Fuertes vientos, voladuras de techos y un auto aplastado por un árbol: el temporal causó destrozos en Uruguay

Paysandú, departamento del litoral uruguayo vecino de Argentina, fue uno de los más perjudicados por el temporal

Árbol caído detroza auto en
Árbol caído detroza auto en Montevideo (Captura Telemundo/Canal 12)

Fuertes vientos, voladuras de techos y hasta un auto destrozado por la caída de un árbol fue el resultado del fuerte temporal de Uruguay, que afectó principalmente al departamento de Paysandú.

En ese departamento, ubicado en el litoral uruguayo y limítrofe con Argentina, las ráfagas de viento alcanzaron los 83 kilómetros por hora, según datos de la estación meteorológica local. Llovieron 34 milímetros, de acuerdo a un informe del noticiero Telemundo de Canal 12.

Árboles cayeron sobre una casa y se voló de manera parcial el techo de un salón comunal en La Tentación, una localidad al este del departamento.

Guichón, otra pequeña ciudad ubicada a 90 kilómetros de la capital departamental, también fue afectada: se volaron los techos de dos casas, se dañaron columnas del tendido eléctrico y hubo cortes de energía en las primeras horas del día.

Destrozos en Paysandú (@Estacion_bcp)
Destrozos en Paysandú (@Estacion_bcp)

Una fiesta comunitaria –llamada Fiesta de la Identidad– también se vio afectada por el temporal. Las estructuras de los stands que se habían montado quedaron se cayeron.

No hubo personas lesionadas por este temporal.

El coordinador del Comité de Emergencias de Paysandú, Fernando González, dijo que genera preocupación la cantidad de árboles de muchos años que hay en la ciudad. “Tenemos en la ciudad muchísima cantidad de fresnos, que ya son de avanzada de edad y están en un estado que no es muy saludable. Entonces, es una preocupación de la intendencia para un futuro. Nos ocupa hacer un recambio importante”, declaró al noticiero Subrayado de Canal 10.

Destrozos en Paysandú (@Estacion_bcp)
Destrozos en Paysandú (@Estacion_bcp)

Un milagro en Montevideo

En la capital uruguaya Montevideo no hubo grandes afectaciones por el temporal, pero sí quedó registrada una imagen insólita: en el barrio céntrico La Aguada un auto quedó destrozado luego de que un árbol se le cayera encima en el mediodía del domingo.

Una señora había llegado con su hija hacía tres minutos, estacionó el auto e ingresó a su domicilio. Desde el cuarto, se escuchó un fuerte sonido y la alarma del vehículo que sonaba. Cuando salió, se encontró con el árbol caído y su auto destrozado.

La imagen le causó indignación porque, según declaró la mujer al Canal 12 local, ya había advertido a la municipalidad local sobre esta situación. Hace cuatro años le está reclamando a la intendencia que retiren ese árbol porque era demasiado viejo y estaba a punto de caer.

Captura Telemundo/Canal 12
Captura Telemundo/Canal 12

Un ingeniero de la municipalidad había ido hasta el lugar y concluyó que el árbol estaba en buenas condiciones, por lo que no fue retirado.

A los dos o tres minutos de bajarnos sentimos un estruendo. Al salir, vimos que era el árbol que había caído sobre el auto”, dijo Nataly Dos Santos. “Hace cuatro años que vengo denunciando lo mismo, que el árbol está en mal estado, que se va a caer. Vino un ingeniero de la intendencia a verlo y nos dijo que no, que no lo iban a sacar porque estaba en buenas condiciones. Hasta el día de hoy que se acaba de caer”, relató la mujer.

“Días atrás mi suegro también vio que estaba cediendo el árbol. Yo iba a ir esta semana a hacer la denuncia nuevamente”, relató Dos Santos, la dueña del auto dañado.

La caída afectó a varios vecinos de la zona. El árbol estuvo durante horas sobre la calle y los trabajadores de la Intendencia trabajaron hasta pasada la hora 19 para retirarlo.

Captura Telemundo/Canal 12
Captura Telemundo/Canal 12

Los vecinos están preocupados por los demás árboles de la cuadra.

Están obstruyendo la entrada de dos de las casas de enfrente. Los vecinos están super preocupados por lo mismo porque no saben la situación del resto de los árboles de esta cuadra”, comentó Dos Santos.

