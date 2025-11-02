Estados Unidos anunció la destrucción de una nueva lancha narco en el Caribe y abatió a tres traficantes

Un nuevo ataque lanzado por Estados Unidos contra un buque de narcotráfico en el Caribe dejó tres muertos el sábado, informaron fuentes oficiales de la administración de Donald Trump.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, explicó en X que los servicios de inteligencia estadounidenses “sabían que este buque, al igual que todos los demás, estaba involucrado en el contrabando ilícito de estupefacientes”.

“Tres narcoterroristas se encontraban a bordo del buque durante el ataque, que se realizó en aguas internacionales. Los tres terroristas murieron y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en este ataque”, informó el titular del Departamento de Guerra norteamericano.

Luego, afirmó que los narcoterroristas “están introduciendo drogas en nuestras costas para envenenar a los estadounidenses en su propio país, y no lo lograrán”.

“El Departamento los tratará exactamente como tratamos a Al-Qaeda. Continuaremos rastreándolos, localizándolos, buscándolos y eliminándolos”, subrayó en la publicación a la cual sumó un video del ataque.

El Gobierno estadounidense eliminó más de 15 embarcaciones en aguas internacionales (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Estados Unidos desplegó buques en el Caribe y envió aviones de combate a Puerto Rico como parte de una operación militar que, según Washington, busca frenar el tráfico de drogas en la región.

En las últimas semanas, más de 15 ataques estadounidenses contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico dejaron a más de 65 muertos.

La ofensiva ocurre luego de que la Marina de México confirmara la realización de un operativo de búsqueda y rescate en alta mar tras una petición de la Guardia Costera de Estados Unidos, en respuesta a un incidente a unos 830 kilómetros de la costa de Acapulco.

Según Europa Press, la intervención mexicana surgió tras el ataque de fuerzas estadounidenses contra cuatro embarcaciones vinculadas al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico, lo que dejó un saldo de al menos 14 muertos y un sobreviviente rescatado en la zona.

Infantes de Marina estadounidenses desembarcan de una lancha de desembarco (LCU) durante ejercicios de entrenamiento en Arroyo, Puerto Rico (REUTERS/Ricardo Arduengo)

Hegseth, señaló que los ataques, realizados el lunes pasado por orden del presidente Donald Trump, fueron “letales y cinéticos” y dirigidos a embarcaciones identificadas como operadas por organizaciones consideradas terroristas y vinculadas al tráfico de drogas en el Pacífico. La operación se ejecutó fuera de aguas territoriales y sin bajas en las fuerzas estadounidenses .

El funcionario del mandatario republicano detalló que, en total, 15 personas viajaban en las embarcaciones atacadas: “Ocho narcoterroristas iban a bordo de las embarcaciones alcanzadas en el primer ataque. Cuatro narcoterroristas iban en otra embarcación en el segundo ataque. Tres narcoterroristas iban en otra embarcación en el tercer ataque”. Solo uno de los ocupantes sobrevivió y fue rescatado con apoyo de las autoridades mexicanas.

La presión de Estados Unidos sobre el dictador Nicolás Maduro

Por su parte, Trump negó este viernes que esté planeando ataques a Venezuela, en respuesta a temores surgidos por el despliegue militar estadounidense en el Caribe y reportes sobre un posible derrocamiento del régimen venezolano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los medios de comunicación a bordo del Air Force One (REUTERS/Elizabeth Frantz)

“No”, respondió Trump a un periodista a bordo del Air Force One al ser consultado sobre supuestos preparativos militares contra Venezuela.

La Casa Blanca también desmintió cualquier decisión de atacar objetivos en el país sudamericano y rechazó recientes informes de medios sobre posibles planes de intervención. La portavoz Anna Kelly aseguró a Fox News Digital: “Fuentes anónimas no saben de qué están hablando. Cualquier anuncio relacionado con la política hacia Venezuela provendría directamente del Presidente”.

(Con información de AFP y Europa Press)