América Latina

Los cuatro de Guayaquil: el juicio entra a la fase de defensa de los 17 militares

Uno de los abogados de los militares pidió la exclusión e invalidez de varios informes, pericias y reconstrucciones del caso

Guardar
Los niños desaparecieron el 8
Los niños desaparecieron el 8 de diciembre de 2024, luego fueron encontrados calcinados. REUTERS/Santiago Arcos

El juicio por la desaparición forzada con resultado de muerte de los cuatro niños del sector Las Malvinas, en Guayaquil, entró en una nueva etapa este lunes, luego de que la Fiscalía concluyera la presentación de su prueba documental. Tras cuatro semanas de audiencias, el Tribunal Penal de Guayaquil dio paso a la intervención de las defensas de los 17 militares procesados, quienes anunciaron que buscarán desvirtuar varios de los elementos expuestos por el Ministerio Público y que ya iniciaron los primeros intentos por invalidar documentos clave del expediente.

La jornada empezó con un recuento final del fiscal del caso, quien enumeró las piezas documentales recabadas durante la investigación: declaraciones de los soldados imputados, videos de cámaras de seguridad de la avenida 25 de Julio y de la Base Aérea de Taura, dos reconstrucciones de hechos: la inicial y la que reveló golpes, insultos y castigos, informes antropológicos y forenses, y testimonios de adolescentes que estuvieron presentes la noche en que los niños fueron interceptados por personal militar. El expediente fiscal, según se expuso en sala, está compuesto por aproximadamente 50 cuerpos procesales que suman más de 5.000 páginas.

Entre esos documentos constan además oficios emitidos por las Fuerzas Armadas y la FAE sobre disposiciones internas adoptadas tras conocerse el caso, así como los resultados de la pericia informática a los teléfonos incautados durante los allanamientos del 23 de diciembre de 2024 en la Base Aérea de Taura.

Los familiares y amigos de
Los familiares y amigos de los menores lloran en uno de los ataúdes. REUTERS/Santiago Arcos

Ese informe reveló un chat grupal llamado “Asesoría jurídica”, en el que los militares discutieron la aprehensión de los menores, coordinaron una reunión por Zoom y comentaron la necesidad de “unificar versiones”. En uno de los mensajes revisados por Criminalística, un uniformado señalaba que “en los informes nadie puso que hubo un disparo” y que no estaban “tratando de culpar a nadie”.

La Fiscalía reprodujo además el testimonio anticipado de un ciudadano identificado como Luis T., quien relató que, la noche del 8 de diciembre, vio a los cuatro niños afuera de su vivienda en Taura, semidesnudos y pidiendo ayuda. Según su declaración, les prestó ropa y facilitó un teléfono para que intentaran llamar a sus padres. El Tribunal permitió la reproducción del audio luego de que la Policía no lograra ubicar al testigo pese a las boletas emitidas para su localización. Otro testigo clave, que afirmó haber visto a los adolescentes subirse a una canoa, tampoco pudo ser encontrado.

Con el cierre de la prueba documental fiscal, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, que representa a las familias de los niños, anunció que acoge íntegramente los elementos presentados y respalda la investigación. Tras esa intervención, el Tribunal dispuso un receso para dar inicio a la fase de contradicción.

Una pancarta en el exterior
Una pancarta en el exterior de un complejo judicial durante una protesta contra la desaparición forzada de cuatro menores, en Guayaquil (Ecuador). 31 de diciembre de 2024. REUTERS/Santiago Arcos

El primer abogado en intervenir fue el defensor de uno de los militares, quien solicitó al Tribunal declarar nulas varias pruebas documentales. Impugnó las actas de levantamiento de los cuerpos hallados en una zona de manglar en Taura, argumentando supuestas inconsistencias entre las versiones preliminares de familiares y testigos con sus testimonios posteriores ante el Tribunal. También pidió dejar sin efecto los informes de reconstrucción de hechos, incluida la pericia que describió golpes, latigazos e insultos, así como los informes antropológicos y forenses que sustentan la acusación. Cuestionó además las declaraciones de un coronel de la FAE y alegó ausencia de un perito durante una diligencia específica.

La defensa anunció que presentará una lista inicial de más de cien testigos y documentos propios, aunque adelantó que depurará ese número para concentrarse en cinco o seis testigos por cada abogado, más el testimonio de los procesados.

La audiencia se reanudará en los próximos días, cuando las defensas inicien la práctica de su prueba testimonial y documental. Los abogados de los militares han anticipado que intentarán desmontar la tesis fiscal de desaparición forzada, un delito de lesa humanidad, y que buscarán demostrar que los uniformados no tuvieron responsabilidad directa en las muertes de Ismael y Josué Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina. La Fiscalía, en cambio, sostiene que existen suficientes elementos que prueban que los niños fueron interceptados, retenidos, golpeados y trasladados bajo custodia militar antes de aparecer calcinados en Taura.

Temas Relacionados

Cuatro de GuayaquilNiños de las MalvinasDesaparición forzada Ecuador

Últimas Noticias

José Antonio Kast se reunió con el ministro de Seguridad y Justicia de Nayib Bukele

Gustavo Villatoro expuso en un seminario sobre políticas penitenciarias en Santiago

José Antonio Kast se reunió

El turismo se consolida como un motor del desarrollo de América Latina y el Caribe

Así lo revela un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

El turismo se consolida como

Vocera presidencial cuestiona los viajes de Edmand Lara: “De 14 días de gestión, seis estuvo fuera”

En medio de las crecientes tensiones en el Órgano Ejecutivo, la vocera Carla Faval anunció una reunión entre Rodrigo Paz y el vicepresidente

Vocera presidencial cuestiona los viajes

Tragedia en Brasil: un empleado murió aplastado por un árbol navideño en el centro de la ciudad de Manaos

El accidente ocurrió durante la instalación de la estructura festiva en la plaza de la capital del estado de Amazonas. Autoridades hallaron irregularidades en el operativo

Tragedia en Brasil: un empleado

El partido de Jair Bolsonaro insistirá en una amnistía para librarlo de su condena por el intento de golpe de Estado en Brasil

El senador Flávio Bolsonaro, hijo del ex jefe de Estado, declaró que la prioridad será impulsar el proyecto en la Cámara de Diputados

El partido de Jair Bolsonaro
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
A pesar que Daniel Briceño

A pesar que Daniel Briceño dice no tener inhabilidad para las elecciones del 2026 la exfiscal Angélica Monsalve dijo lo contrario: “Se va a quedar con las ganas”

Tipo de cambio: precio del dólar canadiense en México hoy 25 de noviembre

Rating Colombia: así le fue a la primera parte de la gran final de ‘MasterChef Celebrity 2025′

Sandra Golpe bate récords en ‘Antena 3 Noticias 1’ y firma su mejor dato de audiencia en 17 años

Cayó ‘Máscara’, cabecilla del Clan del Golfo que coordinaba el envío de cocaína al Caribe colombiano: extorsionaba a comerciantes

INFOBAE AMÉRICA
Huawei presenta Mate 80 Pro

Huawei presenta Mate 80 Pro Max, con Kirin 9030 Pro y una cámara con dos teleobjetivos

Somalia anuncia la muerte de un alto cargo de Al Shabaab en una operación al sur de Mogadiscio

Marta Castro desvela que espera una niña con Rodri Fuertes

Hamás alerta del ahondamiento de la crisis humanitaria en Gaza a causa de las últimas inundaciones

Mucha gente usa la cafetera italiana a diario, pero casi nadie sabe limpiarla bien: pasos, trucos y errores a evitar

ENTRETENIMIENTO

Jake Gyllenhaal impresiona con su

Jake Gyllenhaal impresiona con su increíble transformación física para “Road House” a los 44 años

“Wicked: Por Siempre” supera los 226 millones en su lanzamiento mundial y logra el mayor debut para un musical

“El streaming no es una revolución”: Edgar Wright reivindica las salas de cine tras el estreno de “The Running Man”

Stranger Things: la batalla final en Hawkins, el regreso de Eleven y la amenaza de Vecna marcan el adiós de una era

Jane Fonda revela su mayor temor: “Me da miedo morir con muchos arrepentimientos”