Referéndum en Ecuador: el país decide sobre cambios clave en seguridad, representación política y modelo constitucional

Ecuador decide en referéndum si desea una nueva Constitución y bases militares extranjeras (EFE)

Ecuador acude este domingo 16 de noviembre a una de las jornadas electorales más determinantes desde la aprobación de su Constitución en 2008. Más de 13,9 millones de personas están convocadas a votar en un referéndum y una consulta popular que podrían modificar el diseño institucional del país, redefinir su sistema político y abrir la puerta a nuevas reglas para la seguridad y la gobernabilidad. Es también la primera gran prueba ciudadana desde que Daniel Noboa llegó al poder –para cumplir un periodo completo– tras ganar el balotaje de abril de 2025, en un país golpeado por la violencia criminal, la inestabilidad política y una aguda fragmentación partidista.

La campaña terminó el jueves y desde este viernes rige el silencio electoral, un período de tres días en el que está prohibida toda forma de proselitismo, difusión de encuestas o propaganda política. Este periodo, explicó el Consejo Nacional Electoral (CNE), tiene como objetivo garantizar la neutralidad previa al voto y reducir la presión sobre los electores.

El país ha llegado a este punto tras una campaña inusualmente corta y sin debates oficiales. La discusión pública giró más en torno a la figura del presidente que al contenido de las cuatro preguntas.

Qué y cómo se votará

Los miembros de las juntas receptoras del voto deberán vigilar que no se usen teléfonos celulares en el biombo (EFE)

Los ecuatorianos votarán sobre cuatro temas: permitir o no la presencia de bases militares extranjeras, eliminar el financiamiento público a los partidos, reducir el número de asambleístas y autorizar o no una Asamblea Constituyente. Tres de estas preguntas buscan modificar artículos de la Constitución; la cuarta podría dar inicio a un proceso que reemplace por completo la Carta Magna vigente desde 2008.

En un país que enfrenta la peor ola de violencia criminal de su historia, el Gobierno ha defendido el referéndum como un paso necesario para recuperar control institucional. Para la oposición, en cambio, las preguntas abren la puerta a eventuales concentraciones de poder, cambios en el equilibrio político o alteraciones profundas del arreglo constitucional.

El proceso se desarrollará bajo estrictas reglas. El CNE recordó que está prohibido tomar fotografías a la papeleta durante la votación, una medida destinada a proteger el voto secreto y evitar presiones externas. La prohibición se aplica específicamente en el interior del biombo, donde el elector marca su decisión. En caso de incumplimiento, las sanciones pueden llegar a once salarios básicos y hasta un año de suspensión de derechos políticos, según el Código de la Democracia.

Ecuador niega por motivos de seguridad el voto a los presos de Machala, donde hubo esta semana dos masacres

La logística del día también está claramente definida. Los recintos electorales abrirán de 07:00 a 17:00 en Ecuador; en el exterior, de 09:00 a 19:00 dependiendo de cada huso horario. Los votantes deberán presentar su cédula o pasaporte, incluso si están caducados. El voto es obligatorio para mayores de 18 años y facultativo para adolescentes desde los 16, mayores de 65 años, personas con discapacidad, miembros de Fuerzas Armadas y Policía, analfabetos y ecuatorianos residentes en el exterior. El país dispone este año de 41.993 juntas receptoras del voto, entre las instaladas dentro del territorio y fuera de él.

La normativa electoral también contempla la llamada “ley seca”, que prohíbe la venta y consumo de alcohol desde 36 horas antes de la votación y hasta 12 horas después del cierre de urnas. Las sanciones económicas para los infractores equivalen al 50% del salario básico.

El voto joven será decisivo

Uno de los elementos que más influirá en el resultado es el peso del electorado joven. Según estadísticas oficiales, el 26,71% de los votantes tiene entre 18 y 29 años, lo que convierte a este grupo en un actor determinante para el desenlace de la consulta. Se trata de una generación que ha crecido en un contexto de crisis económica, precariedad laboral y desconfianza en las instituciones, y cuyo comportamiento electoral es menos previsible para los analistas. El padrón electoral incrementó además 202.410 personas desde la última elección de abril, señal de que el país sigue atravesando transformaciones demográficas relevantes.

FOTO DE ARCHIVO- Un delegado electoral revisa las papeletas en la delegación Pichincha del Consejo Nacional Electoral, mientras realiza una auditoría estándar de votos, luego de que las autoridades electorales dijeran que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ganó la contienda, en Quito, Ecuador, el 14 de abril de 2025. REUTERS/Karen Toro

En Ecuador, los procesos de democracia directa suelen convertirse en pulsos políticos entre el Gobierno de turno y sus opositores. Esta vez, sin embargo, la votación ocurre en un contexto particular: el país enfrenta un incremento sostenido de la violencia asociada al crimen organizado y la percepción de inseguridad domina las prioridades ciudadanas. Noboa ha presentado las preguntas como herramientas para fortalecer su capacidad de respuesta en seguridad e impulsar reformas institucionales. Sus críticos aseguran que el referéndum abre debates más amplios sobre representación política, financiamiento del sistema partidista y el futuro del modelo constitucional.

Mientras el país se prepara para la apertura de urnas, las autoridades insisten en que los ciudadanos deben reflexionar su voto con base en el contenido de las preguntas, y no en adhesiones o rechazos al Gobierno. Es un mensaje que contrasta con la polarización creciente y con la ausencia de debates formales durante la campaña, pero que marca el tono de una jornada que definirá el rumbo institucional de Ecuador.

Las FF.AA. están a cargo de la seguridad en los recintos. (EFE)

Lo que ocurra este domingo tendrá repercusiones duraderas: un eventual sí mayoritario podría abrir un ciclo de reformas estructurales; un no contundente enviaría un mensaje político al Gobierno y obligaría a reconfigurar su estrategia para los próximos tres años.

El CNE ha informado que a las diez de la noche podría marcarse la tendencia de la votación y han preferido no dar una hora fija para el anuncio de los resultados.