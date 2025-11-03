Últimas encuestas previo a las elecciones presidenciales en Chile dan por ganadora a Jara en primera vuelta

Jara, sin embargo, caería en segunda vuelta frente a Kast, Kaiser y Matthei.

El 16 de noviembre próximo se llevarán a cabo en Chile las elecciones presidenciales y de acuerdo a las últimas encuestas, la carta oficialista Jeannette Jara se alzaría en primera vuelta por sobre el líder republicano José Antonio Kast. Sin embargo, la gran novedad es la subida del libertario Johannes Kaiser, quien relega al cuarto lugar a la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

De acuerdo a Agenda Criteria, Jara se queda con el primer lugar con el 27% (-1 respecto a la semana pasada), seguida de Kast (23%); Kaiser (15%+2); Matthei 14%+1); el timonel del PDG, Franco Parisi (9%), el expresidente del fútbol chileno, Harold Mayne-Nicholls (3%-1); el independiente Marco Enríquez-Ominami (2%) y el ultraizquierdista Eduardo Artés, con el 1% de las preferencias.

En el mas que hipotético caso de una segunda vuelta, empero, Jara perdería frente a casi todos sus adversarios: contra Kast por 33% vs 51%; contra Matthei por 31% vs 45%; e incluso frente a Kaiser por 34% vs 41%. La militante comunista solo se impondría ante el economista Franco Parisi, por 34% vs 32%.

Ante la pregunta “¿Quién cree Ud. que será el próximo presidente de Chile?“, el 36% de los entrevistados sostuvo que será Kast, mientras que un 30% aseguró que será Jara.

Johannes Kaiser subió al menos 5 puntos en las últimas dos semanas.

La subida de Kaiser y la caída de Matthei

Por su parte, la encuesta Pulso Ciudadano de Activa Research arrojó un escenario aún más adverso para Evelyn Matthei al situarla en el quinto puesto, por debajo de Franco Parisi y Kaiser.

Según el sondeo, Jara obtuvo el 29,3%, seguida por Kast (19,9%); Parisi (16,4%); Kaiser (14,3%); Matthei (13,2%); Mayne-Nicholls (4,0%); Enríquez-Ominami (2,2%) y Artes, con el 0,7% de las intenciones de voto.

Mientras tanto, en el ítem “Intención de voto”, la candidata del pacto oficialista Unidad Por Chile se alza con el 24,9%, seguida de Kast (16,9%); Parisi (14%); Kaiser (12,2%) y Evelyn Matthei (11,2%).

Un 74,6% de la población aseguró además que tiene clarísimo su voto para el próximo 16 de noviembre, mientras que el 12,8% dijo estar medianamente decidido y un 12,4% admitió que aún no sabe a quién le dará su sufragio.

Finalmente, el 90,8% de los encuestados aseguró que irá a votar en esta primera vuelta, mientras que el 5,6% dijo no estar seguro aún de hacerlo y un 3,6% sostuvo que no irá a ejercer su derecho a sufragio ese día, falta que conlleva multas en efectivo que van desde los USD 35 a los USD 107.