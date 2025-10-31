América Latina

Rodrigo Paz garantizó el suministro de combustible tras una serie de gestiones en su viaje a Estados Unidos

“Ahora estamos resolviendo el tema de logística”, anunció Paz en la red social X, agregando que trabajó con el Gobierno estadounidense y organismos multilaterales para que “el dólar pueda llegar a Bolivia”

Guardar
Rodrigo Paz garantizó el suministro
Rodrigo Paz garantizó el suministro de combustible tras una serie de gestiones en su viaje a Estados Unidos (EP)

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, garantizó el suministro de combustible tras una serie de gestiones en Estados Unidos, donde aseguró estar resolviendo “el tema de la logística” y promoviendo gestiones para facilitar el ingreso de dólares al país.

“Desde Estados Unidos quiero darles la buena noticia de que el tema de combustible está garantizado. Gasolina y diésel ya hay. Ahora estamos resolviendo el tema de logística”, anunció Paz en la red social X, agregando que trabajó con el Gobierno estadounidense y organismos multilaterales para que “el dólar pueda llegar a Bolivia”.

Tras su victoria electoral, Paz inició contactos con la administración del presidente estadounidense Donald Trump y otros países latinoamericanos, como Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, para asegurar el abastecimiento en un país golpeado por una crisis económica y energética marcada por la escasez de hidrocarburos y divisas.

Según un reporte de un
Según un reporte de un medio especializado en energía, las operaciones de transporte internacional en Bolivia se han reducido en alrededor del 70% debido al desabastecimiento de combustible (Foto: Shutterstock)

La crisis provocó largas filas en las estaciones de servicio, desplome del consumo y encarecimiento de la canasta básica, con alzas de hasta el 30% en alimentos. A esto se suma la escasez de dólares, que impulsó la aparición de un mercado paralelo y profundizado la depreciación de la moneda local, afectando el poder adquisitivo de las familias bolivianas.

El mensaje de Paz llega apenas dos días después de que el presidente saliente, Luis Arce, promulgara una ley que autoriza la libre importación de diésel y gasolina durante 90 días —iniciativa impulsada por la oposición— y advirtiera que, sin subsidio estatal, el precio en el mercado será más alto.

La medida que autoriza la libre importación de los hidrocarburos durante tres meses en Bolivia fue aprobada el pasado viernes por el Parlamento, a pesar de las advertencias de Arce sobre el impacto en los precios y las finanzas familiares.

El candidato presidencial Rodrigo Paz
El candidato presidencial Rodrigo Paz se dirige a sus partidarios después de que los resultados preliminares lo mostraran como líder en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en La Paz, Bolivia, el domingo 19 de octubre de 2025. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

La norma, impulsada por diputados de la oposición, permitirá la “coexistencia” de carburantes en las estaciones de servicio cuando la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no pueda abastecer toda la demanda.

En comunicado oficial, Arce alertó: “La libre importación y comercialización absoluta que se establece en esta ley generará que el precio de la venta de combustible sea más elevado que el que se comercializa en gasolineras con subvención, y que esto se vaya generalizando provocará que el efecto sobre la economía de las familias bolivianas sea inmediato”.

Aunque diversos sectores apoyan la medida, otros la rechazan por considerarla “ambigua”, “improvisada” y un posible “ensayo de gasolinazo”. Arce defendió la promulgación subrayando que, pese a las diferencias políticas y críticas a la ley, “no saboteamos ni bloqueamos iniciativas sancionadas por otro órgano del Estado cuando se considera que estas podrían contribuir a solucionar un problema”.

Bolivia ha enfrentado crecientes dificultades
Bolivia ha enfrentado crecientes dificultades para garantizar el suministro de combustibles debido a la falta de divisas (Foto: Shutterstock)

Paz asumirá la presidencia de Bolivia el próximo 8 de noviembre, y ya encargó a su equipo una agenda de alto nivel que incluye reuniones con el Departamento de Estado y el Tesoro de Estados Unidos, además de encuentros con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF.

El objetivo es doble: buscar apoyo financiero para aliviar la aguda escasez de dólares, frente a una inflación anual que supera el 23%, y reactivar el diálogo con Washington tras la ruptura diplomática iniciada en 2008 bajo la gestión de Evo Morales.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaRodrigo PazEstados UnidosYacimientos Petrolíferos Fiscales BolivianosYPFBLuis ArceBoliviahidrocarburosdiéselgasolinadólares

Últimas Noticias

Denuncian la desaparición forzada del periodista venezolano Joan Camargo tras ser interceptado por sujetos desconocidos

Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela, el reportero fue abordado a plena luz del día por hombres vestidos de negro en el sector Cotiza de Caracas, obligado a subir a un vehículo y desde entonces no se conoce su paradero

Denuncian la desaparición forzada del

La ONU exigió que Ortega y Murillo rindan cuentas por crímenes de lesa humanidad en Nicaragua

Un grupo de expertos de Naciones Unidas denunció ante la Asamblea General las violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas por el régimen sandinista desde 2018, e instó a la comunidad internacional a promover acciones legales y sanciones

La ONU exigió que Ortega

Tras el letal operativo policial en Río de Janeiro, Brasil busca asfixiar las finanzas de grupos criminales nacionales

En San Pablo, las autoridades bloquearon cuentas y bienes vinculados a operaciones de lavado que superan los 10.000 millones de dólares, cifra atribuida al accionar de la banda Primer Comando de la Capital entre 2020 y 2024

Tras el letal operativo policial

El opositor José Daniel Ferrer aseguró que la resistencia cubana seguirá desde el exilio tras su expulsión de la isla

El líder disidente destacó que la ola represiva y la persecución a su entorno obligaron a los activistas a buscar nuevas formas de sostener la oposición desde el exterior

El opositor José Daniel Ferrer

Decenas de familias colmaron la morgue de Río de Janeiro en busca de respuestas tras la redada contra el Comando Vermelho

Más de un centenar de cuerpos seguían sin identificar tras el operativo más mortífero en la historia de la ciudad, mientras aumentan los reclamos de familiares por el uso de la fuerza policial

Decenas de familias colmaron la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Simón Levy Dabbah: los mejores

Simón Levy Dabbah: los mejores memes que dejó la polémica sobre su paradero

Pasó el 26 de octubre: ¿y ahora?

Ofrecieron una recompensa de $10 millones ante la falta de información del paradero de Luciana Muñoz

Cooperar o extinguirnos: por qué el futuro depende de reconstruir la confianza

Detienen a pareja de colombianos por presunto robo de relojes de alta gama en hoteles de Reforma

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

1-1. Alajuelense, a la final contra Xelajú tras vencer a Olimpia en tanda de penaltis

Ana Torroja se sincera sobre una posible vuelta de Mecano tras el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh

Dos muertos y decenas de heridos por balas de la Policía de Tanzania en protestas por las elecciones

El Tribunal Electoral de Costa Rica acusa al presidente de "amenazar la estabilidad" por críticas a la corte

Fuerza Armada de Venezuela destruye dos avionetas supuestamente vinculadas al narcotráfico

ENTRETENIMIENTO

Los 10 K-dramas y programas

Los 10 K-dramas y programas más exitosos de Corea del Sur para disfrutar este fin de semana

“Try a Little Tenderness”, el himno soul que hizo llorar a Rod Stewart

“The Witcher”: Todo lo que se sabe de la salida de Henry Cavill

Call of Duty llega a Hollywood: qué se sabe sobre la producción que promete acción y drama en un nuevo universo gamer

Jesse Eisenberg donará un riñón a un desconocido: “Estoy muy emocionado de hacerlo”