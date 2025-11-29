“Misión Spaceward 2025″: Brasil se prepara para su primer lanzamiento orbital comercial

Brasil se prepara para su primer lanzamiento orbital comercial

Si las condiciones lo permiten, está previsto para el próximo 17 de diciembre el lanzamiento desde la base de Alcântara (CLA), en el estado de Maranhão, al noreste de Brasil, del cohete HANBIT-Nano, de la empresa surcoreana Innospace. Se trata de un acontecimiento histórico, ya que, por primera vez en la historia espacial de Brasil, se realizará un lanzamiento orbital con fines comerciales. Hasta ahora, el gigante latinoamericano ya ha lanzado cientos de cohetes suborbitales, es decir, que no ponen satélites en órbita terrestre, sino que siguen una trayectoria parabólica y suelen caer al mar.

Esta vez, sin embargo, a través de una asociación privada, Brasil comienza a poner satélites en órbita mediante la tecnología de los vehículos lanzadores de satélites, los cohetes, considerados un paso fundamental para la autonomía y la soberanía nacional. El evento también es una oportunidad para reescribir la historia de la base de Alcântara tras la trágica explosión de 2003, cuando el VLS-1 V03, el prototipo del cohete desarrollado por el programa espacial brasileño para poner satélites en órbita, explotó tres días antes del lanzamiento. El cohete debía poner en órbita el microsatélite científico SATEC, desarrollado por la agencia espacial nacional, y el nanosatélite UNOSAT, de la Universidad del Norte de Paraná. El encendido accidental de uno de los motores de la primera etapa del cohete lo hizo explotar mientras aún se encontraba en la torre de integración. En unos ocho segundos, la estructura quedó envuelta en llamas y gases a más de 3000 °C. La explosión causó la muerte de 21 ingenieros y técnicos que trabajaban en la rampa, lo que convirtió el suceso en la tragedia más grave del programa espacial brasileño.

El lanzamiento en diciembre del cohete HANBIT-Nano forma parte de la misión Spaceward 2025, llevada a cabo por la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) en colaboración con la Agencia Espacial Brasileña (AEB). “Brasil entrará finalmente en el mercado del lanzamiento de satélites y experimentos espaciales, ofreciendo una posición geográfica que permite lanzamientos más pesados con un mayor ahorro de combustible en prácticamente cualquier órbita terrestre. Hará crecer la economía espacial brasileña, no solo atrayendo recursos, sino estimulando la aplicación tecnológica, científica y comercial del sector espacial”, explica a Infobae Bruno Martini, investigador del Laboratorio de Simulaciones y Escenarios Prospectivos (LSC) de la UNIFA, la universidad de la Fuerza Aérea Brasileña, y becario de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos. El centro de lanzamiento de Alcântara es considerado una de las bases más estratégicas del mundo para los lanzamientos espaciales por su proximidad al ecuador, ideal para los lanzamientos porque allí la rotación de la Tierra es máxima. Si cada grado de latitud más alejado del ecuador supone una pérdida de velocidad y capacidad de carga, Alcântara ofrece una ganancia de energía del 20-30% en comparación con bases como Cabo Cañaveral en Estados Unidos o Kouro en la Guayana Francesa. Alcântara también goza de una ubicación geográfica casi perfecta, ya que está cerca del Atlántico. Los lanzamientos hacia el este, sobrevolando solo el mar durante cientos de kilómetros, se realizan con la máxima seguridad y sin riesgos para la población, ya que no hay ninguna ciudad ni territorio habitado bajo la trayectoria.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (REUTERS/Ueslei Marcelino/Archivo)

Precisamente su posición estratégica ha atraído también el interés de China, que querría lanzar desde allí los próximos satélites del programa sino-brasileño CBERS (China-Brazil Earth Resources Satellite) en lugar de desde la base china de Taiyuan. Se trata de los satélites CBERS-6, cuyo lanzamiento está previsto en 2028 para la observación de la Tierra en tiempo real en busca de deforestación e incendios, y CBERS-5 en 2030, para recopilar datos meteorológicos y climáticos. A cambio de este uso del suelo brasileño, Pekín se ha mostrado dispuesta a proporcionar gratuitamente al Gobierno de Lula un lote de modernos cazas polivalentes Chengdu J-10C. Sin embargo, la propuesta ha creado alerta. Aunque las imágenes de los satélites CBERS son públicas y gratuitas, el programa ya ha permitido a China, desde 1999 hasta la fecha, con cinco satélites lanzados, cartografiar en detalle los recursos naturales brasileños, desde los bosques hasta los minerales y la agricultura. El uso de Alcântara podría acelerar aún más este proceso, dando a Pekín una ventaja estratégica permanente sobre el territorio, la deforestación, los incendios y las inversiones en la Amazonia y en el resto del país latinoamericano.

El interés espacial de China también se extiende al telescopio Bingo, que pronto entrará en funcionamiento en el estado de Paraíba, en el noreste de Brasil. Aunque se trata de una iniciativa científica civil, la participación de la empresa china CETC (China Electronics Technology Group Corporation) representa un riesgo para la seguridad. La CETC es un conglomerado estatal chino conocido por su estrategia de doble uso (civil-militar) y está directamente vinculado al Ejército Popular de Liberación (EPL). Está bajo observación internacional porque produce tecnologías avanzadas de vigilancia masiva, guerra electrónica y espionaje informático. Varios gobiernos, entre ellos Australia y Japón, y universidades ya han limitado o prohibido la colaboración con CETC precisamente por los riesgos asociados a sus tecnologías de doble uso.

La expansión de China también se ha beneficiado de un vacío de años de inversión gubernamental en el sector espacial. Según un informe de la Confederación Brasileña de la Industria, la CNI, publicado el pasado mes de junio, el país latinoamericano es el penúltimo de los países del G20 en inversión pública en el sector espacial, solo por delante de México. Brasil representa apenas el 0,04% del gasto público mundial en el sector espacial. En 2023, el Gobierno brasileño destinó solo 47 millones de dólares (el 0,002 % del PIB) al espacio, unas 30 veces menos en porcentaje que la media del G20, y entre 2013 y 2023 el presupuesto de la Agencia Espacial Brasileña (AEB) se redujo en un 68%. Sin embargo, hay señales de recuperación. El reciente programa de política industrial nacional Nova Indústria Brasil (NIB) prevé destinar 113.000 millones de reales (21,2 millones de dólares) hasta 2033 a la soberanía aeroespacial y de defensa, con el objetivo de alcanzar un 55% de dominio tecnológico en 2026 y un 75% en 2033 (hoy en día es del 42,7%). Además, la empresa pública vinculada al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación FINEP (acrónimo de “Financiadora de Estudios y Proyectos”) ha lanzado licitaciones por valor de casi 1.000 millones de reales (187,3 millones de dólares) en subvenciones e inversiones privadas para nuevos lanzadores, satélites de alta resolución y tecnologías de doble uso. “Brasil reúne todas las condiciones para aplicar al sector aeroespacial las lecciones de éxito acumuladas en su sector aeronáutico, especialmente en el caso de Embraer, que se ha convertido en un ejemplo mundial de innovación y competitividad. Así como el país ha estructurado un polo aeroespacial moderno y productivo en São José dos Campos (en el estado de San Pablo), espero sinceramente que estimule la creación de un polo tecnológico en torno a Alcântara”, dice Martini a Infobae.

Entre los proyectos en desarrollo en Brasil se encuentran el Microlanzador Brasileño (MLBR), es decir, un cohete autónomo nacional, el VLM-AT, que es un Vehículo Lanzador de Microsatélites con Autonomía Tecnológica, y, por último, el RATO-14X, un cohete auxiliar para el vehículo hipersónico 14X, el más grande jamás diseñado en Brasil. “Sectores como la conservación del espacio, la agricultura de precisión, la meteorología y la climatología ya dependen en gran medida de los recursos espaciales. Y gracias al papel global de Brasil en estos sectores, las aplicaciones espaciales brasileñas refuerzan significativamente la seguridad alimentaria, la conservación de la biodiversidad y el equilibrio climático a escala planetaria”, afirma Martini a Infobae.

El presidente de China, Xi Jinping, en una imagen de archivo (Kremlin/DPA/Europa Press)

Uno de los sectores de investigación de vanguardia de Brasil que está adquiriendo importancia internacional es precisamente el desarrollo de la agricultura espacial. Con el avance de los planes de colonización de la Luna y Marte, crece la necesidad de producir alimentos en entornos de microgravedad, con escasez de agua y ausencia de condiciones ambientales ideales. La empresa brasileña de investigación agrícola Embrapa estableció en 2023 una asociación de estudio con la Agencia Espacial Brasileña (AEB) y la NASA en el marco del programa Artemis. El 14 de abril de 2025, la cápsula New Shepard de Blue Origin realizó un vuelo suborbital con una tripulación íntegramente femenina y semillas y plantas brasileñas destinadas a experimentos de agricultura espacial, como batatas y garbanzos. Se trata de las primeras muestras agrícolas brasileñas enviadas al espacio y forman parte del programa Rede Space Farming Brazil, una red nacional coordinada por Embrapa y la AEB. El objetivo del programa es estudiar cómo la microgravedad y la radiación cósmica influyen en la germinación, el crecimiento y el metabolismo de las plantas, inducir mutaciones útiles mediante la exposición a la radiación espacial para obtener variedades más compactas, resistentes a la sequía y adaptadas a los futuros escenarios de cambio climático en la Tierra, y acelerar la mejora genética de los productos brasileños. “Embrapa reúne décadas de experiencia e innovación que han transformado a un país con enormes dificultades para producir alimentos en un clima tropical en uno de los mayores exportadores agrícolas del planeta. Así es como Brasil se ha convertido en un auténtico granero mundial, un elemento central para la seguridad alimentaria global y ahora, naturalmente, aspira a aplicar esta competencia al campo de la agricultura espacial”, explica Martini a Infobae.

El pasado mes de octubre, el Ministerio de Defensa brasileño publicó la segunda edición del Programa Estratégico de Sistemas Espaciales, el PESE, documento que define la política espacial nacional con enfoque en la perspectiva de la defensa, la soberanía y la autonomía tecnológica. El texto sustituyó a la versión de 2018. Entre sus objetivos se encuentran garantizar a Brasil un acceso autónomo y asegurado al espacio en cualquier escenario, incluso en caso de crisis o embargo internacional, desarrollar tecnologías críticas como satélites y lanzadores, minimizando la dependencia de proveedores extranjeros, así como integrar plenamente el sector espacial militar con el civil para optimizar los recursos, los conocimientos técnicos y las infraestructuras. En definitiva, el espacio ya no es solo el lugar de la ciencia, sino también un lugar estratégico en caso de conflictos. “Una amenaza creciente es el uso de armas antisatélite (ASAT) diseñadas para interrumpir, degradar, corromper o inutilizar el servicio prestado por un satélite adversario. Estados Unidos, Rusia, China e India, por este orden, ya han llevado a cabo pruebas cinéticas ASAT, destruyendo sus propios satélites inoperativos y generando peligrosas nubes de escombros que amenazan incluso la vida de los astronautas. Brasil ya se ha posicionado en las Naciones Unidas (ONU) para pedir el cese de estas pruebas”, explica Martini a Infobae. El experto señala que “una escalada bélica podría llevar definitivamente a una guerra espacial clara e inequívoca, en la que los adversarios intentarían negarse entre sí el uso de las capacidades espaciales”. Esto podría desencadenar una carrera armamentística en el espacio, con comportamientos cada vez más hostiles y amenazantes, aumentando la inseguridad global y minando la confianza en los acuerdos y tratados internacionales que protegen el uso pacífico del espacio".

El enorme volumen de desechos espaciales también supone una amenaza para las operaciones espaciales de cualquier país. “Por eso es tan importante que Brasil amplíe su contribución a la contención de esta amenaza involuntaria, que aumenta con la acumulación de desechos espaciales en la órbita terrestre”, dice Martini a Infobae. Sin embargo, en el país latinoamericano, al igual que en el resto de la región, hay pocos sensores dedicados a la detección, identificación y seguimiento de objetos espaciales, una contribución importante para la seguridad del espacio global. “Brasil podría albergar una amplia y diversificada red de estos sensores en tierra, ampliando significativamente la cobertura global del entorno orbital. El intercambio de estos datos reduciría el riesgo de colisiones entre satélites y estaciones espaciales. Aunque Brasil ya participa en estas iniciativas, aún no cuenta con una red sólida de sensores propia, lo que representaría una oportunidad estratégica para el país y la región”, afirma Martini. El experto también lanza un mensaje de cooperación a los demás países latinoamericanos. “Compartimos realidades similares y retos urgentes. Las potencias espaciales tienen mucho que ganar al establecer asociaciones con Brasil en temas como la vigilancia medioambiental global y la meteorológica espacial, la telemetría de alta precisión, la producción agrícola en la Tierra y en el espacio, así como el desarrollo de normas y mejores prácticas para actividades espaciales sostenibles. Por lo tanto, ha llegado el momento de ampliar esta colaboración. Brasil está dispuesto a contribuir más y a construir, con diferentes socios, soluciones espaciales que beneficien no solo a la región, sino a toda la humanidad”, concluye Martini.