América Latina

Robaron casi USD 1,3 millones desde una empresa de transportes de valores en Chile

El hecho afectó a una sucursal de Prosegur y la Policía sospecha de un trabajador que está identificado

Guardar
El funcionario sustrajo limpiamente cuatro
El funcionario sustrajo limpiamente cuatro bolsas con dinero en efectivo y huyó en un furgón que lo esperaba afuera de la empresa.

La empresa de seguridad y transportes de valores Prosegur informó este lunes que los delincuentes que robaron cuatro bolsas con dinero en efectivo desde su bodega en el centro de Concepción (500 kms al sur de Santiago), se llevaron un botín que ronda los 1,200 millones de pesos, a saber, casi USD 1.300.000.

El hecho ocurrió el pasado domingo, cuando al menos cuatro sujetos -entre los que se cuenta un trabajador de la empresa plenamente identificado-, llegaron hasta la sucursal arriba de un vehículo que después apareció quemado a pocas cuadras y presentaba encargo por robo.

Tocante al origen del dinero sustraído, el subprefecto Cristian Irribarra, jefe de la Brigada Investigadora de Robos de esa ciudad, informó que correspondía “a una recolección que hizo esta empresa de valores de distintas entidades bancarias, es un dinero que se acumuló del viernes“.

Y aunque preliminarmente trascendió que el monto del botín ascendía a los $700 millones de pesos, lo cierto es que la seremi de seguridad del Biobío, Paulina Stuardo, confirmó que dicha cifra rondaba los $1,200 millones, señalando que “hay un despliegue por parte de la Policía de Investigaciones (PDI) en materia investigativa que esperamos dé una pronta respuesta”.

Los cuatro sujetos involucrados huyeron
Los cuatro sujetos involucrados huyeron en una camioneta que luego apareció quemada.

¿Hurto simple?

Sin embargo, el hecho mas curioso es que al no haber existido intimidación con armas de fuego ni violencia física contra personal de la empresa afectada, el robo cae en la figura legal de un hurto simple, de acuerdo a la dinámica de los hechos detallada por el general de Carabineros, Renzo Micono, jefe de la Zona Policial en el Biobío.

“Carabineros llegó muy rápido y se encontró con algunos pinchazos de los vehículos, porque habían arrojado ‘miguelitos’, y el personal pensó de que se trataría de algún robo con intimidación, pero se percataron que no era así“, explicó.

De acuerdo al uniformado, “no hubo ninguna intimidación, ni armamento, ni personas en el lugar. Solamente había un guardia en ese minuto, que le señaló a personal de Carabineros que observó por cámaras el hurto de determinado dinero por parte de una persona que trabajaría en Prosegur y estaría asociado a otras personas que estaban en el exterior, que le habría lanzado estos dineros para que fueran sustraídos del lugar", agregó.

Sus palabras fueron refrendadas por el subprefecto Irribarra, quien señaló que “fue el funcionario el que sustrajo un monto elevado de dinero y posteriormente huyó en un furgón que lo esperaba al exterior de la misma empresa”.

Desde el Ministerio Público declinaron dar mayores detalles, pues la investigación es reservada, por lo que la policía civil está abocada por ahora en dar con el paradero del trabajador identificado y sus tres cómplices.

Temas Relacionados

ChileRoboProsegurConcepción

Últimas Noticias

Incertidumbre en Bolivia tras el anuncio de Rodrigo Paz sobre el fondo de pensiones: “No están sus aportes”

Sin dar mayores explicaciones, el presidente de Bolivia denunció que el dinero de los ahorristas no está en el fondo de seguridad de largo plazo. Surgen críticas por la falta de rigurosidad en el anuncio

Incertidumbre en Bolivia tras el

El embajador de Estados Unidos en Chile advirtió que “las críticas a Trump tienen un costo”

Brandon Judd elevó la tensión bilateral mediante una publicación en sus redes sociales tras los comentarios de Boric

El embajador de Estados Unidos

Chile emitió una alerta epidemiológica ante aumento de casos de sarampión en Argentina

Las autoridades reiteraron el llamado a la vacunación

Chile emitió una alerta epidemiológica

Casi 200 activistas e intelectuales cubanos le pidieron al papa León XIV que interceda por el preso político en huelga de hambre Yosvany Rosell García

Fue condenado a 15 años de cárcel por participar en las protestas del 11 de julio de 2021, las mayores en décadas en la isla

Casi 200 activistas e intelectuales

Nuevo récord de protestas mensuales contra la dictadura de Díaz-Canel: el Observatorio Cubano de Conflictos registró más de 1.300

La organización subrayó que “la escalada se apoyó principalmente en un nuevo salto en la categoría de ‘Salud pública’”. El detalle

Nuevo récord de protestas mensuales
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Hallan boa constrictora dentro del

Hallan boa constrictora dentro del motor de una camioneta en Nayarit

Arturo Ávila presenta denuncia formal contra el PAN-CDMX por presunto uso indebido de recursos públicos

Roy Barreras respaldó postura de Armando Benedetti sobre el salario mínimo: “Debe subir dos dígitos, no es un capricho, es dignidad”

Carabayllo, El Agustino, Santa Rosa y Ancón: los distritos con mayores vacíos en participación ciudadana, registro de visitas y obras públicas

Así fue la captura de ‘Loco Jeizon’: armas incautadas, buses incendiados y la sombra de ‘Los Chuckys del Rímac’

INFOBAE AMÉRICA
Los rebeldes hutíes liberarán a

Los rebeldes hutíes liberarán a nueve marinos filipinos tras varias semanas de cautiverio

Francia, Alemania y Polonia ofrecen ayuda de emergencia a Sri Lanka por inundaciones tras el ciclón 'Ditwah'

Baghdadi Capital colaborará con la Fundación Real Madrid en Oriente Medio

La oficialista Moncada y el conservador Nasralla votan en las elecciones presidenciales de Honduras

Rusia acusa a la UE de "dar lecciones e ignorar sus propios problemas de corrupción" tras la detención de Mogherini

ENTRETENIMIENTO

Salen a la luz los

Salen a la luz los detalles del acuerdo de divorcio de Channing Tatum y Jenna Dewan tras el litigio por las ganancias de “Magic Mike”

‘Stranger Things 5′: errores de continuidad generan indignación entre los fans

La tragedia cercana a Winona Ryder que conecta a sus personajes en ‘Mujercitas’ y ‘Stranger Things’

Entre el duelo, arte y comunidad: Jessie Buckley y Paul Mescal explicaron el impacto emocional del rodaje de Hamnet

John Malkovich habló sobre paternidad, suerte y arte: “El nacimiento de mis hijos lo cambió todo”