América Latina

Uruguay envejece, pierde población y sus habitantes trabajan menos horas

Con el aumento de la edad de las personas cambian también las tendencias de consumo de los uruguayos: se vuelcan más hacia la contratación de servicios de salud, cuidados y confort para el hogar

Guardar
Cada vez son menos los
Cada vez son menos los jóvenes en Uruguay (REUTERS/Ana Ferreira)

El último censo de Uruguay muestra que la población del país está estancada y que hay un envejecimiento de los habitantes del suelo uruguayo. Esta tendencia todavía no se hace evidente en el mercado laboral: la cantidad de personas en edad de trabajar seguirá creciendo por unos 10 años, aunque luego comenzará a caer. Esto trae varios desafíos para la política pública del país, concluyó un estudio de la consultora uruguaya Exante.

En un informe de tendencias demográficas, la firma proyecta que habrá un envejecimiento de la fuerza de trabajo en la próxima década, que pondrá presión en la cantidad de horas trabajadas, dijo el director de la consultora, Pablo Roselli, al noticiero Telemundo de Canal 12.

“Cuando las personas envejecen, a partir de ciertos umbrales, empiezan a trabajar un poco menos. Esa es una tendencia que se sumará a una más general, que no está muy presente en la conversación pública en Uruguay, que es que los uruguayos ya estamos trabajando menos. Cuando uno mira la cantidad de horas trabajadas por persona ocupada en Uruguay, en los últimos 20 años se ha observado un declive bien significativo”, dijo Roselli.

Una vista aérea muestra la
Una vista aérea muestra la ciudad de Montevideo, Uruguay 9 de febrero 2024. REUTERS/Ana Ferreira

El economista explicó que cuando las personas aumentan sus ingresos, suelen elegir un balance distinto entre el trabajo y la calidad de vida.

En los últimos 20 años, las horas habituales trabajadas por ocupado cayeron más de cuatro horas semanales, mientras que la tasa de actividad aumentó en todos los grupos de edad mayores de 25 años. Hoy, los mayores de 50, ya representan algo más de la cuarta parte de las horas efectivamente trabajadas en la economía, señaló la consultora, según consignó El Observador.

Uruguay presentará hasta el 2033 un “mix de edades” que será amortiguado por la caída de horas por ocupado. El país conservará, por unos 10 años, un bono demográfico a su favor. Pero hacia el 2050 y el 2070, la combinación de una menor población activa y un mayor peso de las edades con menos horas laborales tendrá efectos negativos en la disponibilidad total de horas trabajadas.

Trabajadores de la construcción en
Trabajadores de la construcción en una obra en Montevieo (Uruguay), en una fotografía de archivo. EFE/Iván Franco

Según el estudio, Uruguay tiene margen para contrarrestar los efectos del cambio demográfico a través de políticas públicas que se orienten en mejorar el funcionamiento del mercado laboral, que aumente la tasa de actividad en segmentos específicos, que reduzcan el desempleo estructural y eleve la cantidad de horas trabajadas.

Para Uruguay es cada vez más necesario tener una economía abierta al mundo, según los economistas de Exante. Señalaron que la inmigración de la última década permitió que el saldo migratorio sea prácticamente nulo, cuando el país debería aspirar a que sea positivo.

En cuanto a los departamentos, Canelones y Maldonado son los que registraron un mayor crecimiento poblacional desde el último censo. Montevideo sigue siendo el más poblado, pero redujo su peso relativo en las últimas décadas.

La consultora también concluyó que habrá cambios en las tendencias de consumo. En línea con la evidencia internacional, los adultos consumen más que los jóvenes y destinan un mayor presupuesto a los gastos en salud y vivienda. Los jóvenes, en tanto, gastan más en educación, vestimenta y transporte.

“Los gastos en salud van a tender a subir, eso es bastante obvio. También es bastante evidente que va a haber una demanda creciente de cuidados de personas adultas. A medida que la población envejece, aumenta la demanda de alimentos, de productos y servicios para el hogar”, comentó Roselli.

“Las personas viven más tiempo dentro de su hogar. Entonces, la demanda de confort dentro del hogar crece. Estos son algunos de los patrones de consumo que van a ir cambiando”, dijo el economista. Las tendencias avanzan lentamente, pero se comienzan a notar.

Temas Relacionados

poblaciónUruguaymercado laboralExante

Últimas Noticias

Cuba, el único y último sostén de Nicolás Maduro que persigue su propia supervivencia

La penetración de La Habana en el régimen chavista se da en todos los niveles, sobre todo en las fuerzas armadas, atadas de manos y divididas para intervenir en su propio país

Cuba, el único y último

Uruguay busca extraditar desde Argentina a uno de sus mayores narcos vinculado a Sebastián Marset

El líder narco fue vinculado a las dos toneladas de cocaína enterradas en una precaria chacra para traficar a Europa; es el segundo cabecilla detenido en poco tiempo

Uruguay busca extraditar desde Argentina

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa nombró la diputada Nataly Morillo como nueva ministra de Gobierno

La legisladora de Acción Democrática Nacional asumió el cargo tras la renuncia de Álvaro Rosero, quien declinó por cuestionamientos y polémicas sobre su designación

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa

Lula celebró la quita de aranceles de Trump a los productos agrícolas brasileños y afirmó que seguirá negociando con EEUU

“Hoy estoy feliz porque el presidente Trump ya empezó a reducir algunos de los aranceles que había aplicado a ciertos productos brasileños”, afirmó el mandatario

Lula celebró la quita de

Hegseth afirmó que EEUU mantiene una estrategia de planificación flexible en sus operaciones en el Caribe: “Nada está descartado”

Según secretario de Guerra, el objetivo de la política estadounidense es dejar claro que el hemisferio occidental “no estará controlado por el narcoterrorismo, los cárteles o regímenes ilegítimos”

Hegseth afirmó que EEUU mantiene
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pagos seguros y rápidos para

Pagos seguros y rápidos para autónomos: cómo gestionar tus cobros fácilmente con PayPal

Hallan granada lacrimógena cerca de la Alcaldía de Bucaramanga

Cepillarse mal los dientes es más común de lo que creías, incluso cuando “lo hacemos bien”

Amama vincula tres muertes a los fallos en el cribado del cáncer y rechaza entregar datos al SAS por protección de datos

Explosión en San Juan de Lurigancho afecta a varias viviendas: vecinos alarmados por ataque extorsivo

INFOBAE AMÉRICA
Colombia dice que la "presencia

Colombia dice que la "presencia militar desorbitada" de EEUU es "una amenaza" para América Latina

Bruselas expedienta a Eslovaquia por cuestionar la primacía del Derecho UE en su reforma de la Constitución

Valencia y Zaragoza, seleccionadas finalistas del premio a Ciudad Accesible que entrega la Comisión Europea

Psicólogos clínicos crean un Grupo de Trabajo de Psicosis para garantizar una atención "más humanizada, eficaz y justa"

La Reina Letizia y sus hijas, más cómplices que nunca con la Reina Sofía

ENTRETENIMIENTO

“Hamnet”: la nueva obra de

“Hamnet”: la nueva obra de Chloé Zhao donde el duelo y la maternidad se encuentran

Así es la rutina de Jonathan Bailey: cómo sus baños y excentricidades alimentan su arte

“Lo esencial en la vida son los vínculos”: Miles Teller reveló cómo “Eternity” cambió su forma de ver el amor y la memoria

Eugenia “China” Suárez enciende la Patagonia con su papel en Hija del fuego: la venganza de la bastarda

Melinda Gates y sus hijas revelan secretos de su vínculo familiar