Un candidato presidencial chileno se trenzó a golpes con un periodista: acusaciones cruzadas

Mayne-Nicholls aseguró que Neme lo persigue "desde 1998".

Un confuso incidente terminó este martes con el veterano periodista Antonio Neme denunciando por agresión ante Carabineros al candidato presidencial Harold Mayne-Nicholls. Las versiones son cruzadas, y mientras el primero asegura que el expresidente del fútbol chileno le pegó “unos combos”, éste sostiene que fue insultado y simplemente se defendió.

Los hechos ocurrieron en el exclusivo Country Club de la comuna capitalina de La Reina. De acuerdo a la versión de Neme, ambos tienen diferencias desde hace años, razón por la cual lo insultó, sin decir agua va.

“Reconozco que lo insulté, pero luego me voy a mi automóvil y él se mete por la ventana y me agredió con combos. Por eso fui a la unidad policial”, declaró a Emol.

“Me golpeó fuerte, me pegó en el rostro y quedé con heridas en el labio. Yo sí me defendí también”, agregó el también exconcejal, quien se apersonó en la 37ª Comisaría de Vitacura y estampó una denuncia por lesiones leves, para luego ir a constatar lesiones a un centro asistencial cercano.

“Me persigue”

Distinta es la versión de Mayne-Nicholls, quien aparece antepenúltimo en la carrera presidencial según las encuestas con el 4% de las intenciones de voto. En conversación con el medio citado, explicó que ambos mantienen diferencias desde 1998, año desde el cual Neme “me persigue” y “acosa realizando publicaciones en mi contra”, puesto que “lo denuncié por estar cometiendo un delito”, aseguró el candidato independiente.

Tocante al desarrollo de los hechos, Mayne-Nicholls indicó que mientras estaba en los estacionamientos, oyó que alguien le gritaba.

“No me di cuenta de quién era. Al acercarme supe que era esta misma persona, quien me golpeó de puño en el rostro y también con la puerta del automóvil que conducía. Yo me defendí, y fue en ese instante cuando se produjo un forcejeo”, explicó.

Sin embargo, de inmediato hizo mea culpa y admitió que “entiendo que no es la forma adecuada de reaccionar de un candidato presidencial y, por esta razón, extiendo mis disculpas a la ciudadanía”, remató.