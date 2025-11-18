América Latina

Sube la presión contra los magistrados “auto prorrogados” del Órgano Judicial en Bolivia

Tras las críticas del presidente de la Corte Suprema y un pedido institucional de cese de funciones, los jueces electos del Tribunal Constitucional denunciaron “abusos y anomalías” para controlar la Sala Plena

Guardar

La crisis institucional que atraviesa Bolivia vuelve a estar en el centro del debate por diversas manifestaciones contra la polémica extensión del mandato de siete magistrados del Órgano Judicial.

Este lunes, los jueces electos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) publicaron un video en el que exigen la salida de los miembros que no fueron elegidos en las últimas elecciones y los denuncian por “abusos y anomalías” para intentar controlar el tribunal y permanecer en funciones.

“Todos estos abusos y anomalías tienen un solo fin: la permanencia para ejercer el dominio tanto de la Sala Plena como de la Comisión de Admisión”, manifestó Paola Prudencio, jueza del TCP en el video, y agregó que los magistrados “autoprorrogados” han frenado de manera sistemática las facultades de la Asamblea Legislativa Plurinacional para cesarlos de los cargos a través de una ley.

Se trata del tercer pronunciamiento institucional de las últimas semanas. El viernes, en un encuentro del Órgano Judicial con el presidente Rodrigo Paz, al que no asistieron los jueces sin mandato vigente, concluyó con el pedido unánime de una de las mesas de trabajo de suspender a los magistrados que no fueron electos en la última elección.

Anteriormente, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, también había cuestionado la extensión del mandato de los jueces del Constitucional contra quienes presentó una denuncia penal por usurpación de funciones y resoluciones contrarias a la Constitución. Sin embargo, no incluyó a sus dos colegas en el Judicial.

Tras la presentación del recurso, uno de los magistrados aludidos, Gonzalo Hurtado, leyó un comunicado institucional en defensa de la independencia judicial y acusó al TSJ de actuar bajo presiones políticas.

Dos jueces del TSJ y cinco del TCP continúan ejerciendo funciones pese a que sus cargos cesaron el 31 de diciembre de 2023. En 2024, debido al retraso en las elecciones judiciales, se aprobó una “autoprórroga” para todas las autoridades de la Justicia hasta el inicio de esta gestión, cuando los electos en la votación de diciembre de 2024 asumieron su mandato.

Sin embargo, a pocos días de la elección judicial, los magistrados del Constitucional anularon parcialmente la convocatoria en algunas regiones del país, con lo que evitaron que siete fueran relevados. Lo para los jueces autoprorrogados es una salida necesaria ante la falta de renovación judicial que ellos mismos generaron, para otros sectores constituye un quiebre democrático y exigen el fin de la autoprórroga.

Gonzalo Hurtado (izq) y René
Gonzalo Hurtado (izq) y René Yvan Espada, son los magistrados que firmaron polémicos fallos fuera de su mandato en Bolivia. Foto: Agencia de Noticias Fides

Para el periodista y analista político Andrés Gómez Vela, “lo único que corresponde es desalojo institucional y proceso penal ordinario” porque los siete magistrados son “en estricto sentido jurídico, usurpadores de funciones”.

“Los autoprorrogados son usurpadores. Son ilegales. El Congreso debe emitir una declaración inequívoca: no tienen mandato, no son magistrados y deben abandonar el cargo”, escribió en una columna de opinión el domingo.

Los cinco prorrogados del TCP son: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Yvan Espada Navía, Karem Lorena Gallardo Sejas, Isidora Jiménez Castro y Isidora Jiménez Castro . En tanto, los que ocupan el cargo el TSJ sin haber sido electos en la última votación son: Ricardo Torres Echalar y Carlos Alberto Eguez Añez.

La permanencia de estos magistrados en el cargo se ha convertido en un factor central dentro del debate sobre la reforma judicial en Bolivia. Resolver esta situación es visto por diversos actores como el punto de partida indispensable para ordenar el funcionamiento del sistema de justicia que el país demanda con urgencia.

Temas Relacionados

BoliviaautoprorrogadosTribunal Supremo de JusticiaTribunal Constitucional PlurinacionalPaola PrudenciomagistradaRomer SaucedoGonzalo HurgadoRené Yvan EspadaKarem Lorena Gallardo SejasIsidora Jiménez CastroRicardo Torres EchalarCarlos Alberto Eguez AñezAndrés Gómez Velareforma judicial

Últimas Noticias

Noboa viaja a Estados Unidos tras la derrota del referéndum y con agenda reservada

El mandatario inició una visita breve sin que la Secretaría de Comunicación informe sobre reuniones u objetivos del viaje

Noboa viaja a Estados Unidos

Transportistas de Bolivia en alerta ante posible suspensión de la subvención de hidrocarburos

Los dirigentes de los choferes pidieron una reunión al Gobierno para discutir las reformas que habrá en la política de combustibles

Transportistas de Bolivia en alerta

Balotaje en Chile: José Antonio Kast dijo que tuvo “una muy buena conversación” con Javier Milei

El candidato a la presidencia que competirá contra la oficialista Jeannette Jara dialogó con el presidente argentino

Balotaje en Chile: José Antonio

Denunciaron la desaparición forzada de Octavio Enrique Caldera, dirigente de la Alianza Universitaria Nicaragüense

Max Jérez, uno de los responsables de la organización, dijo que el paradero del joven, su estado físico y su condición de salud son totalmente desconocidos

Denunciaron la desaparición forzada de

ONU le envió mensaje al Estado colombiano después de que un grupo armado atacara a la comunidad wayuu en la Alta Guajira

La comunidad de Cusinajain fue víctima de un grupo armado ilegal: hubo reclutamiento de menores, violencia contra mujeres indígenas y quemas de casas

ONU le envió mensaje al
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Enrique Gómez pide una “gran

Enrique Gómez pide una “gran encuesta” para definir ya al rival del petrismo en 2026

Cae en Hermosillo sujeto vinculado a ataque armado contra Policía Municipal

México cede espacios aéreos del AICM a aerolíneas de Estados Unidos

Hallazgo de nueva especie de rana en la Cordillera Azul en Perú: comunidad científica describe su piel granular distintiva

Racha de homicidios en Cali dejó entre las víctimas a un empresario napolitano que fue basquetbolista en Italia: no se descarta una ‘vendetta’

INFOBAE AMÉRICA
Pulpos que sueñan: un estudio

Pulpos que sueñan: un estudio revela que cambian de color mientras duermen y podrían estar soñando

Sheinbaum dice que en la protesta del sábado había "pocos jóvenes" y acusa a la oposición de caldear los ánimos

Zelensky condecora a sor Lucía Caram con la Orden de la Princesa Olga por su ayuda a Ucrania

El museo más extremo de Italia: solo se puede visitar tras una caminata de ocho horas a 2.300 metros

Noboa viaja a Estados Unidos tras la derrota del referéndum y con agenda reservada

ENTRETENIMIENTO

La historia de Jarryn Nurden,

La historia de Jarryn Nurden, el actor que perdió parte de su pulmón tras confundir el cáncer con un resfriado

Danny Masterson atribuyó su condena por violación a decisiones deficientes de su abogado

Selena Quintanilla, el legado que sigue brillando a 30 años de su muerte y el informe forense que reveló detalles inéditos

La rutina de ejercicios con la que Dick Van Dyke conserva su vitalidad a puertas de los 100 años

Rauw Alejandro reveló su filosofía artística: “La música es mi idioma, venga del corazón que venga”