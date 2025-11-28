América Latina

Daniel Noboa buscará enmiendas en la Asamblea ecuatoriana pese al revés en las urnas

El presidente ratificó que impulsará cambios al código penal y la eliminación del estatus prioritario para presos

El presidente de Ecuador, Daniel
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa. REUTERS/Cesar Munoz

El presidente Daniel Noboa confirmó que impulsará sus reformas constitucionales por la vía de las enmiendas en la Asamblea Nacional, pese a la derrota de su reciente consulta popular. En una entrevista difundida la noche del 27 de noviembre, el mandatario sostuvo que las modificaciones que impulsa responden a reclamos ciudadanos que, asegura, escucha durante los recorridos y diálogos que sostiene en distintos puntos del país.

Entre las reformas, el presidente mencionó cambios en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y la eliminación del estatus de grupo prioritario para las personas privadas de libertad, una propuesta que ya había formado parte del paquete de preguntas rechazado por la Corte Constitucional o derrotado en las urnas. En su argumentación, aseguró que una persona privada de libertad “tiene derechos reducidos” y que no debería ser considerada prioritaria frente a otros grupos de la población.

Noboa defendió que su Gobierno seguirá utilizando la vía legislativa para modificar la Constitución a través de enmiendas. Señaló que, tras dos años de gestión, “tenemos tres años y medio más de gobierno y fue una decisión del pueblo”. Al referirse a la consulta, insistió en que “hicimos nuestro trabajo, preguntar al pueblo”, y sostuvo que las preguntas estaban orientadas a reducir burocracia, limitar el financiamiento público a partidos políticos, reforzar la cooperación internacional en seguridad y habilitar cambios constitucionales en materia penal y carcelaria. Dijo que, aunque la ciudadanía se pronunció, su administración “seguirá trabajando incansablemente para hacer las reformas y los cambios que se deben hacer”, y recalcó que lo hará “por vía Asamblea, por vía enmiendas constitucionales”.

Fotografía de archivo en la
Fotografía de archivo en la que se captó a un escuadrón policial al resguardar la entrada principal de la sede de la Corte Constitucional del Ecuador, en Quito (Ecuador). EFE/José Jácome

En ese marco, lanzó cuestionamientos hacia la Corte Constitucional, institución con la que su Gobierno ha tenido tensiones desde el inicio de su mandato. Noboa afirmó que espera que el tribunal “ya no se vuelva un enemigo del pueblo” y que valore la coyuntura nacional para destrabar cambios normativos. La Corte había frenado iniciativas del Ejecutivo cuando consideró que algunas propuestas debían tramitarse como reformas totales y no como enmiendas, lo que implicaba requisitos más complejos, como una nueva consulta popular.

Según Noboa, los cambios constitucionales son necesarios para enfrentar lo que describe como un deterioro del sistema judicial y de la seguridad pública. Citó reclamos ciudadanos sobre decisiones de jueces en casos de liberación de personas procesadas o sentenciadas por delitos graves. “Mucha gente me lo dice: ¿cómo sueltan a los criminales?, ¿cómo pueden hacer esto?”, afirmó.

El mandatario contextualizó este intento de reformas dentro de lo que describe como avances económicos y de seguridad durante su administración. Dijo que su Gobierno “le ha dado la vuelta a la economía”, con reducción del riesgo país, aumento del consumo, crecimiento de ventas y un rediseño fiscal que—según su visión—permite incrementar la obra pública. Sostuvo que, a pesar de menores ingresos petroleros y menores precios de exportación como el cacao, el país creció en ventas totales y locales. También afirmó que su administración ha “contenido a las mafias” y que grupos narcoterroristas estuvieron cerca de tomarse el país antes de su llegada al poder.

El presidente de la República,
El presidente de la República, Daniel Noboa, participó de la entrega de la carta de compromiso para el pago montepío a los beneficiarios de los afiliados del seguro social campesino, como un acto de justicia social largamente postergado. (Carlos Silva/Presidencia de la República)

En la entrevista, Noboa reiteró que no espera ninguna cooperación de sus opositores políticos. “¿Qué espero de ellos? Nada”, afirmó, y calificó al correísmo como un movimiento que, según él, responde a intereses narcoterroristas y busca desestabilizar su Gobierno. Consideró que, pese a ello, la mayor parte de la ciudadanía continúa respaldándolo y valorando su gestión en seguridad.

También mencionó que su administración impulsará obras relevantes en 2026, desde infraestructura vial hasta proyectos como el Museo Nacional en Quito y la torre oncológica. Aseguró que, con financiamiento asegurado, se ejecutarán inversiones en salud pública bajo nuevos sistemas de control de inventarios de medicinas para prevenir corrupción.

Noboa insistió en que su mandato fue electo para luchar contra la corrupción y el crimen organizado, y que por eso no tenderá puentes con actores que considere ligados a estos fenómenos. “Tenderemos puentes a todas las personas que quieran un mejor país, pero no significa tender puentes a gente involucrada con crimen organizado”, dijo.

