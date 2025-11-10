América Latina

El chavismo mantiene su aparato de propaganda en X pese a la censura gubernamental

En Venezuela, la censura y la propaganda estatal avanzan de forma paralela, según demuestra una investigación

Guardar
El dictador venezolano, Nicolás Maduro.
El dictador venezolano, Nicolás Maduro.

Aunque la red social X permanece bloqueada en Venezuela desde agosto de 2024, una red de cuentas anónimas continúa difundiendo mensajes a favor del régimen de Nicolás Maduro. Una investigación de Cazadores de Fake News –una ONG dedicada a la verificación de datos– revela que parte de esta operación digital estaría coordinada desde el propio Ministerio de Comunicación e Información venezolano.

El bloqueo, anunciado como temporal por el gobierno, sigue vigente más de un año después. Sin embargo, perfiles aparentemente ciudadanos impulsan campañas con etiquetas progubernamentales y mensajes contra adversarios políticos. La investigación detectó vínculos entre estos usuarios y programas de capacitación oficialistas administrados por funcionarios del régimen.

“En Twitter (X) hay una guerra importante que librar. Abandonar este espacio es dejar flancos libres para el enemigo histórico. ¡En X no hay retirada!”, publicó una cuenta anónima con un avatar de dragón, que figura entre las más activas en la difusión de propaganda oficialista y cuyo origen se vincula al aparato comunicacional del chavismo, según la investigación.

Los usuarios que difunden propaganda
Los usuarios que difunden propaganda del régimen están vinculadas a una funcionara pública venezolana. (Pixabay)

Desde que el entonces ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, impulsó la “guerrilla comunicacional” en 2010, el chavismo ha desarrollado estructuras de propaganda digital articuladas con su narrativa política. En 2021 –cuenta el reporte– Maduro ordenó formalizar programas como la Escuela Influye, destinada a entrenar militantes para operar campañas en redes. El bloqueo de X marcó una nueva etapa de control y centralización comunicacional.

La cuenta “Dracarys”, símbolo de la campaña digital, ha difundido etiquetas como #VenezuelaSeEscribeConVDeVietnam, tras un comentario irónico de Donald Trump sobre la milicia venezolana. Las publicaciones usaron videos manipulados e inteligencia artificial para amplificar mensajes de respaldo a Maduro y atacar figuras como Trump, María Corina Machado y Volker Türk, alto comisionado de la ONU.

La investigación forense digital, elaborada por Cazadores de Fake News, comprobó que “Dracarys” comparte el mismo ID en X que antiguas cuentas como @RespetoXTodos y @PiensaIA, administradas por Dayra Rivas, directora de Medios Digitales del Ministerio de Comunicación. Rivas y otros funcionarios habrían coordinado campañas mediante la aplicación oficial Siscom, utilizada para enviar manuales y contenidos a miles de usuarios.

Una mujer llora mientras ve
Una mujer llora mientras ve a la líder de la oposición venezolana María Corina Machado hablar en una protesta antes de la toma de posesión el viernes del presidente Nicolás Maduro para su tercer mandato, en Caracas, Venezuela 9 de enero de 2025. REUTERS/Gaby Oraa

Organizaciones defensoras de derechos digitales como VE Sin Filtro y Espacio Público denunciaron el uso desigual de las plataformas: mientras la población requiere VPN para conectarse, el gobierno conserva pleno acceso. Esta dinámica, sostienen, configura una “asimetría informativa” que combina censura y propaganda con recursos públicos.

La estrategia venezolana se asemeja a tácticas digitales aplicadas en Nicaragua y Cuba, donde gobiernos aliados restringen plataformas y, simultáneamente, difunden propaganda a través de cuentas anónimas o institucionales. En todos los casos, el objetivo es mantener control narrativo en entornos digitales mediante censura selectiva y producción masiva de contenidos políticos.

El Observatorio VE Sin Filtro reportó que el bloqueo de X afecta a millones de usuarios y solo puede evadirse mediante redes privadas virtuales. Advirtió que la restricción “carece de fundamento legal” y vulnera derechos reconocidos por la Constitución venezolana.

Desde el 2024, en Venezuela
Desde el 2024, en Venezuela está prohibido X.

La persistencia de la censura en X refuerza la dependencia de los venezolanos de fuentes no verificadas y agrava la desinformación. La operación “Dracarys” también ha contribuido a estigmatizar activistas y opositores, debilitando el debate público dentro y fuera del país.

“El gobierno usa las mismas herramientas que prohíbe a sus ciudadanos”, señaló Andrés Azpúrua, de VE Sin Filtro, al advertir que la censura y la propaganda “terminan reforzándose mutuamente”.

Mientras el gobierno controla el acceso, sus redes continúan activas, demostrando que en Venezuela la censura también sirve para amplificar la propaganda.

En Ecuador, las investigaciones sobre la consultora Neurona, publicados en 2023, han revelado un patrón similar de manipulación informativa, en el que estructuras privadas de comunicación diseñan campañas políticas para gobiernos y movimientos afines al socialismo del siglo XXI. Según la investigación transfronteriza coordinada por CLIP, la firma trabajó para Rafael Correa y su plataforma Unión por la Esperanza (UNES), replicando estrategias de propaganda digital inauténtica en redes sociales.

Temas Relacionados

Nicolás MaduroXVenezuelaTwitter

Últimas Noticias

Más de 350 km/h: inaugurarán el tren más rápido de América Latina

La obra promete revolucionar la conectividad en el sudeste brasileño con un servicio que reducirá los tiempos de viaje y potenciará el desarrollo regional. Combinará innovación, sostenibilidad y modernización en el transporte público

Más de 350 km/h: inaugurarán

Los rusos de la comunidad LGBTQ encuentran un refugio en Argentina

Buenos Aires ha surgido como un sitio de emigración importante, aunque distante, para quienes huyen de la creciente represión antigay del presidente Vladimir Putin

Los rusos de la comunidad

Chile: diputados de la oposición criticaron a Gabriel Boric por no levantarse a saludar a Javier Milei

“Falta de respeto” y “nos avergüenza a todos”, fustigaron tras el tenso momento en la investidura del presidente boliviano Rodrigo Paz

Chile: diputados de la oposición

Quién es quién en el gabinete de ministros de Rodrigo Paz en Bolivia

El mandatario designó ayer a sus ministros con un guiño a los empresarios privados y el sector agroindustrial. Aunque hay algunos sin experiencia, señala que valoró la “meritocracia”

Quién es quién en el

Chile: cuatro ataques incendiarios en 48 horas en La Araucanía

Los responsables dejaron lienzos alusivos a la causa mapuche firmados por la organización Weichan Auka Mapu (WAM)

Chile: cuatro ataques incendiarios en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Comenzó el juicio político al

Comenzó el juicio político al juez Martín Poderti por el robo de 144 monedas de oro y se quebró ante el tribunal

Según el ICFES el mejor colegio público del país se encuentra en Barranquilla, que también lidera el ranking nacional

Vicky Dávila celebró que Estados Unidos le aplique a Gustavo Petro la supuesta ‘Doctrina Trump’ para llevarlo a prisión: “Estás jodido”

Firma encuestadora internacional AtlasIntel ya no haría estudio para definir al candidato presidencial del Centro Democrático

Elder Dayan Díaz revela los secretos que existen detrás de la herencia de Diomedes Díaz y cómo se reparten la herencia sus hijos

INFOBAE AMÉRICA
Fallece un pescador en A

Fallece un pescador en A Coruña tras caer al mar desde una zona rocosa

Previa del RC Celta - FC Barcelona

El Ibex 35 sube un 1,77% al cierre y ya mira a recuperar los 16.200 puntos

Previa del Valencia Basket - Real Madrid

Asesores de Mohamed VI abordan su plan de autonomía para el Sáhara Occidental con líderes de partidos políticos

ENTRETENIMIENTO

Khloé Kardashian reveló cómo el

Khloé Kardashian reveló cómo el amor propio transformó su vida tras la ruptura: “Aprendí a quererme incluso en mis días más difíciles”

Jonathan Bailey habló sobre su rol como referente de diversidad: “Lo único que puedes controlar es cómo te presentas en el mundo”

Así fue el reencuentro de Jim Carrey y Taylor Momsen a 25 años de protagonizar juntos ‘El Grinch’

Pierce Brosnan y su hijo Christopher vuelven a verse tras 20 años de distanciamiento

Así luce hoy Macaulay Culkin, a 35 años del estreno de “Mi pobre angelito”