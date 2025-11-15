América Latina

La Corte Suprema de Brasil dejó al borde de la prisión a Jair Bolsonaro tras un nuevo fallo en su contra

La defensa del ex presidente brasileño solo podrá presentar un último recurso, que podría ser rápidamente rechazado, allanando el camino para su ingreso en una cárcel por intento de golpe de Estado

Guardar
El ex presidente brasileño Jair
El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro afronta un complicado panorama frente a la Corte Suprema de Brasil (REUTERS/Mateus Bonomi)

La Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil rechazó este viernes la apelación presentada por los abogados del ex presidente Jair Bolsonaro contra su condena a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado. Por este motivo, el ex mandatario quedó prácticamente sin alternativas legales para evitar su ingreso en prisión.

Bolsonaro fue declarado culpable en septiembre pasado, acusado de conspirar para impedir la asunción del actual presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva tras ser derrotado en las elecciones de 2022.

En una votación unánime de la primera sala de la Corte Suprema, realizada de forma virtual hasta la medianoche del viernes, los jueces desestimaron el recurso de la defensa.

La Fiscalía detalló que la trama golpista también contemplaba el asesinato de Lula y del juez Alexandre de Moraes, responsable del caso en el Tribunal Supremo, aunque el plan no se concretó ante la falta de respaldo por parte de los altos mandos militares.

Fuentes del tribunal consultadas por la AFP explicaron que, tras la publicación formal del veredicto, prevista para los próximos días, la defensa podrá presentar un último recurso en un plazo de cinco días. No obstante, ese intento puede ser desestimado rápidamente por el propio Moraes, quien en ese caso daría por cerrado el proceso.

El ex presidente de Brasil,
El ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro está a un paso de quedarse sin apelaciones judiciales contra el fallo de la Corte Suprema (REUTERS/Adriano Machado)

De acuerdo con el profesor Thiago Bottino, de la Fundación Getulio Vargas, una vez certificada la conclusión del juicio, la orden de detención suele emitirse el mismo día. Será el juez Moraes quien determine el lugar donde Bolsonaro deberá cumplir su condena.

De acuerdo con los tiempos judiciales, el ex mandatario, de 70 años, podría ingresar en prisión durante la última semana de noviembre. El ex legislador nacional, que gobernó Brasil entre 2019 y 2022, permanece bajo prisión domiciliaria preventiva desde agosto.

Por motivos de salud relacionados con la puñalada abdominal sufrida en 2018 en plena campaña electoral, Bolsonaro tiene la posibilidad de solicitar a la Corte que le permita cumplir la condena en su domicilio.

Al desestimar la apelación, el juez Alexandre de Moraes enfatizó en el fallo que el proceso judicial dejó probado el papel central de Bolsonaro en la intentona golpista. Además, subrayó su responsabilidad como instigador de la toma de las sedes de los poderes públicos en Brasilia el 8 de enero de 2023, cuando centenares de simpatizantes del ex mandatario exigieron una intervención militar para remover a Lula.

En su voto, Moraes puntualizó que la condena de 27 años y tres meses ya consideraba la edad de Bolsonaro como atenuante. Los demás jueces de la sala compartieron la misma valoración.

Partidarios del ex presidente de
Partidarios del ex presidente de extrema derecha de Brasil Jair Bolsonaro se reúnen frente al Congreso después de invadir el edificio, así como el palacio presidencial y la Corte Suprema, en Brasilia, el 8 de enero de 2023 (REUTERS/Antonio Cascio)

El proceso judicial contra Bolsonaro, principal figura de la derecha brasileña, evoluciona en un contexto de recomposición de las relaciones entre Brasil y Estados Unidos, las cuales se vieron impactadas por el propio juicio.

Una campaña impulsada desde Estados Unidos por el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del ex presidente, llevó a que Donald Trump impusiera aranceles punitivos del 50% a exportaciones brasileñas. A esto se sumaron sanciones económicas estadounidenses y la revocación de visas para miembros de la Corte Suprema y altos funcionarios del gobierno de Lula da Silva.

Este jueves, el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, se reunió en Washington con su homólogo Marco Rubio para negociar una reducción de aranceles, tras un encuentro previo entre Trump y Lula en Malasia en octubre.

Como resultado, la administración Trump retiró este viernes los aranceles sobre el café y la carne, dos productos en los que Brasil lidera las exportaciones mundiales.

Simultáneamente, la Corte Suprema formó mayoría para dar curso al enjuiciamiento de Eduardo Bolsonaro por el delito de “coacción” a la justicia. Según el voto de Moraes, respaldado por otros dos magistrados, el diputado habría interferido en el proceso judicial contra su padre mediante amenazas de sanciones severas, algunas de las cuales se habrían concretado. La votación virtual permanecerá abierta hasta la medianoche del próximo viernes.

Desde Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro manifestó en la red X: “Moraes vota para enjuiciarme (...) todo lo que sé es por la prensa, ya que nunca fui citado” por el Tribunal.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Jair BolsonaroBrasilEduardo BolsonaroÚltimas Noticias AméricaCorte Suprema de BrasilLula da SilvaSupremo Tribunal Federal

Últimas Noticias

Donald Trump habló sobre sus planes en Venezuela: “Ya me decidí pero no puedo decirles qué será”

El mandatario estadounidense aseguró que ya resolvió su postura respecto a posibles acciones militares contra el régimen de Nicolás Maduro, aunque evitó dar detalles tras una reunión con altos mandos del Pentágono y funcionarios de defensa

Donald Trump habló sobre sus

Casavalle, el barrio de Montevideo donde las escuelas cierran y los niños temen por las constantes balaceras

El asesinato de un adolescente en el barrio periférico de la capital uruguaya provocó una escalada de violencia e intensos tiroteos. Los padres relatan que los niños están más inquietos porque no pueden salir a jugar a las calles

Casavalle, el barrio de Montevideo

Elecciones en Chile: uno por uno, los ocho candidatos a presidente

El país vive uno de sus comicios más polarizados, con Jeannette Jara (Partido Comunista) y José Antonio Kast (Partido Republicano) como principales contendientes, mientras la ciudadanía expresa preocupación por la seguridad y la economía

Elecciones en Chile: uno por

Trinidad y Tobago realizará nuevos ejercicios militares con Estados Unidos en plena escalada con Venezuela

El gobierno trinitense confirmó maniobras conjuntas del 16 al 21 de noviembre, semanas después de la llegada del USS Gravely a Puerto España, que detonó una crisis con el régimen chavista

Trinidad y Tobago realizará nuevos

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, compareció ante una comisión en un nuevo intento de levantamiento de su inmunidad

El Tribunal electoral ya le prohibió participar en la campaña de 2026 tras concluir que utilizó su cargo para favorecer a un proyecto político

El presidente de Costa Rica,
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Vacuna actualizada contra COVID-19 aún

Vacuna actualizada contra COVID-19 aún no está disponible para el sector privado: aclara Pfizer

Luis R Conríquez en el ojo de las autoridades por posible apología del delito

Cáncer de próstata: una novedosa técnica ya se aplica en Argentina

Verificación vehicular CDMX: estos autos deben cumplir con el requisito antes de acabar el año

Resultados Lotería de Santander viernes 14 de noviembre de 2025: números ganadores del último sorteo

INFOBAE AMÉRICA
Donald Trump habló sobre sus

Donald Trump habló sobre sus planes en Venezuela: “Ya me decidí pero no puedo decirles qué será”

Francia conmemora este jueves el décimo aniversario de los atentados de 2015 en París

Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el jueves 13 de noviembre

La UE organiza por primera vez este sábado en Damasco un foro de diálogo sobre la transición en Siria

Hallaron una bomba de casi media tonelada de la Segunda Guerra Mundial en Alemania: evacuaron a más de 20 mil personas

ENTRETENIMIENTO

El día que The Beatles

El día que The Beatles convirtieron un peine y papel higiénico en el sonido más original de “Lovely Rita”

Dolly Parton, a punto de cumplir 80 años, brindó nuevos detalles sobre su salud: “Siento que apenas estoy empezando”

Amparo Muñoz, la única mujer española que ganó el Miss Universo: renunció a la corona y cayó en las drogas

El Woody que nadie conoció: así era el oscuro primer guion de “Toy Story”

El fenómeno Labubu rompe récords y ahora apunta a Hollywood