Chile: últimas encuestas dan por ganador a José Antonio Kast por sobre Jeannette Jara

Kast captaría gran parte de los votos de Evelyn Matthei, Johannes Kaiser y Franco Parisi, según las encuestas.

Este domingo se inició la veda de encuestas a dos semanas del balotaje presidencial en Chile -el 14 de diciembre-, y los últimos sondeos publicados dan por ganador por amplia ventaja al líder republicano, José Antonio Kast, por sobre la carta oficialista, Jeanette Jara.

De acuerdo a Plaza Pública Cadem, por ejemplo, Kast se erigiría con el 58% de las intenciones de voto versus un 42% de Jara, a saber, 16 puntos de diferencia, gracias al trasvasije de votos desde el libertario Johannes Kaiser, Evelyn Matthei -la “derecha tradicional” chilena-, y el timonel del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi.

Según el estudio, Kast se quedaría con el 37% de los sufragios de Parisi, el 22% votaría por Jara y un 41% aseguró que aún no sabe a quién le dará su apoyo.

En tanto, el 60% de los votos de Matthei irían para Kast y el 22% para Jara, mientras que el 18% dijo que aún no sabe o no quiso responder.

En adición, Kast se quedaría con el 89% de los votos de Kaiser y ninguno de sus votantes planea sufragar por Jara, aunque el 11% respondió que aún no sabe por quién lo hará.

Jeannette Jara no lograría captar los votos del centro político.

Activa Pulso Ciudadano: 15,1% de indecisos

Dichas cifras fueron refrendadas por Activa Research Pulso Ciudadano, cuya medición arrojó -en un escenario en el que contabilizaron el 100% de votos válidos-, que el timonel republicano se erigiría como el nuevo presidente con el 58,9% de las preferencias versus el 41,1% de la militante comunista.

Sin embargo, aunque el 79% de los encuestado aseguró tener “muy decidido/decidido” por quién sufragará, el 5,9% dijo estar “medianamente decidido” y un 15,1% sostuvo que aún está “poco/nada decidido” a quien le dará su apoyo en el balotaje.

Finalmente, el 88,9% de los consultados dijo estar “muy seguro/seguro” de que volverá a las urnas este 14 de diciembre; 5,6% dijo que “no está seguro” y el 5,5% aseguró que está “muy seguro /seguro” de que no llegará a sufragar ese día.

Sin embargo, el PDG (partido de Parisi) decidió en una consulta online no apoyar a ningún candidato.

Consulta PDG: 78% no apoyará a ningún candidato

Así las cosas, el Partido de la Gente (PDG) llevó a cabo este domingo una consulta online entre sus militantes a fin de dilucidar a quién apoyarán en segunda vuelta y su resultado deja abierto el escenario, pues un 78% aseguró que votará nulo o en blanco.

Ello, luego que su mandamás, el economista Franco Parisi, se alzara con el tercer lugar en la primera vuelta presidencial con el 19,71% de las preferencias, a saber, un total de 2.552.649 votos.

“El resultado es contundente y paso a señalar la opción: Un 78% se inclinó por la opción nulo o blanco, un 20% por la opción de José Antonio Kast y un 2% por Jeannette Jara”, señaló por la noche el presidente del partido, Rodrigo Vattuone.

Aunque no se informó cuántos militantes participaron de la medición, Vattuone sostuvo que se trató de “un acto democrático dirigido por los presidentes regionales” y que incluso hubo gente que votó desde fuera de Chile.

“Respetando plenamente la voz de nuestros militantes, el PDG adopta como posición oficial para la segunda vuelta la opción Nulo o Blanco. Este resultado refleja el descontento legítimo de nuestras bases con las alternativas que estarán en el próximo balotaje”, señalaron mas tarde desde dicha colectividad mediante un comunicado de prensa.