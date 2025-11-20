Maestro uruguayo le regaló su bicicleta a un alumno y su carta se hizo viral: “Siempre podés dar un pedaleo más”

La carta de un maestro a un alumno de una escuela rural de Uruguay (clic regional)

Alan, un alumno de una escuela rural bien al norte de Uruguay, soñaba con la bicicleta de su maestro, Rodrigo Martínez. Sus padres no se la podían comprar. Son 22 los kilómetros que separan su casa en una pequeña localidad de Artigas, un departamento vecino de Brasil, del centro educativo. Antes del cierre de los cursos, el docente tuvo un gesto con el niño: le regaló su bicicleta acompañado de una emotiva carta que se hizo viral en redes sociales.

El texto, escrito a mano, tiene fecha de este martes 18. El docente le dice que su regalo es mucho más que una bici: quiso dejarle el mensaje a Alan de que iba a llegar muy lejos.

Rodrigo Martínez y su alumno Alan (clicregional)

El texto, consignado por el medio local Clic regional, dice lo siguiente:

Esta bicicleta me acompañó en caminos difíciles, en días de cansancio y también en momentos de alegría. Cada vez que pedaleé, aprendí algo. Cuando uno sigue, aunque cueste, siempre llega más lejos.

Por eso te la doy a vos. Porque cada día veo como intentás, como te esforzás, como aprendés y cómo nunca te rendís. Vos tenés una fuerza especial, de esas que hacen que una persona crezca y logre cosas grandes.

Cada vez que subas a esta bici quiero que recuerdes algo: siempre podés dar un pedaleo más, incluso cuando parezca difícil.

Cada pedaleo es un paso hacia tus sueños.

En cada enseñanza que te dejo seguirá acompañándote una parte de mí.

Confío en vos. Creo en vos. Y estoy seguro de que vas a llegar muy lejos en la vida.

Disfrutala, cuidala y sobre todo: seguí avanzando.

El mundo tiene muchos caminos esperándote.

Carta emotiva se hace viral (clic regional)

Martínez tiene 34 años y es maestro en la escuela rural número 11, en Cuaró Chico, una localidad que es muy difícil de ubicar en el mapa. Según contó al diario El País, este año tuvo solo dos alumnos: una niña de cuatro años y Alan, que cursó el último año de la escuela. El pequeño había quedado fascinado con su bicicleta desde que la vio. “Me dijo que soñaba con tener una así”, contó.

Alan vive lejos de la escuela. Su casa está en Parada Camaño, otro de esos lugares a los que no se accede con una simple búsqueda en internet. Está a 22 kilómetros de la escuela. Y, pese a la distancia, el niño fue todos los días a la escuela. Aunque lloviera, él estaba ahí. Solo faltó cuando el arroyo crecía y provocaba que no hubiera caminos para pasar.

Con el paso de los meses, el docente comenzó a pensar que era una buena idea regalarle su bicicleta al alumno. “Es un niño trabajador, respetuoso, ayuda a sus padres en campaña. Me surgió la idea de que cuando llegara fin de año se la iba a regalar”, contó en su entrevista con el diario uruguayo.

Pero no alcanzó a que llegara fin de año. Martínez sabía que Alan le había pedido a sus padres que le regalara la bicicleta, pero ellos le dijeron que era muy difícil poder comprar una. Fue así que el maestro habló con ellos y les preguntó si les parecía bien que le regalara la suya.

Alan terminará la escuela en diciembre y el año que viene cursará una escuela agraria en la ciudad de Artigas.

Martínez tampoco se quedará sin bicicleta ya que, tras la difusión de esta historia, Montevideo Portal le entregó una nueva. “Quiero agradecer a Montevideo Portal por el lindo gesto. Yo no me lo esperaba, y en horas me dijeron que la podía venir a levantar”, destacó el maestro.