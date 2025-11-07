América Latina

Estados Unidos atacó a otra lancha narco en el Caribe y abatió a tres traficantes

“A todos los narcoterroristas que amenazan nuestra patria: si quieren seguir vivos, dejen de traficar drogas. Si continúan traficando drogas letales, los mataremos”, afirmó el secretario del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, por medio de X

Guardar

Las fuerzas armadas estadounidenses eliminaron a tres narcotraficantes en un nuevo ataque contra un barco en aguas internacionales del Caribe, según informó el secretario del Departamento de Guerra, Pete Hegseth.

“Como ya hemos dicho, los ataques con buques contra narcoterroristas continuarán hasta que cese el envenenamiento del pueblo estadounidense”, comenzó indicando el funcionario estadounidense por medio de un comunicado publicado en X.

“Hoy, por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una organización terrorista designada. El buque traficaba estupefacientes en el Caribe y fue atacado en aguas internacionales”, detalló.

“Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en el ataque, y tres narcoterroristas que se encontraban a bordo murieron. A todos los narcoterroristas que amenazan nuestra patria: si quieren seguir vivos, dejen de traficar drogas. Si continúan traficando drogas letales, los mataremos”, concluyó Hegseth.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Estados UnidosCaribeNarcoterroristaNarcosNarcotraficantesCártel de los SolesDonald TrumpPete HegsethÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Bolivia: el MAS expulsó al presidente saliente Luis Arce en medio de acusaciones de corrupción

La cúpula del partido fundado por Evo Morales justificó la salida del mandatario por supuesta traición durante la última campaña y por el manejo opaco de los aportes obligatorios de funcionarios públicos

Bolivia: el MAS expulsó al

El Supremo Tribunal de Brasil decidió no evaluar la salud de Jair Bolsonaro antes de definir su lugar de reclusión

Según informes médicos de un hospital en Brasilia, el ex mandatario fue diagnosticado recientemente con cáncer de piel y presenta anemia, además de alteraciones renales

El Supremo Tribunal de Brasil

Fiscales chilenos presentaron una querella contra una ex jueza de la Corte Suprema por sobornos y tráfico de influencias

Ángela Vivanco, su pareja y otros dos abogados también son acusados de lavado de activos en la arista “Muñeca Bielorrusa” del Caso Audios

Fiscales chilenos presentaron una querella

Ecuador recibirá USD 250 millones del BID para fortalecer su sistema de salud

El programa beneficiará a más de 10 millones de personas y se enfocará en prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades crónicas

Ecuador recibirá USD 250 millones

Iván Duque, ex presidente de Colombia: “Gente cercana a Maduro está esperando el momento adecuado para sacarlo del poder”

En diálogo con Infobae, el ex jefe de Estado abordó los retos de la región ante el crimen organizado y el cambio climático. Respaldó la lucha de EEUU contra el narco y afirmó que el régimen chavista “es una amenaza muy grande para los procesos democráticos en el continente”

Iván Duque, ex presidente de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sentencian a siete expolicías del

Sentencian a siete expolicías del Edomex por secuestro y homicidio

Kenia López Rabadán condena amenazas y agresiones contra la gobernadora Libia Dennise

Pilas: Así rotará el pico y placa en Medellín este 7 de noviembre

Tras enfrentamiento armado, policías de Zacatecas rescatan al hijo secuestrado del alcalde de Ojocaliente

Clima en Puebla de Zaragoza: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

INFOBAE AMÉRICA
Cuando el arte sermonea y

Cuando el arte sermonea y los políticos provocan: un diagnóstico sobre nuestro tiempo

Al menos cuatro muertos y once heridos tras estrellarse un avión de carga en Kentucky (EEUU)

Cuál es el país con la población más envejecida del mundo

Jugar Fútbol caminando, una práctica con respaldo científico que conquista a miles de adultos en todo el mundo

La demócrata Spanberger gana las elecciones a la Gobernación de Virginia, en manos de los republicanos

ENTRETENIMIENTO

Keanu Reeves bailó con una

Keanu Reeves bailó con una pierna fracturada en el rodaje de Good Fortune

De sobrevivir al grunge a conquistar nuevas generaciones: la lección de Bon Jovi sobre la longevidad musical

Los 10 K-dramas más exitosos del momento en Corea del Sur que se roban la atención del público

Tras su salida de The Witcher, Henry Cavill reflexionó sobre la importancia de relatos equilibrados en la pantalla

Mick Jagger y una confesión inesperada: cómo James Brown inspiró la transformación musical de los Rolling Stones