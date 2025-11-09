América Latina

EEUU donó 700.000 dólares en medicamentos para tratar el VIH en Bolivia tras el restablecimiento de las relaciones entre ambos países

El subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, sostuvo que esa ayuda servirá para cubrir la necesidad de las personas que padecen el virus “durante los próximos cuatro o cinco meses”

Guardar
Christopher Landau, subsecretario de Estado
Christopher Landau, subsecretario de Estado norteamericano, y el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se reunieron el sábado en La Paz (REUTERS/Claudia Morales)

El Gobierno de Estados Unidos anunció este domingo la donación de medicamentos y pruebas de diagnóstico para personas con VIH-Sida en Bolivia, que servirán para cubrir esa necesidad durante los próximos meses, como parte de la restitución de relaciones entre ambos países después de 17 años.

“Anunciar una donación de medicamentos (y) diagnósticos valuada en 700.000 dólares para tratamiento de VIH, una terrible enfermedad que ha tenido problemas en recibir estos medicamentos y diagnósticos”, señaló el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau.

Landau visita Bolivia con ocasión de la reciente posesión del nuevo mandatario Rodrigo Paz, e informó sobre la donación junto al representante presidencial, Fernando Aramayo, en instalaciones de la Cancillería boliviana.

El subsecretario de Estado explicó que la entrega de medicamentos se realiza porque estos “no han estado disponibles en Bolivia”, por lo que servirán para cubrir la necesidad de las personas que padecen el virus “durante los próximos cuatro o cinco meses”.

Bolivia afronta desde principios de 2023 una escasez de dólares que provocó restricciones en la emisión de divisas dentro del sistema financiero, lo que también influyó en el aumento de los costos de importación de varios productos, entre ellos los medicamentos.

Los medicamentos cubrirán las necesidades
Los medicamentos cubrirán las necesidades de 18.000 personas y consisten en dosis antirretrovirales, pruebas de carga viral y test de detección temprana para recién nacidos.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Embajada de EE.UU. en Bolivia precisó en un comunicado que los medicamentos cubrirán las necesidades de 18.000 personas y consisten en dosis antirretrovirales, pruebas de carga viral y test de detección temprana para recién nacidos.

Asimismo, Landau expresó que este gesto de cooperación de EE.UU. con Bolivia es una forma “concreta” de “evidenciar la amistad” y una “nueva etapa de las relaciones entre ambos países que, por razones ideológicas, estuvieron distanciados”.

“Ha habido un distanciamiento que nos ha dolido a nosotros y nos da gran placer restablecer los vínculos tradicionales de amistad”, remarcó.

Por su parte, Aramayo dijo: “17 años después restablecemos una relación de hermanamiento con un país que ha demostrado estar siempre a la altura de los desafíos que Bolivia enfrenta”.

También sostuvo que Bolivia atraviesa un momento en el que necesita “alianzas y colaboraciones”, principalmente para los pacientes con VIH que enfrentaron dificultades para acceder a medicamentos.

En la víspera, Landau y Paz anunciaron el restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Bolivia a nivel de embajadores después de 17 años, tras el acercamiento del entonces presidente electo con la Administración de Donald Trump.

Paz ha expresado varias veces su voluntad de restituir las relaciones con EE.UU., que se mantienen a nivel de encargados de negocios desde 2008, cuando el entonces presidente Evo Morales expulsó de Bolivia al embajador estadounidense Philip Goldberg.

El presidente de Bolivia, Rodrigo
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, saluda a sus seguidores desde el palacio de gobierno tras su ceremonia de investidura en La Paz, Bolivia, el sábado 8 de noviembre de 2025. (AP Foto/Freddy Barragan)

Evo Morales (2006-2019) también expulsó a las agencias estadounidenses de cooperación y antidrogas, acusándolas de una supuesta conspiración contra su Gobierno, algo que la Casa Blanca negó.

Morales y el ahora expresidente Luis Arce (2020-2025), ambos de línea izquierdista, expresaron en las últimas semanas su preocupación ante un posible retorno de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) a Bolivia.

Paz sostuvo el sábado que “todas las instituciones, no solo de EE.UU., sino de los países fronterizos con Bolivia que quieran trabajar conjuntamente y a nivel mundial para hacer de Bolivia un país más seguro, donde lo ilícito no es parte del cotidiano vivir, van a estar en Bolivia”.

(con información de EFE)

Temas Relacionados

Estados UnidosBoliviaVIHtratamientoChristopher LandauRodrigo PazÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Panamá confirmó la captura en Venezuela del sospechoso del atentado terrorista de 1994

Se trata de Ali Zaki Hage Jalil, vinculado a la explosión en un avión que mató a 21 personas, en su mayoría empresarios judíos. El ataque ocurrió un día después del atentado contra la AMIA en Buenos Aires y las investigaciones apuntan a Hezbollah

Panamá confirmó la captura en

Petro, China y una jugada que pone en riesgo el futuro de Colombia

El presidente colombiano fija su postura: se vuelca incondicional al régimen de Beijing sin tener en cuenta las consecuencias que podría padecer su propia nación en el porvenir

Petro, China y una jugada

Ecuador debate una posible Constitución número 21: por qué reescribió su Carta Magna en cada cambio de poder en casi dos siglos de historia

El próximo 16 de noviembres, el país definirá si convoca a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución

Ecuador debate una posible Constitución

“Betito” Suárez, el “delincuente más peligroso de Uruguay” que decía estar retirado y fue hallado con armas, drogas y autos de alta gama

Lideró bandas de sicarios, organizó atracos a la salida de bancos y la justicia lo señaló como el mayor enemigo

“Betito” Suárez, el “delincuente más

La dictadura de Ortega reordena el mapa minero de Nicaragua para favorecer la expansión del régimen chino en el país

Mientras el sandinismo entrega en ramillete concesiones mineras a los orientales, también presiona a las empresas establecidas para que abandonen sus espacios

La dictadura de Ortega reordena
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
En vivo| IV Cumbre de

En vivo| IV Cumbre de la Celac-UE: Representantes de más de 40 países de América, el Caribe y Europa se reúnen en privado en Santa Marta, Colombia

Ana Gabriel condena crimen de Carlos Manzo y llama a abrir los ojos: “Sé que lo que estoy diciendo me pone en peligro”

Lluvias de meteoros Tauridas 2025 en noviembre: cuándo y dónde será visible la lluvia de estrellas o ‘bolas de fuego’

Pedro Sánchez defiende la unión entre Europa y América Latina como un “imperativo geoestratégico” frente a la presión de Trump en el Caribe

Postura de la vaca: el ejercicio de yoga que mejora la posición corporal y destensa la espalda baja

INFOBAE AMÉRICA
El Senado de EEUU se

El Senado de EEUU se reúne de urgencia para intentar desbloquear el cierre de gobierno más largo de la historia

El FC Barcelona y el Real Madrid golean antes del Clásico de la Liga F Moeve

Un show drag acompaña este sábado la presentación en Talavera de la novela 'El escritor de Chueca' de Camilo Cerón

LaLiga suspende el partido entre la AD Ceuta y la UD Almería tras fallecer un aficionado en las gradas

“Extraño respirar”: nuevas protestas en India para exigir medidas contra la contaminación ambiental

ENTRETENIMIENTO

Millie Bobby Brown escogió a

Millie Bobby Brown escogió a uno de sus compañeros de “Stranger Things” como el padrino de su hija

Dua Lipa sumó Soda Stereo y Miranda! a su lista de más de 50 covers: ¿qué otros temas versionó en su gira?

Así respondieron los creadores de “Stranger Things” a los rumores sobre Millie Bobby Brown y David Harbour

Kim Kardashian reveló el resultado de su examen de abogacía

Travis Scott sorprendió a Japón con invitados especiales: Kanye West y su hija Stormi suben al escenario