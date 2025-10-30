América Latina

“Degollaron a mi hijo”: la denuncia de la madre de un joven que murió durante el operativo policial en Río de Janeiro

Raquel Tomas, madre de Iago Ravel, de 19 años, describió que le cortaron el cuello y colgaron su cabeza en un árbol “como un trofeo”

Guardar
Una mujer besa un cuerpo
Una mujer besa un cuerpo cubierto, el día después de una mortífera operación policial contra el narcotráfico en la favela do Penha, en Río de Janeiro, Brasil (REUTERS/Ricardo Moraes)

La cabeza con el cabello teñido de rojo estaba separada completamente del cuerpo. Los habitantes la encontraron en la zona de densa vegetación cerca de una favela de Río, casi 24 horas después de la operación más letal en la historia de Brasil.

Degollaron a mi hijo, le cortaron el cuello, colgaron (la cabeza) en un árbol como un trofeo”, cuenta a la agencia de noticias AFP Raquel Tomas, madre de Iago Ravel, de 19 años, acusando de su muerte a las fuerzas de seguridad.

Ejecutaron a mi hijo sin derecho a defensa. Fue asesinado”, dice con la voz temblorosa de tristeza y cólera.

Al menos 132 personas, entre ellas cuatro policías, murieron el martes en la mayor operación policial en Río de Janeiro destinada a actuar contra el Comando Vermelho, principal grupo criminal de la ciudad.

El gobernador Cláudio Castro aseguró que los fallecidos son criminales y que cualquier error sería “residual”.

Personas reaccionan mientras la gente
Personas reaccionan mientras la gente se reúne alrededor de los cuerpos, el día después de una operación policial mortal contra el tráfico de drogas en la favela do Penha, en Río de Janeiro, Brasil (REUTERS/Ricardo Moraes)

Mientras esperaba junto al padre del chico y otros familiares en el exterior de la morgue el miércoles para reconocer los restos, la mujer de 34 años cuenta que pasó toda la madrugada recorriendo hospitales y comisarías buscando a su hijo.

Finalmente, lo vieron entre decenas de cuerpos alineados en una plaza del complejo de favelas de Penha, recuperados por los vecinos la mañana del miércoles.

Él solo tenía 19 años, era un muchacho de buena familia (...). Y no tuvo derecho a una segunda oportunidad”, cuenta la madre.

El padre de Iago, Alex Rosado da Costa, acusa a agentes del BOPE, unidad de élite de la policía local, de haber ejecutado a su hijo.

Le arrancaron la cabeza. Por lo que me han dicho, no tiene heridas de bala en el cuerpo”, afirma. Un periodista de la AFP vio ese cuerpo decapitado.

Raquel describe lo que vivió en las últimas horas como puro “terror”. “No fue solo con mi hijo, fue una masacre”, cuenta.

Cuerpos apilados en una calle
Cuerpos apilados en una calle de Río de Janeiro (Europa Press)

“No hay cuerpo, no hay nada”

Fuera de la morgue, Ana Beatriz Adorno, de 24 años, buscaba a su vez a su marido, de 29.

No sabemos dónde está. No hay cuerpo, no hay información, no hay nada”, dijo. Con ella, dos mujeres más buscaban también a sus esposos.

El martes las barriadas de Penha y Alemao fueron escenario de cruentos enfrentamientos entre 2.500 policías fuertemente armados y sospechosos que lanzaron drones con bombas e hicieron barricadas.

Durante la operación se produjeron intensos intercambios de disparos, lo que obligó a buscar refugio en varias ocasiones a periodistas sobre el lugar, constató un fotógrafo de la AFP.

Varios cadáveres en las calles tras la operación policial de Río

Más tarde se documentó una escena impactante: una fila de 26 o 27 personas arrestadas, todas sin camisa y descalzas, colocadas en el suelo con las cabezas gachas.

Observadores señalan que esta operación fue diferente a otras similares en Río, con escenas descritas como extremadamente brutales.

La operación policial contra los “narcoterroristas” fue considerada “un éxito” por el gobernador de Río, Castro, aliado del ex presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro.

Numerosas ONG criticaron la violencia de la operación, mientras que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se dijo “horrorizada” y exigió “investigaciones rápidas”.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Río de JaneiroBrasiloperativo policialnarcotráficoÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICAComando Vermelho

Últimas Noticias

Imputan y apresan por lavado de activos a la socia de fondo ganadero de Uruguay que estafó a clientes

Ana Iewdiukow, la esposa del director de la firma Pablo Carrasco, hizo transferencias por más de dos millones de euros a España: pagó un apartamento en Madrid, la universidad de un hijo, una operación y muchos viajes

Imputan y apresan por lavado

La fiscal general de Uruguay habló del atentado que sufrió en su casa: “No me mataron por 15 centímetros”

Los fiscales en Uruguay “están con miedo”, relató Mónica Ferrero, y recordó que el ingreso de delincuentes a su casa fue “un mensaje”

La fiscal general de Uruguay

Un ejército de combate narco: así se preparaba el Comando Vermelho para enfrentar a la Policía en Río de Janeiro

Un video grabado por un dron registró el momento en que un grupo de criminales se reunió en la parte alta del Complexo da Penha con armas de alto calibre, ropa camuflada y otros pertrechos militares

Un ejército de combate narco:

El temor del después: Brasil en alerta por lo que pueda suceder tras la “Operación Contención” de Río de Janeiro

Tras el recuento de los muertos, más de 120, para todo el país ha comenzado el tiempo de la espera, marcado por una pregunta: “¿qué pasará ahora?”

El temor del después: Brasil

Estados Unidos excluyó a Cuba de la ayuda humanitaria enviada a los países afectados por el paso del huracán Melissa

“Tenemos equipos de rescate y respuesta que se dirigen a las zonas afectadas junto con suministros vitales para salvar vidas. Nuestras oraciones están con los pueblos del Caribe”, afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, quien no incluyó a la isla entre los países asistidos

Estados Unidos excluyó a Cuba
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Quién fue José Guadalupe Posada,

Quién fue José Guadalupe Posada, creador de la icónica Catrina

¿Cómo ocurre la descomposición cadavérica? Esto explica la ciencia

Cuál es el plan del Banco Central para empezar a comprar reservas y qué va a pasar con el dólar

Campaña veterinaria gratis para este 31 de octubre: conoce dónde y qué servicio se ofrecerán

Atentado contra el Ejército en el Cauca deja un soldado muerto y diez heridos: disidencia de las Farc de ‘Iván Mordisco’ fue la responsable

INFOBAE AMÉRICA
El artista Matías Duville representará

El artista Matías Duville representará a Argentina en la Bienal de Venecia

Este objeto de cocina puede salvar tu colada si lavas un pañuelo por error: el truco para no volver a lavar

Irán conmuta por 30 años de cárcel la pena de muerte dictada contra una activista por "rebelión"

Honor seguirá impulsando su estrategia de crecimiento con Laurance Li como nuevo Country Manager para España y Portugal

Detenidos una madre y su hijo acusados de explotar laboralmente a nueve extranjeros en Vícar

ENTRETENIMIENTO

Jamie Lee Curtis y Lindsay

Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan vuelven a cambiar de cuerpo en ‘Otro Viernes de Locos’, la secuela que llega a Disney+

Robert Pattinson habló sobre la llegada de su primer hijo y el impacto de la paternidad en su día a día: “Nunca fui un gran amante de los niños”

“Cuando quiero algo, me esfuerzo”: Callum Turner reflexionó sobre los sacrificios que hizo para dedicarse a la actuación

La saga Halloween en un día para maratonear: el orden cronológico y las líneas temporales de Michael Myers

Pamela Anderson deja el maquillaje atrás y desafía los estándares de belleza: “Nuestras diferencias nos hacen hermosas”