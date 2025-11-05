La foto de una mujer desnuda en una oficina pública de Uruguay reveló que un funcionario usaba el lugar para tener sexo

El edificio central de ASSE, el prestador de salud estatal de Uruguay (Presidencia)

La difusión de la foto de una mujer desnuda en el despacho de Marcelo Sosa, el ex vicepresidente de la Asociación de Servicios de Salud del Estado (ASSE) en Uruguay, evidenció que la oficina de ese jerarca fue utilizada para encuentros sexuales.

La imagen, difundida por el periodista Eduardo Preve, es de agosto de 2023 y motivó una investigación en ASSE, el prestador de salud estatal del país. Leonardo Hofemblatt era un funcionario adjunto al vicepresidente de ese organismo y, en una carta, reconoció el “exceso” que cometió al tener sexo allí.

Según informó Montevideo Portal, la Asesoría Letrada de ASSE recibió el testimonio de la mujer que aseguró haber ingresado en reiteradas ocasiones al despacho del vicepresidente de ASSE para tener relaciones sexuales.

El organismo definió iniciar un sumario sobre él y separarlo del cargo mientras se investiga lo que pasó.

Después de la difusión de la imagen, Hofemblatt envió una carta al Directorio de ASSE y a la Gerencia General, en la que se pide sus “más sinceras disculpas” por lo sucedido. “Especialmente pido disculpas al entonces vicepresidente, el cual me brindó la confianza para trabajar en su oficina y no supe cuidarla. Asimismo, disculparme con el resto del personal de la oficina donde me desempeñaba, quienes tampoco tenían conocimiento de estos hechos”, dice el texto.

El pedido de disculpas del funcionario que tuvo sexo en una ofician pública en Uruguay (@EPreve)

“Me siento arrepentido por esta situación. Esta filtración afecta mi intimidad y confianza, ya que se trataba de una relación formal anterior. Aunque no justifique, fue un hecho suscitado en la intimidad de una pareja, consensuado, aunque reconozco el exceso del mismo”, continúa su carta.

El texto finaliza con un nuevo pedido de disculpas de parte de Hofemblatt, quien también expresó su “arrepentimiento” por lo que sucedió.

Sosa, el ex vicepresidente que había contratado a este funcionario, declaró este lunes al programa Informativo Carve que quedó “sorprendido” con la difusión de la noticia. “Se podrán imaginar que no tenía ni idea de esa situación. Aparentemente es mi despacho, por lo que se ve ahí (…) Es lamentable”, declaró.

El jerarca del gobierno anterior tampoco sabía que existía la foto de una mujer desnuda en su despacho. Remarcó que, por la fecha de la imagen, el hecho se dio el 24 de agosto de 2023 a la hora 21. Esto significa que el funcionario ingresó fuera del horario de oficina.

El ex vicepresidente de ASSE Marcelo Sosa (@SosaAbella)

Sosa cuestionó que el funcionario haya “utilizado la confianza” que le dio para hacer “ese tipo de cosas”. “Que ASSE investigue lo que tenga que investigar, que vaya para adelante y que se tomen las medidas que se tengan que tomar”, expresó, y definió al hecho como “absolutamente irregular” y se deslindó de responsabilidades.

Hofemblatt era un secretario de Sosa. “Lamentablemente me siento traicionado en la confianza depositada”, declaró.

En declaraciones a El País, el ex vicepresidente de ASSE –que finalizó el período como presidente– fue más allá. “Me estoy comiendo un garrón. Yo tengo familia, no tengo por qué pasar por esto”, declaró.

El ex secretario había ingresado como funcionario presupuestado a ASSE cuando la administración anterior estaba por terminar. Este martes, Hofemblatt fue sumariado y separado del cargo por las actuales autoridades, que abrieron una investigación administrativa sobre él, informó ese diario.

El investigado había ingresado a ASSE en la administración anterior por designación directa para la Comisión de Apoyo. Una resolución del directorio anterior, de febrero de este año, muestra que fue presupuestado a partir del 1° de marzo de 2025, el día que asumió Yamandú Orsi la Presidencia de Uruguay y se daba un cambio de signo político en el gobierno del país.

Esta polémica se dio el mismo día que la oposición decidió interpelar a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, porque el actual presidente de ASSE, Álvaro Danza, trabaja también en tres mutualistas privadas. Además de esto, ha superpuesto el horario en su actividad pública con su cargo de profesor en la universidad estatal.