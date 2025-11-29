Honduras se prepara para unas elecciones clave con la atenta mirada de Estados Unidos

Nasry “Tito” Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional de Honduras, encabezó un multitudinario acto en Tegucigalpa (Infobae)

Honduras se prepara para unas elecciones generales decisivas este domingo, en las que más de seis millones de ciudadanos están convocados a las urnas para definir si el país continuará bajo el oficialismo de izquierda o dará paso al retorno de la derecha. El proceso, marcado por un ambiente de tensión y denuncias de irregularidades, se desarrolla bajo la atenta mirada de Estados Unidos, que ha manifestado un apoyo explícito al candidato opositor Nasry Asfura y exige garantías de transparencia electoral.

El país centroamericano, con Tegucigalpa como epicentro político, enfrenta sus duodécimas elecciones desde el restablecimiento de la democracia en 1980. La jornada electoral se realizará bajo un estado de excepción vigente desde diciembre de 2022, una medida que ha generado rechazo en diversos sectores y ha puesto en el centro del debate la necesidad de asegurar condiciones adecuadas para el escrutinio.

Rixi Moncada, representante del partido Libertad y Refundación (Libre), busca consolidar el proyecto de “refundación” del Estado y asegurar un segundo mandato consecutivo para la izquierda. Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, encabeza la principal fuerza opositora, mientras que Salvador Nasralla, del Partido Liberal, se presenta por cuarta vez como alternativa con un discurso orientado a la seguridad y la modernización. El próximo presidente asumirá el cargo el 27 de enero de 2026, sucediendo a Xiomara Castro.

El contexto social está marcado por altos índices de pobreza, que afectan a más del 60% de los diez millones de habitantes, así como por el desempleo, la inseguridad y la corrupción. Estos factores han erosionado la confianza en la clase política y alimentan el descontento ciudadano.

Los hondureños votarán este domingo en unas elecciones clave para el futuro del país

Las denuncias de fraude han rodeado el proceso electoral hondureño, con acusaciones cruzadas entre el oficialismo y la oposición. Bajo el gobierno de Castro, la transparencia del proceso ha sido puesta en duda por la presunta intromisión del Ministerio Público, que ha abierto investigaciones contra altas autoridades electorales, y por la posible injerencia de las Fuerzas Armadas en funciones que corresponden al Consejo Nacional Electoral (CNE).

El Ministerio Público y las Fuerzas Armadas han sido señalados por partidos y organizaciones civiles debido a la apertura de investigaciones y la intervención en competencias propias del CNE, lo que ha incrementado la desconfianza en la autonomía de las instituciones encargadas del proceso.

El analista Lester Ramírez, consultado por EFE, advierte que la votación por sí sola no bastará para renovar instituciones “plagadas de corrupción” y subraya la importancia de la rapidez y el respaldo técnico en la divulgación de los resultados preliminares por parte del CNE para reducir el riesgo de violencia postelectoral. Ramírez también cuestiona la credibilidad de las autoridades electorales y destaca la relevancia de la observación nacional e internacional, especialmente de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA), para garantizar la transparencia.

La campaña electoral ha estado marcada también por la atenta mirada de Estados Unidos. El propio presidente Trump ha manifestado un respaldo explícito a Asfura, a quien califica como “el único verdadero amigo de la libertad en Honduras”. En mensajes difundidos en redes sociales, el líder republicano ha pedido a los hondureños votar por el candidato nacionalista y ha advertido sobre el riesgo de que “narcoterroristas” como Nicolás Maduro tomen el control del país, comparando la situación con la de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Nasry Asfura recibió un fuerte respaldo de Donald Trump para las elecciones de este domingo (REUTERS/Leonel Estrada)

Trump ha reiterado que, de ganar Asfura, Estados Unidos brindará un “gran apoyo” al país centroamericano y trabajará estrechamente con su gobierno. En contraste, ha señalado que no colaborará con Rixi Moncada ni con Salvador Nasralla, a quienes tilda de “comunistas” o “no confiables para la libertad”. Además, el mandatario estadounidense ha prometido un indulto total al ex presidente Juan Orlando Hernández en caso de una victoria de Asfura.

Por su parte, el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, instó en la OEA a que la jornada electoral transcurra “libre de intimidación, fraude e injerencia política”, y pidió a los gobiernos del continente vigilar de cerca el proceso para asegurar el respeto al voto ciudadano.

El gobierno de Donald Trump sigue de cerca los comicios en Honduras (EFE/GRAEME SLOAN / POOL)

El resultado de las elecciones podría provocar cambios significativos en la política exterior de Honduras. Si Rixi Moncada resulta electa, se consolidarían las relaciones con el régimen de China, establecidas en marzo de 2023 por la presidenta Xiomara Castro tras romper vínculos con Taiwán. Sin embargo, sectores empresariales han expresado insatisfacción con los resultados comerciales obtenidos hasta ahora con el gigante asiático.

En caso de triunfo de Nasry Asfura, el país cortaría relaciones con Beijing y restablecería los lazos con Taiwán, además de fortalecer vínculos con Estados Unidos e Israel.

Nasralla, por su parte, ha declarado que, de llegar a la presidencia, romperá relaciones con Venezuela y retomará las relaciones con Taiwán, manteniendo con China únicamente vínculos económicos.

Rixi Moncada busca seguir el camino de la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro (REUTERS/Fredy Rodriguez)

Además de elegir al próximo presidente, los hondureños votarán por tres designados presidenciales, 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Parlamento Centroamericano. La atención estará puesta en la participación ciudadana, el comportamiento de los candidatos y la capacidad de las instituciones para ofrecer resultados confiables en un contexto de desconfianza y temor a la violencia.

El desenlace de estas elecciones no solo definirá el rumbo político de Honduras, sino que también pondrá a prueba la capacidad del nuevo gobierno para recuperar la confianza de la ciudadanía y responder a las demandas de transformación institucional y social.