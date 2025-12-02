América Latina

Rematarán el apartamento de Punta del Este en el que cumple prisión domiciliaria una imputada por la megaestafa ganadera

Daniela Cabral, una de las socias de Conexión Ganadera, pasa su arresto domiciliario en una vivienda de lujo de la ciudad uruguaya, valuada en USD 915.000

Guardar
Torre de edificios Imperiale, tomado
Torre de edificios Imperiale, tomado por la inmobiliaria Weiss Mora Weiss

Que Daniela Cabral –una de las imputadas por la estafa de Conexión Ganadera en Uruguay pase su prisión domiciliaria en un apartamento de lujo en Punta del Este ha generado indignación en los afectados por el esquema Ponzi que montó esta empresa.

Son más de 4.000 las personas que confiaron en un fondo pecuario, que se dedicaba a captar el ahorro de privados para, en teoría, invertirlo en la compra de ganado. A cambio, ofrecía una rentabilidad fija de al menos el 7%. Pero a comienzos de 2025 la empresa tuvo que reconocer que no tenía dinero para pagar.

Cabral, imputada por estafa, está en un apartamento en Punta del Este que será rematado por la Justicia. Ella es la viuda de Gustavo Basso, uno de los directores de Conexión Ganadera. El empresario murió en noviembre de 2024 en un accidente de tránsito. En el momento de su fallecimiento, todavía no se sabía que Conexión Ganadera estaba con números rojos: tenía un pasivo de USD 230 millones. Faltaba todavía más tiempo para saber que, en realidad, Basso se había suicidado: la Justicia comprobó que su muerte se dio tras chocar voluntariamente contra una maquinaria vial.

Daniela Cabral, viuda del ex
Daniela Cabral, viuda del ex director de Conexión Ganadera Gustavo Basso (APU)

Los otros socios de la empresa son Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow, quienes están en la cárcel al haber sido imputados por estafa y lavado de activos.

Cabral, por su parte, fijó su domicilio en una de las tres torres del edificio Imperiale, ubicado en la rambla Lorenzo Pacheco, a metros de Los Dedos de Punta del Este. La elección provocó la indignación de los damnificados. Ignacio Durán, abogado de más de 200 inversores, criticó a través de la red social X la medida. “Ser y parecer. Que tiene derecho a fijar domicilio donde quiera, lo tiene. Hacerlo en uno de los inmuebles más suntuosos y costos de Punta del Este, es una verdadera burla. Ojalá se cumplan las palabras del fiscal en la audiencia anterior: ‘Todavía hay mucha tela por cortar’”.

Pero ese apartamento en el que vive Cabral será rematado. El juez de concurso del caso Conexión Ganadera, Leonardo Méndez, decretó la venta en remate privado de este apartamento, informó El Observador. “Siendo de muy difícil conservación el bien inmueble descrito por sus importantes gastos fijos, autorizase la venta en subasta privada”, dice la resolución del juez.

Gustavo Basso, director fallecido de
Gustavo Basso, director fallecido de Conexión Ganadera (captura Valor Agregado)

Los gastos comunes de este lugar son de unos 80.000 pesos uruguayos mensuales, algo menos de USD 2.000 por mes en temporada baja.

A este importe se le debe sumar el de otros tributos que cobra la Intendencia de Maldonado, que suelen ser elevados si se los compara con otros puntos del país.

Este apartamento está valuado en USD 915.000.

El juez tomó la decisión de rematar el apartamento luego del reclamo de varios abogados de los damnificados. Según El Observador, uno de los últimos defensores en hacer este reclamo fueron los defensores Oscar Brum, Leonardo Costa y Joaquín Bonaudi. Afirmaron que el remate “no solo obedece a una necesidad económica, sino de profunda justicia pues la prisión domiciliaria de Cabral en dicho inmueble lesiona todos los días –no ya la confianza de la sociedad en el sistema de justicia– sino incluso la sensibilidad y pudor de la sociedad en su conjunto” y de quienes participan del proceso.

Damnificados de Conexión Ganadera (REUTERS/Martin
Damnificados de Conexión Ganadera (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

Los defensores de damnificados consideran que es importante que se venda todo lo que se pueda, de forma de evitar que se siga gastando el dinero de los ahorristas para mantener inmuebles que están embargados.

En nivel penal, el fiscal Enrique Rodríguez es quien investiga el caso. En la audiencia judicial en la que pidió la imputación de los socios de la firma, informó que la empresa tiene un déficit de USD 250 millones. Sin embargo, Rodríguez aclaró que el monto total aún está “por determinarse” y que, de ese total, deberá “precisarse el que corresponde de los créditos de los inversores”. Luego de esta descripción, el fiscal Rodríguez relató un panorama pesimista para los ahorristas: “La referida deuda implicaría que se transformen en prácticamente impagables los créditos que los inversores tienen a su favor”.

Temas Relacionados

ImperialeDaniela CabralPunta del EsteConexión GanaderaGustavo Basso

Últimas Noticias

El ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández fue liberado en Estados Unidos tras el indulto otorgado por Trump

El ex mandatario había sido extraditado al país norteamericano y sentenciado allí a 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas

El ex presidente hondureño Juan

La empresa a cargo de la transmisión de resultados electorales en Honduras denunció dos intentos de hackeo

La firma tecnológica dijo que detectó flujos anómalos en su plataforma, lo que ocasionó interrupciones en servicios clave y afectó la estabilidad del sistema de resultados preliminares

La empresa a cargo de

El expresidente de Uruguay Julio María Sanguinetti recordó que tuvo 20 peleas “a las trompadas” en el Congreso

Consultado sobre si existe grieta en Uruguay, el exmandatario recordó sus experiencias en el Parlamento y desestimó los enfrentamientos que existen hoy

El expresidente de Uruguay Julio

Uruguay espera que el regreso de la DEA a Bolivia permita avances en la búsqueda del prófugo Sebastián Marset

Desde Montevideo esperan superar una etapa marcada por la falta de contactos confiables con la Policía boliviana y anhelan una mayor participación de Estados Unidos en el combate al narcotráfico

Uruguay espera que el regreso

El CNE de Honduras atribuyó a una falla técnica la interrupción en la transmisión de resultados de la elección presidencial

La consejera Cossette López Osorio informó que un error en la plataforma tecnológica interrumpió la divulgación de datos. Aseguró que no fue una decisión del organismo dejar de informar los resultados preliminares

El CNE de Honduras atribuyó
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Jota pe Hernández reaccionó a

Jota pe Hernández reaccionó a la elección de Luis Garzón como cabeza de lista por la coalición entre Alianza Verde y En Marcha: “Acepto la derrota”

¿Por qué es feriado el 8 de diciembre en Perú? La tradición religiosa que celebra el país y gran parte del mundo

Este es el dosier del cabecilla de Los Costeños que resultó dado de baja en medio de atraco a joyería en Bucaramanga

Valor de apertura del dólar en Colombia este 2 de diciembre de USD a COP

Valor de apertura del euro en Perú este 2 de diciembre de EUR a PEN

INFOBAE AMÉRICA
Los autónomos se manifiestan para

Los autónomos se manifiestan para pedir mejores condiciones y no ser "recaudadores del Estado"

El Consejo General de Dentistas lanza un folleto para promover la salud bucodental en personas con discapacidad

Detenidos tres hombres por robar en una vivienda y agredir a quienes estaban en el interior en Palma

India ordena a los fabricantes de teléfonos móviles preinstalar una aplicación de ciberseguridad estatal

Netanyahu dice que Israel recibirá hoy de manos de Cruz Roja "hallazgos" localizados en Gaza

ENTRETENIMIENTO

Blueface relató cómo vivió su

Blueface relató cómo vivió su tiempo en prisión: “Después de un año, entendí que tenía que adaptarme”

Robert Wagner recuerda a su esposa Natalie Wood a 44 años de su misteriosa muerte: “Siempre extrañada, siempre atesorada”

Paul Anka confirmó un viejo rumor sobre Frank Sinatra: “Sí, lo tenía enorme”

Cómo la adaptación de Camina o muere desafía los límites de la resistencia juvenil en el cine contemporáneo de Stephen King

Así luce Britney Spears hoy, a los 44 años