1.300.000.

El hecho ocurrió el pasado domingo, cuando al menos cuatro sujetos -entre los que se cuenta un trabajador de la empresa plenamente identificado-, llegaron hasta la sucursal arriba de un vehículo que después apareció quemado a pocas cuadras y presentaba encargo por robo.

Tocante al origen del dinero sustraído, el subprefecto Cristian Irribarra, jefe de la Brigada Investigadora de Robos de esa ciudad, informó que correspondía “a una recolección que hizo esta empresa de valores de distintas entidades bancarias, es un dinero que se acumuló del viernes“.

Y aunque preliminarmente trascendió que el monto del botín ascendía a los $700 millones de pesos, lo cierto es que la seremi de seguridad del Biobío, Paulina Stuardo, confirmó que dicha cifra rondaba los $1,200 millones, señalando que “hay un despliegue por parte de la Policía de Investigaciones (PDI) en materia investigativa que esperamos dé una pronta respuesta”.

Los cuatro sujetos involucrados huyeron en una camioneta que luego apareció quemada.

¿Hurto simple?

Sin embargo, el hecho mas curioso es que al no haber existido intimidación con armas de fuego ni violencia física contra personal de la empresa afectada, el robo cae en la figura legal de un hurto simple, de acuerdo a la dinámica de los hechos detallada por el general de Carabineros, Renzo Micono, jefe de la Zona Policial en el Biobío.

“Carabineros llegó muy rápido y se encontró con algunos pinchazos de los vehículos, porque habían arrojado ‘miguelitos’, y el personal pensó de que se trataría de algún robo con intimidación, pero se percataron que no era así“, explicó.

De acuerdo al uniformado, “no hubo ninguna intimidación, ni armamento, ni personas en el lugar. Solamente había un guardia en ese minuto, que le señaló a personal de Carabineros que observó por cámaras el hurto de determinado dinero por parte de una persona que trabajaría en Prosegur y estaría asociado a otras personas que estaban en el exterior, que le habría lanzado estos dineros para que fueran sustraídos del lugar", agregó.

Sus palabras fueron refrendadas por el subprefecto Irribarra, quien señaló que “fue el funcionario el que sustrajo un monto elevado de dinero y posteriormente huyó en un furgón que lo esperaba al exterior de la misma empresa”.

Desde el Ministerio Público declinaron dar mayores detalles, pues la investigación es reservada, por lo que la policía civil está abocada por ahora en dar con el paradero del trabajador identificado y sus tres cómplices.