Elecciones en Chile: Johannes Kaiser aseguró que su respaldo al candidato que compita contra Jara en el balotaje “será irrestricto”

Kaiser votó en Santiago de Chile (REUTERS/Juan Gonzalez)

Johannes Kaiser, candidato ultraliberal y considerado uno de los favoritos para avanzar a la segunda vuelta en las elecciones de Chile, declaró este domingo que respaldará a cualquier candidato en el balotaje, con excepción de Jeannette Jara, representante de la coalición de izquierda, quien lidera las preferencias para la primera vuelta.

En una declaración marcada por el desorden a la entrada del centro electoral en la comuna de Providencia, en el centro del país, el candidato del Partido Nacional Libertario manifestó su afinidad con el presidente de Argentina, Javier Milei, con quien señaló que espera coincidir en políticas si resulta electo. Al igual que su par libertario argentino, Kaiser propone reducir el Estado al mínimo y dejar la economía en manos del mercado.

La coincidencia en la jornada electoral se dio con su principal oponente, José Antonio Kast, del Partido Republicano, quien votó en la comuna de Paine, en la periferia de Santiago.

Kaiser saluda al retirarse del centro de votación en Santiago de Chile (REUTERS/Juan Gonzalez)

Más temprano, en diálogo con Meganoticias, Kaiser dijo que su respaldo al aspirante que compita contra Jara, candidata del oficialismo, “será irrestricto”.

Este domingo, 15,7 millones de chilenos tienen la obligación de participar en las elecciones presidenciales y legislativas, marcando la primera ocasión en que el voto es obligatorio para todo el padrón electoral.

De acuerdo a todos los sondeos, la candidata oficialista, Jeannette Jara (PC), lidera las intenciones de voto pero no tendría los sufragios suficientes para ganar en primera vuelta, por lo que se prevé un balotaje junto a su más cercano contendor, el líder del Partido Republicano y representante de la “nueva derecha”, José Antonio Kast, el 14 de diciembre próximo.

Junto con elegir presidente, los ciudadanos también seleccionan senadores en siete regiones y a los 155 diputados y diputadas que integrarán el Congreso de Diputados. El proceso se desarrolla con una participación masiva y bajo nuevas reglas electorales obligatorias.