Observadores internacionales fueron expulsados de un centro de votación en Honduras por colectivos afines al partido oficialista

El incidente ocurrió en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde simpatizantes de Libre increparon y presionaron a la misión extranjera hasta que intervino la policía militar

La misión internacional de observadores en Honduras denunció este domingo haber sido víctima de agresiones e intimidaciones por parte de simpatizantes del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre).

El episodio tuvo lugar en el centro de votación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en Tegucigalpa, donde dos observadores extranjeros, David Alandete y Gustau Alegret, fueron confrontados por un grupo identificado con camisetas y gorras de la candidata Rixi Moncada.

“Nos empezaron a pedir que nos fuéramos”, explicó Alegret tras el incidente. Al resistirse y permanecer en la zona destinada a la observación, la tensión escaló.

Videos divulgados en redes sociales muestran a seguidores del partido oficialista ingresando a centros de votación para expulsar a observadores internacionales y periodistas para evitar que sean testigos del recuento de votos.

Continuaron intimidándonos, continuaron increpándonos, hasta que tuvo que intervenir la policía militar”, narró.

Alegret confirmó que hubo empujones e insultos, pero resaltó que la rápida actuación de las fuerzas armadas impidió que la situación pasara a mayores.

La policía militar actuó de manera muy profesional”, afirmó, al tiempo que agradeció la protección oficial y subrayó el episodio “de extrema gravedad”.

Una agresión verbal es el paso previo a una posible agresión física. Los observadores tenemos que tener la libertad de observar. Actitudes como las de hoy no tienen cabida en una democracia”, denunció el observador internacional.

Casi 6,5 millones de ciudadanos acudieron a las urnas este domingo para elegir presidente, diputados y alcaldes en una jornada que comenzó y cerró bajo la sombra de la desconfianza institucional.

Las filas para votar se extendieron durante horas en muchos centros de Tegucigalpa y el Consejo Nacional Electoral decidió extender las operaciones una hora más.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó su respaldo al candidato Nasry “Tito” Asfura diciendo que es el “único amigo de la libertad” hondureña y advirtió sobre la posible influencia del dictador venezolano Nicolás Maduro en caso de que ganara Libre.

De Moncada, el mandatario estadounidense sostuvo que “idolatra a Fidel Castro”, y de Nasralla, que es “casi comunista”.

Moncada reiteró que no reconocerá resultados preliminares hasta que se haya contado la totalidad de las 20.000 actas, una postura que podría dilatar la proclamación de un vencedor.

Nasralla, por su parte, acusó a Libre de emular modelos de miseria como Venezuela y Cuba.

Observadores internacionales fiscalizan las elecciones
Asfura aseguró que el respaldo de Trump puede traer “beneficios” económicos y migratorios, algo a lo que aspiran miles de hondureños, en un país donde el 60% vive en la pobreza y un 27% del producto bruto corresponde a remesas enviadas por migrantes.

El Jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA, Eladio Loizaga, informó que hacia las 18.20, hora local, cinco de los observadores desplegados por el organismo internacional “fueron impedidos de ingresar al aula para seguir el conteo en su Junta Receptora de Votos".

La jornada electoral transcurre bajo un estado de excepción parcial vigente desde 2022, destacando la violencia y la infiltración de las instituciones por redes criminales.

Al cierre de las urnas, el Consejo Nacional Electoral tenía previsto divulgar los primeros resultados entrada la noche. El resultado de la votación, así como el tono de los anuncios y reacciones de los candidatos, marcarán el rumbo político de Honduras mientras el sistema democrático enfrenta nuevas pruebas de resiliencia.

