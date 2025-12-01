América Latina

Chile: últimas encuestas dan por ganador a José Antonio Kast por sobre Jeannette Jara

Dos sondeos arrojaron que el líder republicano le sacaría más de 15 puntos de ventaja a la carta oficialista

Guardar
Kast captaría gran parte de
Kast captaría gran parte de los votos de Evelyn Matthei, Johannes Kaiser y Franco Parisi, según las encuestas.

Este domingo se inició la veda de encuestas a dos semanas del balotaje presidencial en Chile -el 14 de diciembre-, y los últimos sondeos publicados dan por ganador por amplia ventaja al líder republicano, José Antonio Kast, por sobre la carta oficialista, Jeanette Jara.

De acuerdo a Plaza Pública Cadem, por ejemplo, Kast se erigiría con el 58% de las intenciones de voto versus un 42% de Jara, a saber, 16 puntos de diferencia, gracias al trasvasije de votos desde el libertario Johannes Kaiser, Evelyn Matthei -la “derecha tradicional” chilena-, y el timonel del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi.

Según el estudio, Kast se quedaría con el 37% de los sufragios de Parisi, el 22% votaría por Jara y un 41% aseguró que aún no sabe a quién le dará su apoyo.

En tanto, el 60% de los votos de Matthei irían para Kast y el 22% para Jara, mientras que el 18% dijo que aún no sabe o no quiso responder.

En adición, Kast se quedaría con el 89% de los votos de Kaiser y ninguno de sus votantes planea sufragar por Jara, aunque el 11% respondió que aún no sabe por quién lo hará.

Jeannette Jara no lograría captar
Jeannette Jara no lograría captar los votos del centro político.

Activa Pulso Ciudadano: 15,1% de indecisos

Dichas cifras fueron refrendadas por Activa Research Pulso Ciudadano, cuya medición arrojó -en un escenario en el que contabilizaron el 100% de votos válidos-, que el timonel republicano se erigiría como el nuevo presidente con el 58,9% de las preferencias versus el 41,1% de la militante comunista.

Sin embargo, aunque el 79% de los encuestado aseguró tener “muy decidido/decidido” por quién sufragará, el 5,9% dijo estar “medianamente decidido” y un 15,1% sostuvo que aún está “poco/nada decidido” a quien le dará su apoyo en el balotaje.

Finalmente, el 88,9% de los consultados dijo estar “muy seguro/seguro” de que volverá a las urnas este 14 de diciembre; 5,6% dijo que “no está seguro” y el 5,5% aseguró que está “muy seguro /seguro” de que no llegará a sufragar ese día.

Sin embargo, el PDG (partido
Sin embargo, el PDG (partido de Parisi) decidió en una consulta online no apoyar a ningún candidato.

Consulta PDG: 78% no apoyará a ningún candidato

Así las cosas, el Partido de la Gente (PDG) llevó a cabo este domingo una consulta online entre sus militantes a fin de dilucidar a quién apoyarán en segunda vuelta y su resultado deja abierto el escenario, pues un 78% aseguró que votará nulo o en blanco.

Ello, luego que su mandamás, el economista Franco Parisi, se alzara con el tercer lugar en la primera vuelta presidencial con el 19,71% de las preferencias, a saber, un total de 2.552.649 votos.

“El resultado es contundente y paso a señalar la opción: Un 78% se inclinó por la opción nulo o blanco, un 20% por la opción de José Antonio Kast y un 2% por Jeannette Jara”, señaló por la noche el presidente del partido, Rodrigo Vattuone.

Aunque no se informó cuántos militantes participaron de la medición, Vattuone sostuvo que se trató de “un acto democrático dirigido por los presidentes regionales” y que incluso hubo gente que votó desde fuera de Chile.

“Respetando plenamente la voz de nuestros militantes, el PDG adopta como posición oficial para la segunda vuelta la opción Nulo o Blanco. Este resultado refleja el descontento legítimo de nuestras bases con las alternativas que estarán en el próximo balotaje”, señalaron mas tarde desde dicha colectividad mediante un comunicado de prensa.

Temas Relacionados

José Antonio KastJeanette JaraFranco ParisiJohannes KaiserEvelyn MattheiElecciones presidencialesChile

Últimas Noticias

El vicepresidente de Bolivia pide a sus seguidores votar por gente nueva en las elecciones regionales

Edmand Lara hizo un llamado a sus seguidores y les pidió votar por “gente nueva” en los comicios subnacionales programados para el 22 de marzo de 2026

El vicepresidente de Bolivia pide

Acuerdo Unión Europea-Mercosur: Lula quiere cerrarlo antes de diciembre pese a los factores que lo demoran

La resistencia francesa quedó clara en una contundente votación parlamentaria, mientras que el nuevo eje Trump-Milei rediseña los equilibrios comerciales sudamericanos

Acuerdo Unión Europea-Mercosur: Lula quiere

Polémica en Bolivia por el precio del pan: se abre el debate sobre el subsidio a la harina

Los panificadores anunciaron el alza del precio del pan debido a la falta de insumos subvencionados, mientras el Gobierno revisa la política de subsidios e investiga redes de corrupción en la dotación de harina

Polémica en Bolivia por el

Honduras en vilo: se demora el escrutinio tras el reclamo de Nasry “Tito” Asfura al Consejo Nacional Electoral

El candidato conservador que lidera el conteo preliminar exigió en la noche del domingo que la autoridad electoral publique nuevas cifras, pero el organismo dilata las actualizaciones sin explicaciones sobre los retrasos

Honduras en vilo: se demora

Uruguay incautó 400 kilos de droga: “A partir de hoy va a haber muy poca droga para distribuir en las ciudades”

Una avioneta incendiada que apareció activó una investigación en el país que derivó en lo que las autoridades llamaron un “duro golpe” al narcotráfico

Uruguay incautó 400 kilos de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Silvia Lospennato pidió una ley

Silvia Lospennato pidió una ley para evitar que los diputados cambien de partido luego de ser elegidos

¿Mañana 2 de diciembre habrá paro en Lima y Callao? Esto dijo el gremio tras nuevo atentado ocurrido hoy lunes

Melate, Revancha y Revanchita resultados del sorteo 4142 del 30 de noviembre

Cavallo volvió a la carga: dijo que el tipo de cambio actual “no es el de equilibrio” e insistió con el fin del cepo

Las estafas a la banca se disparan: pierde un billón de dólares por una tecnología obsoleta incapaz de frenar el fraude en tiempo real

INFOBAE AMÉRICA
Localizado el causante de un

Localizado el causante de un accidente al circular en dirección contraria en Aiguaviva (Girona)

El fiscal general de Honduras anuncia "acciones" para evitar la "impunidad" si Trump indulta a Hernández

La firma de marketing Omnicom despedirá a más de 4.000 trabajadores en el marco de su fusión con Interpublic

El exlíder laborista Jeremy Corbyn presenta en sociedad a su nuevo partido tras una difícil fundación

La OMS recomienda el uso de fármacos GLP-1 para tratar la obesidad junto a dieta saludable y actividad física

ENTRETENIMIENTO

El mensaje con el que

El mensaje con el que Nicole Kidman celebró Acción de Gracias tras su divorcio de Keith Urban

La hija de Paul Walker rindió homenaje al actor 12 años después de su muerte: “Te amo para siempre”

George Clooney recordó el papel que Brad Pitt le quitó hace más de 30 años y cambió su carrera para siempre

El regreso de Bon Jovi a Wembley promete una reconciliación largamente esperada: “No fue justo, así que no toqué allí durante años”

Jodie Foster reveló secretos del rodaje de Taxi Driver: “De Niro me pareció la persona menos interesante del mundo”