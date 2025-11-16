América Latina

Elecciones en Chile: Johannes Kaiser aseguró que su respaldo al candidato que compita contra Jara en el balotaje “será irrestricto”

Tras emitir su voto en Providencia, el candidato libertario adelantó que, si no accede a la segunda vuelta, apoyará a “cualquier” aspirante que se enfrente a la representante del Partido Comunista

Guardar
Kaiser votó en Santiago de
Kaiser votó en Santiago de Chile (REUTERS/Juan Gonzalez)

Johannes Kaiser, candidato ultraliberal y considerado uno de los favoritos para avanzar a la segunda vuelta en las elecciones de Chile, declaró este domingo que respaldará a cualquier candidato en el balotaje, con excepción de Jeannette Jara, representante de la coalición de izquierda, quien lidera las preferencias para la primera vuelta.

En una declaración marcada por el desorden a la entrada del centro electoral en la comuna de Providencia, en el centro del país, el candidato del Partido Nacional Libertario manifestó su afinidad con el presidente de Argentina, Javier Milei, con quien señaló que espera coincidir en políticas si resulta electo. Al igual que su par libertario argentino, Kaiser propone reducir el Estado al mínimo y dejar la economía en manos del mercado.

La coincidencia en la jornada electoral se dio con su principal oponente, José Antonio Kast, del Partido Republicano, quien votó en la comuna de Paine, en la periferia de Santiago.

Kaiser saluda al retirarse del
Kaiser saluda al retirarse del centro de votación en Santiago de Chile (REUTERS/Juan Gonzalez)

Más temprano, en diálogo con Meganoticias, Kaiser dijo que su respaldo al aspirante que compita contra Jara, candidata del oficialismo, “será irrestricto”.

Este domingo, 15,7 millones de chilenos tienen la obligación de participar en las elecciones presidenciales y legislativas, marcando la primera ocasión en que el voto es obligatorio para todo el padrón electoral.

De acuerdo a todos los sondeos, la candidata oficialista, Jeannette Jara (PC), lidera las intenciones de voto pero no tendría los sufragios suficientes para ganar en primera vuelta, por lo que se prevé un balotaje junto a su más cercano contendor, el líder del Partido Republicano y representante de la “nueva derecha”, José Antonio Kast, el 14 de diciembre próximo.

Junto con elegir presidente, los ciudadanos también seleccionan senadores en siete regiones y a los 155 diputados y diputadas que integrarán el Congreso de Diputados. El proceso se desarrolla con una participación masiva y bajo nuevas reglas electorales obligatorias.

Temas Relacionados

Elecciones Chile 2025Johannes KaiserPartido Nacional LibertarioJeannette JaraGabriel BoricÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICAJosé Antonio Kast

Últimas Noticias

En medio de la jornada electoral por el referéndum, Daniel Noboa anunció la detención del principal jefe narco de Ecuador

La captura del líder de Los Lobos, Wilmer Chavarría Barré, alias ‘Pipo’, llega cuando el mandatario busca el aval de la ciudadanía para endurecer leyes antidrogas y permitir el regreso de bases militares extranjeras al país andino

En medio de la jornada

Elecciones en Chile: el presidente Gabriel Boric llamó a la población a votar y a “construir un país unido”

Desde Punta Arenas, el presidente sostuvo que, “más allá de las diferencias propias de la democracia”, este domingo la nación vivirá “una jornada ejemplar”

Elecciones en Chile: el presidente

Ignacio González, CEO del America Business Forum: “Hay demasiados lugares que nos dividen, esto es una plataforma para unir”

Desde su primera edición en Montevideo hasta la masiva convocatoria en Miami, el emprendedor uruguayo narra en diálogo con Infobae el recorrido del foro que conecta a líderes mundiales y personalidades clave

Ignacio González, CEO del America

Referéndum en Ecuador: el país decide sobre cambios clave en seguridad, representación política y modelo constitucional

La consulta se realiza tras una campaña breve, sin debates oficiales y en medio de un creciente clima de incertidumbre institucional

Referéndum en Ecuador: el país

Chile celebra unas elecciones marcadas por la polarización, la inseguridad y un alto descontento a la gestión de Boric

Más de 14 millones de personas están convocadas a la urnas para elegir presidente, senadores y diputados. Las encuestas apuntan a que nadie se impondrá en primera vuelta y habrá un balotaje el 14 de diciembre próximo

Chile celebra unas elecciones marcadas
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Le llueven críticas a Isabel

Le llueven críticas a Isabel Zuleta por su comentario frente al bombardeo en Guaviare donde murieron siete niños: “Para los que pedían ahí lo tienen”

Clima en Huancayo: esta será la temperatura hoy, domingo 16 de noviembre, según el Senamhi

¿Domingo frío o caluroso? Senamhi pronostica el clima para Lima hoy 16 de noviembre

Panamericana Sur cuenta con un nuevo puente peatonal de 40 metros de longitud, con rampas y paraderos

Cuánto dinero tienes que ahorrar para afrontar imprevistos: así se calcula tu fondo de emergencia

INFOBAE AMÉRICA
Cientos de miles de personas

Cientos de miles de personas salen a las calles de Manila para protestar contra la corrupción en Filipinas

El lateral Alejandro Jiménez, baja en la selección española sub-21 para el duelo ante Rumanía

La semFYC se opone con rotundidad a la contratación de médicos sin especialidad para Atención Primaria

Netanyahu promete "medidas contundentes" contra los colonos violentos de Cisjordania

En medio de la jornada electoral por el referéndum, Daniel Noboa anunció la detención del principal jefe narco de Ecuador

ENTRETENIMIENTO

Alan Ritchson se niega a

Alan Ritchson se niega a frenar pese al dolor y preocupa por el extremo esfuerzo físico que pone en “Reacher”

Estrellas millonarias y actores al margen: el desigual reparto de la riqueza en Hollywood

La extraordinaria relación de Oasis con Argentina, su público favorito

Así fue el emotivo tributo de KISS al fallecido Ace Frehley durante su primer concierto en 2 años

“Made in Korea”, el regreso de Hyun-bin a los kdramas: fecha de estreno, tráiler y más