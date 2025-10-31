Acusaciones cruzadas entre Evelyn Matthei y Jeannette Jara a dos semanas de las presidenciales en Chile

Al rojo vivo continúa la carrera presidencial chilena que finaliza el próximo 16 de noviembre. Este jueves, las candidatas Evelyn Matthei (Chile Vamos) y Jeannette Jara (Unidad por Chile), tuvieron un duro entrevero que partió cuando la primera sostuvo que el Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos en tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet “no es búsqueda, es venganza”.

Cabe señalar que dicho plan se encuentra en el ojo del huracán luego de descubrirse que desde hace un año manejaban información de una presunta falsa detenida desaparecida -Bernarda Vera-, viviendo en Argentina, feo asunto que finalmente destapó un reportaje de CHV.

Al ser consultada si, de ser elegida presidenta, cerraría dicha oficina o la mantendría abierta, Matthei sostuvo que “eso es un plan nacional, eso se mantiene. Ahora, claramente, funcionaría bastante distinto de lo que está funcionando (…) que en realidad no es búsqueda, es venganza”, sostuvo en entrevista con Radio Cooperativa.

La la exalcaldesa de Providencia fustigó de paso al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) -“se han dedicado solamente a perseguir carabineros”-, y aseguró que no piensa terminar la construcción del Museo de la Memoria en Concepción.

La respuesta de Jara

Sus palabras no pasaron desapercibidas en el comando oficialista, sobre todo porque este jueves se conmemoraba el Día Nacional del Ejecutado Político. Así las cosas, la respuesta de Jeannette Jara no se hizo esperar:

“Evelyn demuestra ser la misma que abrazaba a Pinochet”, partió acusando la militante comunista.

“La verdad, si a uno le hubieran desaparecido o ejecutado un hijo, no dejaría de buscarlo ni tampoco dejaría buscar justicia. Decir que buscar justicia o incluso buscar el cuerpo de los familiares de una persona es una venganza, me parece una deshumanidad tremenda. En mi gobierno, el Plan de Búsqueda se va a fortalecer“, manifestó Jara.

Sin embargo, la exalcaldesa de Providencia retrucó duramente a través de su cuenta de X:

“La candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara, es de las que corría a abrazar a Fidel Castro. La que ha dicho que en Cuba existe una forma ‘distinta’ de democracia, la que ha avalado Gobiernos en donde abunda el hambre y el miedo. Yo no quiero eso para mi país; quiero futuro para las mujeres, trabajo para los jóvenes y certezas para los adultos mayores”, remató Matthei.