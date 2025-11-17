América Latina

Rodrigo Paz denuncia un “robo” multimillonario al Estado durante los gobiernos del MAS

El presidente de Bolivia informó que las investigaciones de los ministerios sugieren que el posible daño económico supera los 15 mil millones de dólares. “No habrá impunidad”, advirtió

Guardar
(EFE)
(EFE)

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, señaló la noche del domingo que según las investigaciones que realizan los ministerios, el daño económico al Estado durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (2006-2025, con excepción de un año) supera los 15 mil millones de dólares y aseguró que “no habrá impunidad” para los responsables.

“Hasta ahora la cifra del posible robo, porque hay que certificarlo, está por encima de los 15 mil millones de dólares. Esto no podemos dejarlo pasar, no es un tema político. Nos han robado parte del futuro de la patria, unos cuantos ladrones”, manifestó en conferencia de prensa luego de una reunión con su gabinete.

El jefe de Estado señaló que no habrá “persecución como se hacía en el pasado” y aseguró que todas las acusaciones serán presentadas con respaldo. Sin embargo, durante la conferencia de prensa, no se ofreció ninguna prueba ni explicación sobre cómo se calculó la cifra del daño económico generado en los últimos veinte años.

El entonces candidato a la
El entonces candidato a la Presidencia sostuvo una reunión con Luis Arce para informar sobre la situación económica del país y así desarrollar un proceso de "transición" con los candidatos. EFE/ Gabriel Márquez

Paz, que asumió funciones el 8 de noviembre, informó también que el presupuesto del Estado para esta gestión se agotó antes del cambio de Gobierno. “Nos dejaron sin nada en las arcas, no hay platita, se gastaron toda la platita”, afirmó.

La economía boliviana atraviesa la peor crisis económica de las últimas décadas. En el primer semestre de 2025, el Producto Interno Bruto (PIB) registró una caída de 2,4%, cifra que no se observaba desde los años ochenta, y organismos internacionales proyectan que el país estará en recesión hasta 2027.

La crisis está ligada a factores estructurales y coyunturales. El agotamiento del gas natural, que era la principal fuente de ingresos, ha reducido los ingresos por exportaciones, lo que ha generado una disminución de las reservas y una mayor dependencia de financiación externa.

La situación se agudiza por presiones inflacionarias altas, un creciente déficit fiscal y una brecha cambiaria que deteriora la capacidad de importación e incrementa el precio de insumos básicos. A esto se suma la dependencia de las importaciones de combustible y la política de subvención, que genera uno de los mayores gastos públicos y que ha provocado en los últimos años periodos prolongados de escasez.

14 de octubre de 2025.
14 de octubre de 2025. REUTERS/Adriano Machado

En ese contexto, el Gobierno prometió una serie de ajustes en la administración fiscal y acuerdos con organismos de financiamiento internacional para superar la crisis. Antes de asumir el Gobierno, el presidente Paz logró conseguir un préstamo de 3.100 millones de dólares del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe – CAF y señaló que en los próximos días se anunciarán acuerdos con otras organizaciones.

Durante las primeras semanas tras resultar electo, el presidente y su equipo económico se reunieron con funcionarios del Gobierno de Estados Unidos y de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, en busca de respaldo para ejecutar su plan económico.

Días atrás, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, informó que durante esta y la próxima semana, además de los acuerdos sobre posibles créditos internacionales, se anunciarán dos “baterías” de decretos para iniciar con los ajustes fiscales para recuperar la estabilidad económica del país.

“Vamos a ir presentando (las medidas) para llevar, tenemos una visión de cómo estabilizar la economía”, prometió este domingo Paz, que sin ahorrar metáforas calificó la situación del país como “una cloaca con tentáculos de pulpo”.

Temas Relacionados

BoliviaRodrigo Pazcrisis económicaMASMovimiento Al SocialismoJosé Gabriel EspinozaCAF

Últimas Noticias

Fuertes vientos, voladuras de techos y un auto aplastado por un árbol: el temporal causó destrozos en Uruguay

Paysandú, departamento del litoral uruguayo vecino de Argentina, fue uno de los más perjudicados por el temporal

Fuertes vientos, voladuras de techos

La “Doctrina Donroe”: el intento de Donald Trump por controlar el hemisferio occidental

El presidente norteamericano ha reforzado el control de Estados Unidos sobre las Américas recompensando a los aliados y castigando a los rivales. Eso ha trastocado la política de la región.

La “Doctrina Donroe”: el intento

Maceió, la ciudad brasileña que se hunde

Entre indemnizaciones, alertas geológicas y nuevas denuncias, un proyecto de reparación de las Naciones Unidas intenta llevar esperanza a las víctimas

Maceió, la ciudad brasileña que

Cautela en Uruguay por el acuerdo entre Argentina y EEUU: “Nos pone en situación de estar atentos”, dijo Orsi

El presidente uruguayo dijo que el país podría tener alguna ventaja, pero ciertos ministros son menos optimistas; analista celebra que se reabra debate sobre flexibilización del Mercosur

Cautela en Uruguay por el

Otro atentado inquieta a Uruguay: “La próxima va para tu auto con tu familia adentro”

El ataque genera alarma en el sistema político porque se dio dos meses después de los disparos en la casa de Mónica Ferrero, fiscal general de Uruguay

Otro atentado inquieta a Uruguay:
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los 10 mejores seguros de

Los 10 mejores seguros de viaje de 2025: qué cubren y cómo elegir el más adecuado

EN VIVO: Así transcurre el Plan Retorno en Bogotá durante la mañana del lunes festivo 17 de noviembre

Fiscalía reconoció a Gustavo Petro como potencial víctima en la investigación que se adelanta contra el fiscal Mario Burgos

Apertura del índice de referencia de la Bolsa Mexicana de Valores este 16 de noviembre

“Cuantos más años tienes, más rápido pasa el tiempo, y es culpa de tu cerebro”: el tiempo no se mide en segundos, sino en experiencias, según la neurociencia

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

El Joventut-Hapoel Holón israelí se disputará a puerta cerrada

Mueren tres personas por ataques israelíes en Gaza, entre ellas una niña

Hulk, el líder incansable

Unas 600.000 personas protestan en Filipinas contra la corrupción por segundo día

Descubren una nueva fuente de mercurio "hasta ahora ignorada" en la laguna del Mar Menor en Murcia

ENTRETENIMIENTO

Tom Cruise recibió Oscar honorífico

Tom Cruise recibió Oscar honorífico y destacó su amor por el cine: “Hacer películas es lo que soy”

400 trabajadores, un roble gigante y pura magia: cómo se construyó Hobbiton, la aldea de “El señor de los anillos”

Kim Kardashian elige la soltería y prioriza su bienestar: “Salir con alguien simplemente no me resulta atractivo”

Justin Bieber reveló que sufrió una dolorosa lesión tras caer de un monopatín eléctrico

Bella Hadid compartió más detalles sobre su “ansiedad médica” en medio de su lucha contra la enfermedad de Lyme