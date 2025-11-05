América Latina

La oposición criticó al presidente Boric por convertir la cárcel para agentes de la dictadura en un penal común

“Lo que hace es pensando en su supuesto legado, pero es tarde”, aseguró José Antonio Kast por la reconversión de Punta Peuco

Guardar
Punta Peuco pasará a llamarse
Punta Peuco pasará a llamarse Centro de Cumplimiento Penitenciario de Til Til.

El presidente Gabriel Boric anunció este lunes que Punta Peuco, la cárcel especial para los uniformados condenados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura de Augusto Pinochet, pasará a convertirse en un penal común y corriente tal como lo había anunciado en su Cuenta Pública de junio pasado, asunto que no cayó nada bien en la derecha chilena, fiel defensora de la llamada “familia militar”.

Cabe recordar que dicho recinto penitenciario -con capacidad para 112 personas-, fue inaugurado en 1995 durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Alberga actualmente a 139 internos, entre ellos exagentes como Miguel Krassnoff, condenado a más de 1.000 años de prisión por 25 causas ratificadas de secuestro, tortura y desaparición de personas, y Álvaro Corbalán, sentenciado a 100 años por cinco homicidios y un secuestro calificado.

El penal, que desde sus inicios estuvo en el centro de la polémica por sus condiciones privilegiadas, ahora será conocido como Centro de Cumplimiento Penitenciario de Til Til, y el primero en salir a criticar la medida fue el candidato presidencial José Antonio Kast (PR), segundo en todas las encuestas.

“El presidente está de salida y todo lo que hace es pensando en su supuesto legado, pero es tarde”, aseguró el líder republicano por la tarde.

“Cualquier palabra, hecho o decreto nos tiene sin cuidado. Se termina en 128 días su mandato, y habrá un antes y un después de este gobierno fracasado”, agregó Kast.

“Él (Boric) ya no está gobernando. Si hubiese sido de interés la situación como ésta -Punta Peuco- lo habría hecho antes. La verdad es que todo nos tiene sin cuidado”, cerró.

En la misma línea, el también candidato Johannes Kaiser (PNL), sostuvo esta jornada durante en el debate presidencial de la Asociación de Radiodifusoras de Chile (Archi), que “el Estado está obligado a respetar los derechos humanos de todas las personas, y muchos (...) han sido condenados injustamente, como demostró el caso del coronel fallecido en Punta Peuco, condenado por el secuestro de la persona que apareció en Argentina”, refiriéndose al caso de Bernarda Vera, presunta falsa detenida desaparecida que habría sido encontrada en Argentina.

“Usted no puede tener gente de 80 y 90 años queriendo mezclarlos con delincuentes comunes, solamente porque a usted no le caen bien políticamente. A ustedes que les gustan tanto los tratados internacionales, respétenlos”, remató el líder libertario.

Y aunque la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei, no se refirió al tema, lo cierto es que tras el anuncio de Boric en la Cuenta Pública aseguró que ella misma se encargaría de revertir la medida de convertirse en presidenta.

Desde su inauguración fue objeto
Desde su inauguración fue objeto de críticas por sus privilegios.

La cárcel

En su anuncio, el presidente Boric señaló que ya se están realizando labores y modificaciones en Punta Peuco para "recibir a nuevos internos desde comienzos del próximo año”, agregando que “las plazas van a ser distribuidas según criterios de seguridad y ya no de privilegio”.

Cabe destacar que el penal está compuesto de cuatro módulos con varias celdas, algunas individuales y otras dobles. El lugar cuenta con cocina, multicancha, enfermería, biblioteca, una sala de estar y otros espacios comunes donde los reos pueden recibir visitas.

La última polémica que envolvió a sus obligados residentes se produjo a mediados de este año, cuando familiares interpusieron un recurso de amparo luego de que Gendarmería decidiera retirar los refrigeradores personales, dejando uno por cada cinco presos.

Temas Relacionados

ChilePunta PeucoGabriel BoricJosé Antonio KastJohannes KaiserEvelyn MattheiMiguel KrassnoffÁlvaro Corbalán

Últimas Noticias

Daniel Noboa se reunió con migrantes en Queens y anunció incentivos para pequeños empresarios

La actividad se realizó en medio de la campaña por la consulta popular del 16 de noviembre

Daniel Noboa se reunió con

Bolivia reforzó los controles fronterizos con Brasil tras el operativo policial en una favela de Río de Janeiro

El viceministro de Régimen Interior de Bolivia informó sobre un plan de vigilancia para evitar que miembros del Comando Vermelho huyan hacia ese país

Bolivia reforzó los controles fronterizos

El ministro de Comercio Exterior de Finlandia visitará Uruguay para reforzar la cooperación y celebrar 90 años de relaciones diplomáticas

Ville Tavio encabeza una misión empresarial que buscará ampliar las inversiones y alianzas bilaterales en sectores como energía, industria y agroindustria. La agenda incluye encuentros con ministros uruguayos, un evento por el aniversario diplomático y una visita a la planta de UPM, símbolo de la asociación entre ambos países

El ministro de Comercio Exterior

Una operación militar arrasó con 12 hectáreas de minería ilegal en el sur de Ecuador

El Gobierno aseguró que el ataque aéreo permitió recuperar el control territorial y neutralizar las economías ilícitas en la zona

Una operación militar arrasó con

El vicepresidente electo de Bolivia llamó a sus seguidores a un mitin tras asumir el cargo: “Mi compromiso será ante ustedes”

Edmand Lara convocó a una concentración en La Paz este sábado al margen de los actos oficiales. Para algunos analistas, es un síntoma más del distanciamiento que existe con Rodrigo Paz

El vicepresidente electo de Bolivia
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Claudia López protagonizó nuevo rifirrafe

Claudia López protagonizó nuevo rifirrafe en las redes sociales, esta vez contra Álvaro Uribe y Abelardo de la Espriella: se conocieron los motivos

Galerista argentino restituyó la pintura de Santa Eulalia, obra de arte colombiana robada en los 80

Cámara de Diputados aprueba Paquete Económico 2026

Claudia Sheinbaum encabeza reunión con gabinete ampliado por “Plan Michoacán”

Con una foto, Andrea Valdiri aviva rumores de su posible ingreso a ‘La mansión de Luinny’: reencuentro con Yina Calderón

INFOBAE AMÉRICA
Trump asegura no estar considerando

Trump asegura no estar considerando el envío de misiles Tomahawk a Ucrania

Trump revela que uno de los tres cuerpos entregados por Hamás corresponde al israelí-estadounidense Neutra

Milei nombra ministro de Interior al cabeza de lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires, Diego Santilli

EEUU mata a otros dos tripulantes de una supuesta narcolancha en aguas del Pacífico

Daniel Noboa se reunió con migrantes en Queens y anunció incentivos para pequeños empresarios

ENTRETENIMIENTO

Paul McCartney recuerda el devastador

Paul McCartney recuerda el devastador momento en que supo de la muerte de John Lennon

Cher admitió que que odia envejecer tras cumplir 79 años: “No soy más sabia”

De una filtración a una campaña global: así crecen las expectativas por ‘Lux’, el nuevo álbum de Rosalía

Cómo funciona el amor a ciegas, cuando el sentimiento se impone a la imagen

Ariana Grande pide empatía tras no asistir a la premiere de “Wicked” en Brasil: “No supongan que no lo intentamos”