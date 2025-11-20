América Latina

Maestro uruguayo le regaló su bicicleta a un alumno y su carta se hizo viral: “Siempre podés dar un pedaleo más”

El estudiante de una escuela rural de Artigas recorre 22 kilómetros todos los días para ir a clase y le pedía a sus padres una bici como regalo, pero ellos no se la podían obsequiar

Guardar
La carta de un maestro
La carta de un maestro a un alumno de una escuela rural de Uruguay (clic regional)

Alan, un alumno de una escuela rural bien al norte de Uruguay, soñaba con la bicicleta de su maestro, Rodrigo Martínez. Sus padres no se la podían comprar. Son 22 los kilómetros que separan su casa en una pequeña localidad de Artigas, un departamento vecino de Brasil, del centro educativo. Antes del cierre de los cursos, el docente tuvo un gesto con el niño: le regaló su bicicleta acompañado de una emotiva carta que se hizo viral en redes sociales.

El texto, escrito a mano, tiene fecha de este martes 18. El docente le dice que su regalo es mucho más que una bici: quiso dejarle el mensaje a Alan de que iba a llegar muy lejos.

Rodrigo Martínez y su alumno
Rodrigo Martínez y su alumno Alan (clicregional)

El texto, consignado por el medio local Clic regional, dice lo siguiente:

Esta bicicleta me acompañó en caminos difíciles, en días de cansancio y también en momentos de alegría. Cada vez que pedaleé, aprendí algo. Cuando uno sigue, aunque cueste, siempre llega más lejos.

Por eso te la doy a vos. Porque cada día veo como intentás, como te esforzás, como aprendés y cómo nunca te rendís. Vos tenés una fuerza especial, de esas que hacen que una persona crezca y logre cosas grandes.

Cada vez que subas a esta bici quiero que recuerdes algo: siempre podés dar un pedaleo más, incluso cuando parezca difícil.

Cada pedaleo es un paso hacia tus sueños.

En cada enseñanza que te dejo seguirá acompañándote una parte de mí.

Confío en vos. Creo en vos. Y estoy seguro de que vas a llegar muy lejos en la vida.

Disfrutala, cuidala y sobre todo: seguí avanzando.

El mundo tiene muchos caminos esperándote.

Carta emotiva se hace viral
Carta emotiva se hace viral (clic regional)

Martínez tiene 34 años y es maestro en la escuela rural número 11, en Cuaró Chico, una localidad que es muy difícil de ubicar en el mapa. Según contó al diario El País, este año tuvo solo dos alumnos: una niña de cuatro años y Alan, que cursó el último año de la escuela. El pequeño había quedado fascinado con su bicicleta desde que la vio. “Me dijo que soñaba con tener una así”, contó.

Alan vive lejos de la escuela. Su casa está en Parada Camaño, otro de esos lugares a los que no se accede con una simple búsqueda en internet. Está a 22 kilómetros de la escuela. Y, pese a la distancia, el niño fue todos los días a la escuela. Aunque lloviera, él estaba ahí. Solo faltó cuando el arroyo crecía y provocaba que no hubiera caminos para pasar.

Con el paso de los meses, el docente comenzó a pensar que era una buena idea regalarle su bicicleta al alumno. “Es un niño trabajador, respetuoso, ayuda a sus padres en campaña. Me surgió la idea de que cuando llegara fin de año se la iba a regalar”, contó en su entrevista con el diario uruguayo.

Pero no alcanzó a que llegara fin de año. Martínez sabía que Alan le había pedido a sus padres que le regalara la bicicleta, pero ellos le dijeron que era muy difícil poder comprar una. Fue así que el maestro habló con ellos y les preguntó si les parecía bien que le regalara la suya.

Alan terminará la escuela en diciembre y el año que viene cursará una escuela agraria en la ciudad de Artigas.

Martínez tampoco se quedará sin bicicleta ya que, tras la difusión de esta historia, Montevideo Portal le entregó una nueva. “Quiero agradecer a Montevideo Portal por el lindo gesto. Yo no me lo esperaba, y en horas me dijeron que la podía venir a levantar”, destacó el maestro.

Temas Relacionados

maestroArtigasregalocarta emotivaeducación públicaUruguayescuela rural

Últimas Noticias

Argentinos se manifestaron contra una planta de hidrógeno verde y el canciller uruguayo respondió: “Nunca más puentes cortados”

El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay dijo que en su charla con autoridades argentinas acordaron no reiterar el conflicto que hubo cuando Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez eran presidentes

Argentinos se manifestaron contra una

Al menos 10 presos muertos en la cárcel más poblada de Ecuador: investigan si se trata de un contagio de tuberculosis

El organismo precisó que los fallecimientos ocurrieron entre el viernes de la semana pasada y ayer. Los reclusos tenían entre 19 y 49 años de edad

Al menos 10 presos muertos

Rodrigo Paz anunció la depuración del Estado boliviano tras detectar una “institucionalidad corrupta” heredada del MAS

El Ejecutivo cifró en más de 15.000 millones de dólares el perjuicio económico por irregularidades durante los últimos veinte años y advirtió que presentará denuncias formales si encuentra responsables

Rodrigo Paz anunció la depuración

Crisis energética en Cuba: el dictadura no logra cubrir la demanda tras la caída del suministro desde México y Venezuela

La disminución en los envíos de combustible por parte de los aliados de la dictadura ha provocado apagones prolongados, fallas en servicios esenciales y extensas horas sin electricidad tanto en La Habana como en varias provincias del país

Crisis energética en Cuba: el

Más de 100 personas se exiliaron de Guatemala por la persecución política, según organizaciones sociales

Las víctimas principales son defensores de derechos humanos, ambientalistas, exfiscales y jueces críticos a la gestión de la Fiscalía

Más de 100 personas se
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Servicio del Metrobús: cuáles son

Servicio del Metrobús: cuáles son las estaciones cerradas en la última hora de este 20 de noviembre

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Mensik da el primer punto a los checos

El puerto de Veracruz: la probabilidad de lluvia de este 20 de noviembre

DNI Bullrich Version: la curiosa promoción que hizo la ministra de Seguridad de la edición limitada de “su” documento

Cuánto costará el peaje en la Ruta del Mercosur, la primera de todo el país concesionada en el Gobierno de Milei

INFOBAE AMÉRICA
Francia avanza que desplegará 100

Francia avanza que desplegará 100 efectivos para entrenar a policías palestinos

Cuerpo dice que están analizando los precios de los alimentos, aunque son inferiores a la media de la Eurozona

Un total de 31.742 migrantes han llegado a España de forma irregular en 2025, un 41,5% menos

La AEPD aclara que quien adquiere una baliza V16 "no tiene que dar sus datos personales a ninguna administración"

La suplementación con un agente simbiótico mejora la función hepática y vascular en un modelo experimental de colestasis

ENTRETENIMIENTO

Miss Universo: qué recibió la

Miss Universo: qué recibió la última ganadora y cómo cambió su vida después del certamen

Así luce ahora Ángela Ponce, la primera mujer transgénero en participar en Miss Universo

Qué fue de Ariadna Gutiérrez, la concursante de Miss Universo que fue coronada por error

Los Simpson confirmaron la muerte de otro personaje histórico

Linda Evans, la estrella de Dinastía se define a los 83 años como una “belleza atemporal”